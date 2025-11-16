談藝／暌違10年 紐約客爭睹大都會博物館埃及展
古埃及的諸神在曼哈頓上東區齊聚一堂；祂們聚會的地點：大都會藝術博物館(Metropolitan Museum of Art，簡稱The Met)；上次The Met舉辦大型埃及展覽已是十多年前的事，所以這次這場名為「神聖埃及」(Divine Egypt)，探索古埃及人如何描繪神祗的奢華展覽，自10月12日開幕以來，場館內始終擠滿了參觀民眾。
埃及藝術部策展人戴安娜‧克雷格‧帕奇(Diana Craig Patch)指出，畢竟很少有東西能像古埃及展物一樣，能讓博物館的參觀者興奮不已。
「這是你在學校裡學到的第一個古文明，」帕奇表示：「金字塔、木乃伊、圖坦卡門(Tutankhamun)陵墓…它們存在於我們的流行文化、書籍、電影，現在還有電子遊戲中。」
帕奇希望參觀者能從這次「神聖埃及」展覽中汲取更深層的理解；這次展出探討了埃及皇室和平民，只有在法老或祭司才能進入的神廟中，還有在普通民眾的日常崇拜中，是如何描繪神祇。
古埃及文明持續了約3000年；這場展覽將持續到2026年1月，展出涵蓋所有時期，超過200件，從巨大的石灰石雕像到微小的金色雕像等各種文物；其中包含了The Met的140件藏品以及來自世界各地博物館的借展作品。
展出的近250件藝術品和文物，其中許多來自波士頓美術館、巴黎羅浮宮博物館和哥本哈根雕塑博物館等機構的借展，旨在探討古埃及龐大神系中最重要的幾位神祇的形象。
「古埃及的神聖版圖充滿了神祗，如果全部都算，其實共有1500位神祗，它們的形式和特徵有許多重疊，」帕奇上周帶美聯社參觀時指出；這次展出主要關注於25位主要神祗，從巨大的雕像到精緻的小雕像，均採用閃耀的金銀和亮藍色彩陶製成；包括雄偉的鷹頭神荷魯斯、獅頭神薩赫特、偉大的拉和寧靜的奧西里斯。
本次展覽的其中一個目標，是要像參觀者展示這些圖像與「古埃及人與他們世界的關係」息息相關；這些神祇是他們解決生命、死亡和意義問題的方式，這些問題我們至今仍在努力解決 」。
●瑪特女神浮雕
約西元前1294-1279年
塞提一世位於帝王谷的陵墓裝飾精美，牆上刻有關於來世的重要銘文以及眾多神祇的畫像。其中一位神祇的頭飾是鴕鳥羽毛，由此可辨認出她是瑪特女神。陵墓上方的銘文明確稱她為「瑪特，拉神之女」，並將她與「寂靜之地」（即冥界）聯繫起來。
●敏神的巨型雕像
約西元前3300-3100年
這是古埃及最早的巨型雕像之一。這塊造型簡潔而威嚴的殘片是三尊被稱為「科普托斯巨像」的雕像中保存最完好的一尊。雕像左手原本握著一塊由獨立石塊製成的勃起陽具，這塊石塊如今已遺失。雕像的勃起姿勢、發現於科普托斯(敏神的聖地)以及側面板上的兩面敏神旗幟都證實了其神祇的身分。與後世敏神的雕像通常被遮蓋不同，這尊巨像全身赤裸，僅腰間纏繞著一條古老的腰帶。
