流行／Kindred換房平台 累積點數免房費

洛杉磯訊
換房平台Kindred的房源遍布全球，洛杉磯為熱門目的地之一。房源的整體品質普遍不錯，許多住宅看得出屋主有用心布置。(截圖自Kindred)
換房平台Kindred的房源遍布全球，洛杉磯為熱門目的地之一。房源的整體品質普遍不錯，許多住宅看得出屋主有用心布置。(截圖自Kindred)

隨著旅遊成本不斷攀升、遠距工作日漸普及，一種結合社群與共享概念的「換屋旅行」正悄悄流行。旅人不必支付高昂房租，只需開放自己的住所，便能以極低成本入住全球他人家中。

這種換房方式的實現是通過一個名為Kindred的平台，使用者之間不涉及金錢租賃，只需在自己外出時開放房屋供他人入住，便能累積點數，用於未來到其他城市居住。當需要入住他人住宅時，會員只需使用平台點數，並支付一次性清潔費與服務費，無需支付房租。

根據Business Insider報導，西好萊塢藝術家Meagan Cignoli就是Kindred的忠實用戶之一，對她而言，出門旅行早已不再是訂酒店或Airbnb，而是先上Kindred搜尋。她目前的換房足跡遍及葡萄牙、希臘、墨西哥與約書亞樹(Joshua Tree)，甚至在洛杉磯本地，她也常利用Kindred短住聖塔蒙尼卡(Santa Monica)或市中心，免去長途通勤的麻煩。

「現在看到酒店或Airbnb的價格我都嚇一跳，」她笑說，「Kindred讓我被價格寵壞了，去沒有這平台的地方都覺得難以接受。」

根據The Business Journals報導，Kindred由Justine Palefsky於2021年創立，短短幾年會員已超過20萬人。最受歡迎城市包括紐約、倫敦、洛杉磯、巴黎與阿姆斯特丹，其中九成以上房源為屋主主要居所。

Palefsky表示，「人們渴望更人性化、更可負擔、也更永續的旅行方式。」平台接受各類型住宅，從單身公寓到多臥室豪宅，只要符合安全、實用、舒適的基本標準即可。

Kindred的運作方式屬於「給予才能獲得」模式。會員免費加入，在外出時開放房屋供他人入住以累積點數，之後用點數兌換其他城市的住宿。所有申請者都必須通過政府身分驗證與居家確認程序，以確保房源真實可靠。

通過平台審核後，新會員會自動獲得五點「體驗積分」，可用來預訂他人房源，相當於五晚...
通過平台審核後，新會員會自動獲得五點「體驗積分」，可用來預訂他人房源，相當於五晚的房費。(截圖自Kindred)

