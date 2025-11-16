理財百科／投資搶黃金？ 專家：長期仍輸股票

國際金價今年以來的漲幅已超過51%。這意味著2025年可能成為1979年之後，金價漲幅最大的一年，箇中的因素很多，除了經濟外還涉及戰爭與地緣政治。(路透)

黃金價 格在10月20創下每盎司4300美元的歷史新高價後，一度狂跌約10%，因美元疲軟、美國政府關門帶來的不確定性，加上美股跌，刺激避險需求上升，金價11月7日回神，再度衝破4000美元。

在金價狂升的熱切氣氛下，不少投資者或投機客都搶著入市，但專家警告，增持黃金之前務必三思，因為長期來看，黃金的表現遜於股票和其他資產。在香港 的投資界裡早有一句名言︰「十年黃金變爛銅。」

在商業頻道CNBC的2025年百大金融顧問榜，排名第三的比爾德·哈里斯財富管理有限公司 (Beaird Harris Wealth Management)，其聯合創始人比爾德(Pat Beaird)直指，黃金的確閃耀奪目，但收益只是靠複合的。

他解釋，從歷史上看，股票作為通膨對沖工具具有更強的持久力，雖然黃金在動盪及巨額赤字支出時期，價格可能會暴漲，但並不可靠。

一般的投資主要是黃金、股票及房地產 ，根據晨星全球投資研究平台(Morningstar Direct)數據，截至今年9月的過去30年期間，黃金的年化總回報率為7.96%；同期史坦普500指數成分股的總回報率為10.67%；房地產的總回報率為8.89%。

金融顧問榜排第六的達納投資顧問公司(Dana Investment Advisors)，首席執行官米爾斯伯格(Mark Mirsberger)也認同，從歷史上看，股票一直是抵禦通膨的良好對沖工具，投資者能夠在股票上升的同時也收取股息，黃金在這方面則無法做到，只能靠金價的升跌來獲利。這也是「十年黃金變爛銅」的註腳，說明黃金抵受不了通膨的貶值。

這位投資專家進一步說，即使是現在，其他投資也比黃金更具吸引力，利用債券和黃金以外的其他資產類別，來構建多元均衡的投資組合，比持有大量黃金更具吸引力及更靈活。

不過橋水基金(Bridgewater Associates)創始人達利歐(Ray Dalio)在一個經濟論壇上說，1970年代同樣出現地緣政治動盪、通貨膨脹、政府巨額支出及高額債務，黃金價格飆升了100%。因此投資者應把握現在的情況，投資組合裡有15%應是黃金，因為當投資組合裡有其他部分下跌時，黃金卻能表現得非常好。

富國銀行投資研究所(Wells Fargo Investment Institute)全球股票和實體資產主管薩馬納(Sameer Samana)也認為，作為一種避險投資，往往在低利率環境以及政治和金融不確定的時期，黃金表現更良好。