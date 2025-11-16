你知道嗎／避免維生素失效 別放浴室廚房

我的頻道

編譯周靜芝
雖然維生素不會因過期而變得不安全，但它們會失去效用，亦即對身體沒有任何好處。(本報資料照)
維生素與其他保健食品已過期是常有的事，多數人的反應是將它們丟進垃圾桶；畢竟，若看到食物過期也會這樣做。事實上，維生素不一定會像食物般「變壞」，但了解標籤上的日期代表的意義是比較複雜的。網路媒體CNET分析了保健食品會隨時間發生什麼變化，以及是否應該在瓶身標示的日期過後繼續服用它們。

維生素瓶上的日期，嚴格來說不是有效期限，這是因為維生素並不是我們所想的那樣會過期；由於維生素不會因「過期」而變得不安全，因此食品藥物管理局(FDA)甚至不要求在瓶上標示日期。不過，多數製造商仍會這樣做，因為維生素會在某個時候失去效用；這表示維生素與礦物質如果過了保存期限，可能無法提供完整的營養價值。

維生素與保健食品依其形式，會以不同的速度失去效用；藥錠與膠囊往往比咀嚼軟糖更能保持功效。

儲存維生素的最佳方法是放在陰涼乾燥的地方，浴室、廚房是最糟糕的兩個地方，也是人們最常放置它們的地方；這兩處既溫暖又潮濕，會讓維生素分解得更快。將維生素放在衣櫥或臥室中沒有陽光直射的地方，有助延長維生素的功效。

雖然維生素不會因過期而變得不安全，但它們會失去效用，亦即對身體沒有任何好處。製造商在瓶上標示的日期，代表維生素符合需要，如果已超過「最佳服用日期」就扔掉吧，雖然它們不會致病，但也沒有幫助。

雖然不常見，但維生素也會發霉或發臭，尤其是儲存不當。若發現維生素變質，最好立即扔掉，它們可能因受到汙染而無法安全服用。

當確定維生素已過期後，安全地將其丟棄非常重要。將維他命丟進垃圾桶可能會有危險，因為兒童甚至寵物都可能接觸到它們；有人會將它們沖進馬桶，但這並不是好方法，因為可能汙染水源。

FDA建議，將維生素從瓶中倒出，放入塑膠袋中，並與咖啡渣或貓砂等「廢棄物質」混合；將混合物密封在袋子裡，然後丟入垃圾桶。如果社區有藥物回收中心，也可以將過期維生素送到該處。

FDA

