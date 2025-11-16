養生／膳食纖維改變腸道菌群 主動消耗有害果糖

我的頻道

研究指出，存在於洋蔥、大蒜、洋薊等蔬菜中的菊糖能重新塑造腸道菌相，在果糖進入肝臟前就將其分解。（圖/123RF）
研究指出，存在於洋蔥、大蒜、洋薊等蔬菜中的菊糖能重新塑造腸道菌相，在果糖進入肝臟前就將其分解。（圖/123RF）

爾灣加州大學(UC Irvine)研究發現，膳食纖維不僅能幫助消化，更能在分子層面保護身體免受糖分傷害。存在於洋蔥、大蒜與洋薊中的天然纖維「菊糖」(inulin)可改變腸道菌群，在果糖進入肝臟前就將其分解，預防脂肪堆積與肝臟疾病，為糖代謝與個人化營養開啟新方向。

根據紐約郵報報導，爾灣加大醫學院團隊發表在「自然代謝學」(Nature Metabolism)的研究指出，存在於洋蔥、大蒜、洋薊等蔬菜中的菊糖能重新塑造腸道菌相，在果糖(fructose)進入肝臟前就將其分解。

該研究是由爾灣加大「營養代謝與疾病實驗室」(Nutrient Metabolism & Disease Lab)主任張哲勳(Cholsoon Jang)負責，他指出，「攝取菊糖這類膳食纖維，可以改變腸道菌群，使其主動消耗有害的膳食果糖。」

研究指出，膳食纖維不僅幫助消化，更能在分子層面上保護身體免受糖分的傷害。研究團隊發現，當人攝取常見於水果與含糖食品的果糖時，小腸內的細菌原本可先行代謝果糖，防止其進入肝臟，但若纖維攝取不足，果糖便會「溢出」至肝臟，造成脂肪堆積與肝臟負擔。實驗顯示，當腸道細菌以菊糖為養分時，這些微生物會在果糖抵達肝臟前就「搶先燃燒」它，從而避免後續的代謝損害。

更令人驚訝的是，這些被菊糖「激活」的細菌，不僅能阻止脂肪肝的發展，還能逆轉早期脂肪肝跡象，減少肝臟脂肪堆積並增強抗氧化能力。研究人員指出，這項研究證明「並非所有卡路里都一樣」，而是取決於身體如何處理它們，「研究顯示了纖維如何幫助身體抵禦果糖等有害營養素。」

張哲勳表示，代謝損傷並非僅限於肥胖者，即使外表看似健康，若腸道菌群無法妥善處理過量果糖，也可能出現肝臟壓力與胰島素阻抗。

「透過確定哪些腸道細菌與代謝途徑參與其中，我們的發現能為個人化營養策略提供指引，」張哲勳說，他並補充，後續研究將探討除菊糖外，其他常見纖維是否也能產生類似保護效果。

另外，這項研究的意義也已超越實驗室範疇，因為一旦某些纖維能「訓練」腸道菌群在糖分危害肝臟前將其中和，未來或可開發出治療脂肪肝、糖尿病、肥胖甚至癌症的新方向。研究團隊強調，目前的結果顯示，膳食纖維不僅有助消化，更是維護代謝健康的重要防線。

張哲勳總結說，「舉例來說，若能檢測個人體內腸道菌群清除果糖的效率，就能選擇最適合的益生元或益生菌補充，改善效果並減少副作用。」

