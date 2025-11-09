我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這些州優待退休族 社安金、401(k)等收入免税

佛州汽車衝入酒吧 4死11傷 22歲司機被逮

詐騙ing／陷華裔美女殺豬盤 7旬富商恐淪落街頭

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

加州一名71歲富商，在妻子罹癌去世後陷入悲痛，原以為一則來自洛杉磯華裔陌生女子傳來的親切簡訊，能讓他生活重拾希望；沒想到這個精心設置的溫柔陷阱，讓他落得傾家蕩產、有可能流落街頭。

根據ABC 7電視台報導，妻子蘿達(Rhonda)去年12月癌症病逝，讓加州退休商人索倫森(Larry Sorenson)深陷喪妻之痛。索倫森表示，兩人剛剛一起計畫、完成了位於布倫塢(Brentwood)的數百萬美元豪宅裝修，羅達就病逝，這棟房子是他們夢想中的房屋。

今年7月，這位曾經營屋頂公司(roofing company)的企業家，以為命運出現轉機：一位自稱蒂娜(Tina)的陌生女子，突然給他傳來簡訊。「嗨，Caitlin，我從納巴谷(Napa Valley)旅行回來了。妳能在明天下午前把我的狗送過來嗎？」

賴瑞回覆對方短信傳錯人，但蒂娜後續又找話題與他聊天；不久後，兩人開始頻繁互傳訊息。蒂娜說「與他聊天感到很興奮」，賴瑞向她吐露剛喪妻的悲痛，而蒂娜則自稱投資房地產、酒莊與加密貨幣，這引起了賴瑞的興趣。

賴瑞說，兩人後來改用WhatsApp聯絡，並交換照片。「對我來說，她是一位長得很漂亮的年輕女士。她說從小在香港被母親遺棄，後被人收養。你會覺得，或許該安慰她、關心她。」

他說，「這段關係就這樣愈來愈深，愈來愈覺得在乎對方，甚至產生真實情感。」賴瑞說，兩人每天都會互傳訊息，他每天早上醒來，都會給蒂娜發一句：「早安，親愛的。」

隨著聯繫愈來愈頻繁，蒂娜鼓勵他堅持運動，兩人的情感也繼續加深。他們也談論未來的共同計畫，聊到要一起環遊世界，而蒂娜還描述她奢華的生活方式。賴瑞完全陷入這段關係中，對蒂娜說：「妳是那麼有趣、聰明、體貼，內外兼美，我情不自禁愛上妳了，蒂娜。」

賴瑞坦承，他真心相信自己會與這位女子共度餘生，而對方甚至暗示，能讓他致富。他回憶：「她告訴我，她在加密貨幣帳戶交易過3000萬美元，還展示過她怎麼用300萬美元賺取100萬的投資收益。」

但賴瑞全然不知，這一切都是精心設計的騙局。經過三個月不斷的訊息往來，蒂娜指示他，將銀行裡的資金轉入線上加密貨幣交易所。

一開始金額不大，但隨後他動用價值100萬美元的退休帳戶(IRA)，徹底掏空所有退休積蓄。

透過在線查詢，他的「投資」似乎增長迅速，從100萬變成240萬美元，而蒂娜則催促他加大投入，甚至要求他向親友籌錢再投資。

賴瑞補充說：「她要我做房屋淨值貸款、向孩子要錢，甚至任何我能弄到錢的地方都行，包括向朋友、親戚借錢，她要我湊到300萬美元。」

由於銀行拒絕他的貸款與信用額度申請，他只好向女兒梅根(Megan)開口，想借「幾十萬美元」。但梅根立刻察覺有異，讓父親立即從投資加密貨幣的帳戶中提現，可一切都已經化為烏有。

除失去退休金，他還可能要向國稅局(IRS)繳納約40萬美元稅款，因為他提前提領IRA帳戶資金。而這意味著，他很可能要賣掉與已故妻子親手打造的夢想之家。

他說：「這房子有妻子的影子，我能感覺到她的存在，因此一直不想賣掉它。但我做的這一切，徹底顛覆了我的人生。我最後什麼都沒有。房子沒了，我71、72歲了，也沒法再在加州生活，甚至可能流落街頭。」

在最後的掙扎中，他聯絡了聯邦調查局(FBI)和美國聯邦貿易委員會(FTC)，但對追回款項，雙方都無能為力。

直到如今，他每天早上仍會收到來自「蒂娜」的訊息。他在最後一次回覆中寫道：「今天，並不是個好早晨。」

加密貨幣 退休金 加州

上一則

詐騙ing／緬軍炸KK園區 上千「豬仔」跳河逃命

下一則

談藝／威尼斯玻璃工藝 西雅圖開花

延伸閱讀

加州速食業洗牌 Wendy's、Jack in the Box縮減門店數

加州速食業洗牌 Wendy's、Jack in the Box縮減門店數
加州家庭 已陸續收到全額糧食券

加州家庭 已陸續收到全額糧食券
哈利戴道奇帽觀賽惹怒加拿大 隨後戴上藍鳥隊帽

哈利戴道奇帽觀賽惹怒加拿大 隨後戴上藍鳥隊帽
7年沒接戲… 梅根重返大銀幕 客串喜劇片小角色

7年沒接戲… 梅根重返大銀幕 客串喜劇片小角色

熱門新聞

變老與抗老，是人類永遠有興趣的研究。一名女子變老的三階段示意圖。(圖／123RF)

封面故事／從治療眼疾到找回健康細胞 青春難倒轉老化能逆轉？

2025-11-02 15:39
器官老化速率各有不同，變化最大的是負責從心臟運送氧氣豐富的血液到身體其他部位的主動脈。(圖／123RF)

封面故事／斷崖式衰老 從主動脈開始

2025-11-02 14:51
俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)，2026年將有十大改變。(取自Medicare網站)

紅藍卡登記 先看2026年10變革

2025-11-02 12:49
科學研究指出，「老化」可能並不是持續穩定地發生，而是以生物學上的「階段性跳躍」或「波段」形式進行。

封面故事／老化非線性 鎖定兩波段

2025-11-02 14:30
圖為黑咖啡示意圖。（本報資料照片）

養生／晨間喝這飲料 心臟科醫師證實有助降膽固醇

2025-10-12 02:05
上海市精神衛生中心是上海唯一一所精神病學科三甲醫院，也是中國規模最大的精神衛生機構。(記者陳湘瑾／攝影)

中國現象／一盒月餅揭開上海神秘的「宛平南路600號」

2025-11-02 01:23

超人氣

更多 >
中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔

中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔
福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣
湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？

湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？
想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮

想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮
吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？

吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？