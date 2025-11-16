封面故事／效仿MAGA 多國右派選贏

波蘭總統當選人納夫羅茨基(左)今年5月初曾以候選人身分訪問白宮，和川普總統同豎大姆指合照。此舉被對手批評美國介入選舉，但納夫羅次基逆轉勝，當選波蘭新總統。(取自白宮X平台)

「讓美國再次偉大(MAGA)運動影響了美中關係。」喬治亞理工學院納恩國際事務學院(Sam Nunn School of International Affairs)教授王飛凌說，由於MAGA成員與主張很混雜，很難說要帶來「對華更強硬」還是「對華更友善」。但是，MAGA運動已經打破了美國政府言行裡許多「禁忌」，導致美國關於中美關係的看法與說法乃至做法都更加直率直白、不講情面，不在乎連貫性，也不重視言行一致。

他表示，美國主流社會與政府對中國其實形成了一個明顯而持久的兩黨共識。即無論左右兩邊，都大致認為中國帶來了全球性的競爭，甚至是事關生死存亡的競爭，美國必須全力以赴。在基本策略之下，具體如何應對，有不同意見及不同舉措。「嘴上可以說好聽的，但行動上是針鋒相對。」

右翼大潮 由美吹向國際

王飛凌說，目前國際上出現了右翼大潮也與美國MAGA運動有關。國際社會與美國政治一樣，總是不斷在左與右之間搖擺。「但近年來，向右擺的居多。」

中立媒體Axios新聞網今年6月1日報導，MAGA運動的巨頭們正在干預世界各地的選舉，將川普 總統式的右翼民粹主義輸出到美國境外。MAGA運動最初是對美國衰落的民族主義反應，但如今已演變成一場全球性的意識形態運動。

報導稱，MAGA運動正積極支持那些在移民、全球化以及捍衛西方文明等議題上與其觀點一致的外國候選人。保守派政治行動會議(CPAC)主席馬特‧施拉普(Matt Schlapp)說，捍衛自由和保守價值觀的鬥爭不會止步於美國國界。 「這就是我們把CPAC帶到海外的原因：與那些勇敢的領導人和公民團結起來，共同抵制全球主義帶來的威權主義、開放邊境和馬克思主義的危險蔓延。」

在國際近期的選舉中，支持MAGA運動的候選人表現出色。這鼓勵了支持川普的意見領袖更積極參與國際政治。今年6月，波蘭保守派總統候選人卡羅爾‧納夫羅茨基(Karol Nawrocki)贏了自由派華沙市長拉法爾‧特拉斯科夫斯基(Rafał Trzaskowski)。MAGA媒體將這場選舉視為歐洲右翼政治的風向標。

CPAC在波蘭舉辦了其首屆活動，國土安全部長克里斯蒂‧諾姆(Kristi Noem)採取了非同尋常的舉動，公開支持保守派總統候選人納夫羅茨基，並譴責特拉斯科夫斯基「簡直是一個災難」。

在羅馬尼亞，副總統范斯等MAGA運動領導人強烈譴責羅馬尼亞當局以俄羅斯干預為由，取消了去年12月的選舉結果，並禁止了領先的極右翼候選人參選。在重選投票中，MAGA播客主持人傑克‧波索比克(Jack Posobiec)和史蒂夫‧班農(Steve Bannon)等聲援了親川普的候選人喬治‧西蒙(George Simion)，西蒙甚至自稱是「代表MAGA參選」。但是，西蒙最終敗給了中間派布加勒斯特市長尼庫索爾‧丹。而MAGA將此結果歸咎於「全球主義者的干預」。

在英國，由脫歐派領軍人物、班農的朋友奈傑爾‧法拉奇(Nigel Farage)領導的改革黨在英國民調中領先，而就在不到一年前，中左翼工黨剛剛贏得了壓倒性選舉勝利。法拉奇將MAGA式的集會帶到了英國，其日益增長的影響力迫使首相基爾‧斯塔默(Kiel Starmer)在移民問題上大幅右傾。

