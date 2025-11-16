我的頻道

中國再出招 對日本發布留學預警：當地對中國人的犯罪變多

律師：ICE為讓非法移民自願遞解 招數超多

養生／喝零糖飲料較健康？ 恐損害肝臟

編譯盧炯燊
一項最新研究有驚人發現，無論是一般含糖飲料，還是標榜「零糖」，以人工甜味劑為代替品的氣泡飲品及無糖汽水，都可能與嚴重肝臟疾病有關。（圖/123RF）
許多人選擇低熱量汽水作為更健康的選擇，然而別以為「無糖」就等於健康！

一項最新研究有驚人發現，無論是一般含糖飲料，還是標榜「零糖」，以人工甜味劑為代替品的氣泡飲品及無糖汽水，都可能與嚴重肝臟疾病有關。專家甚至警告，這類飲品最要害之處是它以正面形象出現，然而實際損害人體健康。

英國媒體UNILAD指出，歐洲腸胃學會周(UEG Week)會議上月公布的研究顯示，不論是含糖飲料還是標榜低糖、無糖的氣泡飲料，都與「代謝功能異常相關脂肪性肝病」(MASLD，即非酒精性脂肪肝病)風險上升有關。

美國著名醫療機構克里夫蘭診所 (Cleveland Clinic) 指出，MASLD是全球最常見的慢性肝病之一，主因是肝臟內脂肪過度堆積，長期可能導致肝臟發炎，患者常出現右上腹疼痛、食慾下降與體重意外減輕等症狀。

有關研究是由中國蘇州大學附屬第一醫院胃腸科研究生Lihe Liu領導，利用來自英國生物樣本庫(龐大的健康資源庫)的數據作出長期研究，在長達10.3年裡追蹤12萬3788名在研究時沒有肝病跡象的參與者。

結果顯示，經常飲用含糖飲料的人，罹患MASLD的風險增加約50%；而偏好低糖或無糖飲品者，風險更上升約60%，共有1178名參與者被診斷患有MASLD，另有108人因肝臟相關疾病不幸過世。

更駭人的是，研究發現「低糖或無糖汽水」導致與肝病死亡的風險，有顯著關係，甚至高於一般含糖汽水。

領導研究的Lihe Liu指出，有關低糖與無糖飲品是否健康爭議，已經存在多年，雖然許多人認為這些「無糖替代品」較為健康，但可能並不如此。

他又說，無糖飲料對肝臟健康的長期影響，儘管目前尚缺乏充分了解，但研究說明它未必較含糖飲料健康，可能甚至更差。

總的研究結果是，每日攝取超過250克含糖汽水，則會使風險提升50%；每日飲用一罐無糖汽水，會使MASLD風險增加60%；若以水代替含糖汽水，可降低約12.8%風險；若以水替代無糖汽水，風險更能降低超過15.2%。

因此不管含糖或人工甜味劑的「無糖」飲料，減少攝入糖份才是正確護肝之道，以後就以飲水來代替飲含糖或無糖汽水。

養生／秋季過敏 6症狀可判斷

醫藥／皮膚長白斑 手術移植黑色素細胞改善

