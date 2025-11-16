旅遊／巴黎羅浮宮 賞世界瑰寶

我的頻道

拿破崙一世及皇后加冕儀式 。(圖為作者提供)
金秋10月的巴黎，我們懷著無比喜悅的心情抵達這座被譽為「花都」的城市，迎來這天朗氣清的好季節，楓葉紅了翩翩飛舞、俊男美女街頭漫步，浪漫氛圍瀰漫。

次日清晨，我們便迫不及待趕往位於塞納河右岸的羅浮宮。這座舉世聞名的大型博物館，以其宏大的規模及絡繹不絕參觀遊客聞名於世，珍藏多達60萬件藝術瑰寶。其中被譽為「羅浮宮三大名媛」經典傑作：達文西的「蒙娜麗莎」、米洛的「維納斯」及薩莫色雷斯的「勝利女神」，早已列入此行不可錯過的焦點。

此外，埃及文物展品也讓我滿懷憧憬，入口處那座極具標誌性的玻璃金字塔更是令人印象深刻，眾所皆知，這是出自華人建築大師貝聿銘之手，巧妙地在千年歷史悠久的羅浮宮前，展現激盪出現代化空間，古典與現代相得益彰，成為羅浮宮一抹與眾不同的景觀。

前皇家住所 館藏60萬件

羅浮宮其歷史可追溯至1200年代，據館內簡報介紹，它曾經是皇家住所，直到1682年，路易十四選擇了凡爾賽宮作為皇家新住所，羅浮宮才逐漸轉變。1789年法國大革命期間，它被改成為博物館，於1793年8月10日正式對外開放，如今是收藏公元7000年到19世紀中葉的藝術品。

從簡報地圖可以看出，整個羅浮宮分為地上兩層、地下兩層，這些收藏品在五個層面上展示，並由三個相互連接的翼館（wings），分別以法國歷史上三位傑出人物命名，黎塞留（Richelieu 1585-1642），國王路易十三的首席部長，此館收藏古近東文物、法國雕塑及繪畫、歐洲裝飾藝術及歐洲北方繪畫；蘇利（Sully 1559-1641)，亨利四世國王的首席部長，此館收藏近東和埃及藝術、古希臘羅馬文物、法國、義大利、西班牙及英美繪畫；德農（Denon 1747-1825），羅浮宮博物館的第一任館長，此館收藏古埃及、古希臘文物及法國繪畫。

三大名媛 鎮館之寶

趁著早上遊人尚未擁擠之時，我們率先前往德農館觀賞其中最具標誌性的藝術瑰寶：勝利女神及蒙娜麗莎。

踏入館內，沿著樓梯而上，映入眼簾的便是在愛琴海薩莫色雷斯島上發現的勝利女神雕像。盡管這尊女神雕像缺失了頭部及雙臂，但她迎風展翅站立的的英姿、貼身的衣服在海風中展現動感張力，無不顯露出英氣與剛毅。這座雕像創作於公元前220年至190年間，有如從天而降，振翅降臨戰艦船首，讓人遐想無限。

隨後，我們來到「蒙娜麗莎」的展廳，這幅由達文西創作的傳世經典、這位全世界最知名的女性，以其深邃迷人的雙眸和似笑非笑的神祕神情，令無數人為之著迷。這幅作品完美呈現文藝復興時期女性的優雅與靜謐形象，更是藝術史上無法逾越的巔峰之作。

這幅不朽畫作，得益於狂熱喜愛藝術的法國國王弗朗索瓦一世，他當年邀請達文西進宮創作，並將這一珍品帶入法國。這位國王還將原先中世紀風格的羅浮宮，重新改建為文藝復興式的華麗宮殿，為後世的文化及藝術聖殿奠定了堅實的基礎。

另一個名作—米洛島的維納斯，與勝利女神、蒙娜麗莎並稱「羅浮宮三大名媛」。

此雕像發現自希臘的米洛島，以其曼妙誘人的身軀和無瑕疵的裸體形象而聞名，即便失去雙臂，依然散發出致命吸引力。冷豔高雅的神情，完美詮釋女性的美感與魅力，被認為是愛神阿芙羅黛蒂（Aphrodite）的象徵。

德農館畫作 琳瑯滿目

德農館中有幾幅作品極具價值，其中「拿破崙一世及皇后加冕禮」尤為引人入勝。這幅由賈克、路易、大衛於1806-07完成的畫作，生動再現了1804年12月2日於巴黎聖母院舉行的一場盛大加冕典禮。這幅宏偉之作共有兩版，另一幅則陳列於凡爾賽宮；畫中的拿破崙以勻稱修長的身型亮相，而其未出席的母親也被特意描繪畫中，顯現出對帝王心態的迎合。

「迦納的婚禮」是由義大利的畫家保羅委羅內塞於1563年創作，描繪耶穌在婚宴中施展神蹟，將水變成酒的場景。此作品在1797年被拿破崙作為戰利品帶回法國，畫面中超過130位人物活靈活現，包括國王、主教、貴婦及藝術家們，他們身著16世紀文藝復興與東方風格結合的華麗服飾，光彩奪目。耶穌及其母親瑪利亞則坐於畫作中央，新郎新娘安然陪伴在一側。面對這氣勢磅礡、充滿歷史痕跡的瑰寶，羅浮宮對其精心維護令人由衷讚嘆。