在德國，副總統范斯、企業家馬斯克以及眾多支持川普的網紅都力挺極右翼的德國另類選擇黨(AfD)，該黨在今年早期的選舉中取得了有史以來最好的成績。國務卿馬可‧魯比歐(Marco Rubio)譴責德國情報部門先前將AfD列為右翼極端組織的決定(現已撤回)，稱其為「偽裝的暴政」。

在愛爾蘭，前綜合格鬥(UFC)冠軍康納‧麥格雷戈(Conor McGregor)暗示，他將以反移民綱領競選愛爾蘭總統，盡管勝算渺茫。麥格雷戈曾經受邀前往白宮，並於4月做客塔克‧卡爾森(Tucker Carlson)的播客節目。

延伸東亞 柯克 連訪日韓

美國MAGA運動也延伸到東亞。香港媒體10月2日報導，美國MAGA運動主將查理‧柯克(Charlie Kirk)遇刺前一周，到亞洲開展巡迴演講，宣揚MAGA理念，先後在南韓 首爾及日本東京出席當地右翼組織及政黨主辦的座談會。

報導稱，柯克以維護美國立國精神為由支持基督新教，而這也與南韓保守派以及南韓福音派新教教會契合。南韓新教教會長期以來一直是政治參與者，動員信徒參與各種活動，從反共產主義到反對進步派總統。「對許多保守派南韓信徒來說，柯克並非一個外來者，而是一個來自國際上、志同道合的傳道者。」

柯克在日本東京出席了由政黨主辦的活動。參政黨並非從日本的歷史尋找參考對象，而是極力模仿來自美國的MAGA運動，明確主張「日本優先」。黨魁神谷宗幣更曾直言，他的政治理念深受川普影響。

柯克在講座中表示：「我很高興能夠(向你們)學習，希望激勵你們偉大國家的人民繼續對抗全球主義威脅。」經濟全球化一向都是草根右翼的攻擊對象。柯克在活動中提出3P理論，認為民族認同應建立在人民(People)、地點(Place)和原則(Principle)之上，並表示「全球化削弱了這些基礎」。

媒體報導，美國MAGA在南美洲沒有正式的組織機構，但其意識形態對阿根廷和巴西等右翼民粹主義領導人和運動產生了顯著的精神影響，並與其建立了緊密的聯繫。

阿根廷總統哈維爾‧米萊(Javier Milei)和巴西前總統雅伊爾‧博索納羅(Jair Bolsonaro)，都曾公開表達對川普和MAGA運動理念的欽佩。這些領導人經常採用類似的「局外人」政治風格、反建制言論，並批評「覺醒」的進步政策。

川普也為該地區的盟友候選人背書，稱米萊為「徹底的MAGA支持者」。政治人物出席了諸如CPAC等美國保守派會議，同時美國保守派活動人士也與南美洲同行進行了交流。「這表明存在一個跨國的意識形態支持網絡。」南美其他國家的右翼民粹主義人物也獲得了支持，如智利的何塞‧安東尼奧‧卡斯特(José Antonio Kast)和秘魯的一些人物，都使用類似的言論來抨擊犯罪、經濟不確定性和重塑民族認同。

這些運動與MAGA運動有著共同的核心要素，包括強調民族認同、嚴厲打擊犯罪的立場、反左翼情緒、具有魅力的局外人領袖，以及利用社群媒體繞過傳統媒體。有報導稱，川普的拉美政策正受到一個由川普主義者組成的意識形態網絡的影響，該網絡利用貿易武器化和按需定制(à la carte)雙邊主義等手段，來推進美國利益並對抗中國在該地區的影響力。

戰略失敗 美國需要盟友

美國「外交事務」雜誌2025年11月和12月期發表一份研究報告，題目是「互惠大戰略：如何建立適合美國的經濟和安全秩序」，作者為保守派智庫「美國指南針」(American Compass)的創始人兼首席經濟學家是奧倫‧卡斯(Oren Cass)。

