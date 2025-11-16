新聞眼／美企全球猛蓋資料中心 加劇水電荒

在馬來西亞柔佛州的士年納科技園區，一座資料中心正在興建，攝於2004年9月。(美聯社)

人工智慧(AI)風潮下，OpenAI、亞馬遜、谷歌 、微軟 等美國企業大舉投資興建大型運算中心，但也將該熱潮轉移到監管較寬鬆的海外國家。紐約時報發現，資料中心耗電量大，也要大量用水來冷卻電腦，已造成或加劇墨西哥 等十幾國的水電中斷問題。

大型中心 6成設美境外

紐時10月報導，市場研究機構Synergy Research Group分析指出，截至6月底，全球1244座最大型資料中心有近六成位於美國境外。全球的資料中心還將增加，騰訊、Meta和阿里巴巴等美國和中國在全球至少有575個開發中的資料中心專案。

科技公司在各地建立資料中心來推進AI，一些脆弱當地社區持續承受停電、缺水衝擊。

在愛爾蘭，資料中心消耗該國逾兩成電力；在智利，珍貴的含水層正在面臨枯竭的危險；停電已經是家常便飯的南非，資料中心的設置，更進一步加劇該國電網負擔。巴西、英國、印度、馬來西亞、荷蘭、新加坡、西班牙也都浮現類似擔憂。

墨國村莊 缺水又爆肝炎

在墨西哥，有居民說資料中心的開發應附帶對當地社區進行更多投資。今年夏天，墨西哥一座微軟設施附近的埃斯佩蘭薩村爆發了肝炎，當地居民由於缺水，無法洗手或維持基本衛生。

當地診所負責人巴爾塞納斯表示，疾病迅速蔓延，約有50人染病，並指責州政府未進行談判讓社區獲得支援，「微軟的項目涉及巨額投資，但人民一無所獲」。

微軟表示，目前不清楚其位於墨西哥中部的資料中心設施，是否影響電力和周邊的供水。微軟美洲資料中心副總裁華勒斯說，經過仔細調查，並沒有發現跡象表明其資料中心導致了當地的停電或缺水，「我們將始終優先考慮社區基本的需求」。

缺透明度 難追耗能責任

谷歌、亞馬遜、微軟等公司通常透過子公司和其服務提供商來建造資料中心，從而掩飾他們的存在，也很少透露這些設施消耗的資源，缺乏透明度讓這些問題更加複雜。

資料中心所在地區的缺電缺水問題，很難直接與資料中心畫上連結。但專家說，在電網不穩定、水資源吃緊的地區蓋資料中心，將給原本就脆弱的供水供電系統帶來更大壓力，可能引發骨牌效應。

許多國家的社運人士、居民和環保團體相繼聯手反對資料中心，有些人試圖阻止這些項目，另有些人呼籲加強對其的監管和透明度。愛爾蘭當局已限制在都柏林地區新蓋資料中心，理由是供電上的「重大風險」。在智利，由於社運人士抗議，谷歌撤回建造可能耗盡水資源的資料中心計畫。在荷蘭，若干資料中心的建設因環境考量喊卡。

「愛爾蘭地球之友」的環保人士雷納德表示，資料中心是環境和社會問題的交會點，「有種說法是，資料中心是必需品，能讓我們富裕繁榮，但這是一場真正的危機」。

資料中心的發展目前仍無放緩跡象。投資銀行瑞銀指出，預計今年企業花在資料中心的全球支出將達到3750億美元，明年還將增至5000億美元。

愛爾蘭人 從歡迎變抵制

愛爾蘭曾在20年間積極吸引科技公司。蘋果、谷歌、微軟、TikTok在愛爾蘭設置歐洲基地，約120座資料中心聚集在都柏林周邊及外部鄉村。預計幾年後，資料中心將消耗愛爾蘭電力的1/3，比起2015年所占的5%明顯提升。

但愛爾蘭對科技公司的歡迎態度已轉變，成為跨國抵制資料中心的最明顯案例之一。五年前，一家開發商試圖將愛爾蘭西部恩尼斯的約48.6公頃土地，改造成一家不具名科技公司的資料中心，造價40億歐元。環團和當地居民已經在法律上提出反對和上訴來加以阻止。

愛爾蘭西部1月也因暴風雨導致停電，使人們對電網是否已瀕臨崩潰的爭論愈演愈烈。社運人士希恩說，電網承受的壓力其來有自，因為資料中心的數量不成比例；她已籌組一項反對恩尼斯資料中心計畫的請願，吸引逾1000人連署。