「自由領導人民」是法國畫家德拉克羅瓦的經典之作，帶有鮮明的浪漫主義特色。它描繪1830年七月革命的震撼場景，頌揚民眾推翻君主專制的英雄氣概。該起義歷時三天，又稱為光榮的三天。畫中的少女高舉象徵法蘭西紅、藍、白三色旗、群眾向前奮戰，宛如化身自由女神召喚革命者振臂一呼，整幅畫作品氣勢磅礡，充滿悲壯之情。

阿波羅藝廊 金碧輝煌

阿波羅藝廊位於德農館一層，可謂是貴氣十足、熠熠生耀，從天花板到兩側的牆壁都鑲嵌著黃金，成為裝飾藝術中經典之作。此廳在「太陽王」路易十四召集頂尖大師們共同打造出以太陽為主題的畫廊，如今展出王室珠寶及鑽石收藏，其中包括加冕皇冠、尤吉妮皇后充滿鑽石與祖母綠鳳冠以及印度出土的鑽石，無數個珍珠寶石，價值連城，吸引了許多參觀者駐足欣賞，阿波羅藝廊也被認為是凡爾塞宮鏡廳的靈感來源。王室的威權及奢華在此表露無遺。

路易十四的畫像則在黎塞留館中見到，他頭戴濃密假髪，身披絢麗而莊嚴的加冕長袍，手握權杖，足登高跟鞋，一雙細長的腿看似包裹在顯眼的緊身褲中，全身散發出華貴與威權兼具的氣質，完全體現17世紀法國的時尚美學。路易十四登基時只有五歲，在位長達72年，大半生均與羅浮宮關係密切，不但將此宮建成了正方型的庭院，又在庭院以外修建阿波羅藝廊，豐富多彩的人生，造就今日羅浮宮的絢麗光芒。

古埃及展區 收藏豐富

結束了德農館的參觀，我們開始尋找埃及文物區。蘇利館是三館中最古老的一區，不僅收藏從古埃及、古希臘、古羅馬到美索不達米亞的珍貴館藏，還能在地下一樓看到保存完好的中世紀城牆遺址。

其中，規模龐大的展覽匯集了6.6萬件藝術品，是全球位列世界前三名。它的鎮館之寶是一座重達12噸的大雕像，約公元前2600年至公元前1900年之間雕刻而成的塔尼斯獅身人面像（Great Sphinx of Tanis），這件雕塑由一塊紅色的花崗岩雕鑿製成，獨特的微笑顯得神祕莫測，獅身象徵埃及法老的守護神荷魯斯，而人面據說是仿照法老的模樣雕成，雕像上流暢的肌肉線條堪稱完美，充分體現古埃及卓越的藝術造詣。

除此之外，該區中亦收藏大量的木乃伊、石棺、雕刻藝術品等，其中一具木乃伊旁，配有四個用於存放重要內臟（如心臟）的盒子。除了人類木乃伊外，也展出許多動物的木乃伊。而其石棺設計複雜程度也令我嘆為觀止，不禁感佩古埃及人豐富的想像力，滿載歴史氣息的展覽，將橫跨4000多年的輝煌文明呈現於世人面前，無疑是一次視覺和精神的雙重盛宴。

黎塞留館 盡顯奢華

這裡的人流相較於德農館顯得平靜許多。館藏極其豐富，從美索不達米亞的石刻法典、神像，到14-17世紀的法國油畫、雕塑品及拿破崙三世時期的宮殿家具，琳瑯滿目。其中拿破崙三世的宮殿擺設尤為引人注目，內部空間金碧輝煌、盡顯奢華，不論是天花板上的精美繪畫與雕塑、水晶燈飾，還是地面的地毯家具及擺設，無不展現出皇室的無盡權力及財富。

黎塞留館的庭院令人讚嘆，其展示包括精致銅塑、18世紀花園石雕、以及希臘羅馬風格的英雄人物及神話場景的作品。庭院寬敞明亮，自然光透過上方窗戶灑滿庭院，景象美輪美奐。這片區域或許是羅浮宮中少有較為寧靜之處、令人徘徊連流良久不願離開。

步行至此已近羅浮宮的出口，整座宮殿式的博物館不僅是法國18、19世紀的縮影，更是一座薈萃世界各地珍貴歷史遺跡及諸位大師們不朽作品的瑰寶。意猶未盡之餘、期待他日能再度重遊，繼續探索它無窮無盡的魅力。

後記：當此稿完成時，竟然傳來羅浮宮珠寶被盜的訊息，這些無價之寶竟然消失、震驚全球，亦令我深感失落，後來者將看不到這些美好的事物，為之嘆息扼腕。

勝利女神 。(圖為作者提供)
自由領導人民 。(圖為作者提供)
羅浮宮。(圖為作者提供)
黎塞留館庭院中的雕像 。(圖為作者提供)
迦納的婚禮 。(圖為作者提供)
埃及文物區中藏物 。(圖為作者提供)
拿破崙三世套房。(圖為作者提供)
阿波羅長廊天花板上的精彩畫面。(圖為作者提供)
靈魂打破與地球聯絡的紐帶。(圖為作者提供)
維納斯女神 。(圖為作者提供)
羅浮宮中展出的皇家珠寶。(圖為作者提供)
埃及文物古蹟人面獅身。(圖為作者提供)
阿波羅藝廊的長廊 。(圖為作者提供)
埃及木乃伊。(圖為作者提供)
黎塞留館庭院一隅。(圖為作者提供)
蒙娜麗莎 。(圖為作者提供)