報告開頭指出，二戰後的80年間，美國推行了兩大戰略。其中一個戰略取得了非凡的成功：遏制政策指導了冷戰期間美國的經濟投資、外交關係和軍事部署，最終導致蘇聯解體，美國成為世界唯一超級大國。

但是，冷戰結束時採取的另一個戰略卻並非如此：它試圖利用超級大國的地位，建立一個由華盛頓維護和主導的「自由世界秩序」。華盛頓的願景就是要建立持久的世界和平，一個由美國主導、沒有任何國家能或願意挑戰美國霸權的和平。在這個華盛頓治下的和平中，自由民主和市場經濟打破了傳統的國家邊界，在世界各地傳播繁榮。

但現實是，美國沒有創造出一個共同繁榮、穩定和平的烏托邦，反而催生了一種對美國極不友好的經濟秩序：其他國家濫用了華盛頓的慷慨；中國這個威權主義對手趁機崛起；全球範圍內衝突頻現；世界各國對美國的期望過高。 「結果是，美國經濟和社會出現了令人痛心的衰敗。」

作者認為，華盛頓不明智地押注全球化和自由市場。但殘酷的現實告訴美國人，是時候放棄那些想入非非了，建立持續貿易和安全集團的互惠策略，才是正道：志同道合的國家結盟，在同等條件下互惠交往，同時共同排除那些不願履行相同義務的國家。

2025年3月7日，保守智庫哈德遜研究所(Hudson Institute)網站刊登該所高級研究員托馬斯‧J‧杜斯特伯格(Thomas J. Duesterberg)的研究報告。報告的題目是「美國與中國：MAGA和中國夢的時代競爭」。作者指出，川普和習近平都有包括在雙邊和全球層面在內的主導地位的目標。「在全球層面，他們相似的目標意味著持續且難以解決的衝突。」

作者指出，自2017年以來，中國經濟模式日益變弱。在新冠疫情爆發前，中國GDP預計在2020年超過美國，但到2025年，中國的GDP僅達到美國的64%，而超越美國的預期時間已延後到本世紀中葉，甚至更久。而且，中國的人均GDP僅為美國的15%。

如果川普加倍向中國經濟施壓，尋求盟友的幫助，並避免通膨死灰復燃，就有能力對中國夢「造成相當大的傷害」。而習近平的選擇則比較有限，因為他的經濟正步履蹣跚，幾乎沒有表現出改變經濟成長策略的意願。他指出，川普正在疏遠關鍵盟友。歐洲領導人對如何在對抗中運用其經濟影響力的反應和決定，對雙方都至關重要。

MAGA旗幟 左右美中關係

美國華人聯盟(UCA)主席薛海培說，MAGA是對外關係的一面旗幟，左右了美中關係的發展。2018年，在川普總統的第一任期內，聯邦政府推出「中國行動計畫」(China Initiative)，顯示要與中國對幹。他指出，民主黨也反華，但比較理性和平衡。而在MAGA運動的影響下，美國的對華政策現在十分極端，希望和中國攤牌。

紐約州水牛城紐約州大(SUNY Buffalo State University)社會學系資深教授張傑說，實現MAGA需要一個正確的長期策略，而川普總統原是商人，習慣用公司管理那一套，想一出是一出，缺乏長期的策略。

他說，所有國家都有發展周期，都會從高峰跌入低谷。歷史上曾經的世界霸權無一例外地都衰落了，如羅馬帝國、大英帝國等，但是，美國的衰落才剛開始，仍在許多方面占據優勢。

中國不提與美國爭霸，而是提建設人類命運共同體，搞好本國的經濟。現在，中國搞「一帶一路」，與許多國家搞合作，表面上要與美國分庭抗禮，但其實中國沒有這樣的野心，也不想統治世界。