葡萄牙 三部曲／法朵音樂吟唱人生 被喻「葡萄牙靈魂」

刁冠群
里斯本法朵音樂博物館，是了解法朵音樂最佳去處。(圖／作者提供)
里斯本法朵音樂博物館，是了解法朵音樂最佳去處。(圖／作者提供)

到里斯本時，恰逢連日陰雨，氣氛格外沉鬱。位於法朵(Fado)博物館對街的小餐館裡，歌手在吉他伴奏下低唱法朵，歌詞依舊離不開離別與懷念。街道濕潤，夜色沉重，使這座城市的情緒更顯厚重。

里斯本老城區法朵博物館櫥窗上，張貼著法朵歌手的照片。(美聯社)
里斯本老城區法朵博物館櫥窗上，張貼著法朵歌手的照片。(美聯社)

★水手工人 唱出生活無奈

Fado是葡萄牙文「命運」之意，也是一傳統形式音樂的稱呼，這種音樂誕生於18世紀里斯本Alfama老城區裡，由水手、妓女與工人在小酒館唱出生活的無奈與命運的無常，被稱為「葡萄牙的靈魂」。如今在老城區的夜晚街道，經常聽到法朵音樂的聲音，而且一些餐廳還有法朵音樂的現場演唱。通常用餐加上演唱約三個小時。

抵達里斯本前，已先安排好欣賞法朵音樂的餐廳。晚餐前，我先到法朵博物館參觀，這是了解法朵音樂最佳去處，裡面詳述法朵音樂的源起，介紹法朵音樂的歌手，還提供影音來欣賞法朵音樂。

葡萄牙傳奇歌手Amalia Rodrigues有「法朵女王」之稱。(取材自維基百...
葡萄牙傳奇歌手Amalia Rodrigues有「法朵女王」之稱。(取材自維基百科公共領域)

在館中，我請一解說員推薦三首法朵代表性歌曲。他寫下「Barco Negro」(黑船)這首曲名給我，並説，這是最具代表性的經典曲目之一，1955年由傳奇歌手Amalia Rodrigues錄製唱紅，今天在Youtube上都可以聽到這首充分表現法朵音樂核心感情的歌曲，也就是對失去戀人的無盡思念與對命運乖違的無奈。曲目的歌詞如下：

「誰能想到，誰會料到，我竟在海上遇到我的愛人，我的愛人在一揚帆的黑船上…那是他，是他的身影，被黑夜帶來，黑夜卻說是海風，在海上如此悲鳴。黑船呀，你載著怎麼樣的幽靈？在黑暗中航行，載著我缺失的愛，載著我等待的終結…」

歌詞的黑船象徵死亡，惡兆與離別；大海則顯示人的渺小，與無法抗拒的無常。法朵音樂典型主題：海洋、思念與死亡，在這首歌全都表達出來了。

我問法朵博物館的人，不懂葡萄牙語，如何欣賞法朵音樂？他說，語言不是障礙，法朵是歌手傾訴靈魂感情和詮釋生命的方式，順著節拍，任何人都會感受和喜歡那股音樂的力量。情感可以超越語言，直達人心。

歌手唱歌時，有一個12根弦的葡萄牙吉他和一個古典吉他伴奏，有時再加上低音貝斯，演唱通常在昏暗光線的環境，讓歌手能更直接傾訴葡萄牙在豐富的航海歷史中，對命運多舛的哲思。

走出博物館，來到不遠已預訂好位子的餐廳。餐廳面積不大，每張桌椅都緊挨一起，一對德國夫婦坐在臨桌，另一側是一群年輕的亞洲人。我們聊天分享旅行經驗，還享受餐廳準備的葡萄牙美食。用餐即將結束之際，兩位吉他手走上舞台，接著女歌手出場，簡短介紹歌曲後，就開始每節30分鐘的表演。

小型餐廳裡，女歌手如泣如訴歌唱。(圖／作者提供)
小型餐廳裡，女歌手如泣如訴歌唱。(圖／作者提供)

★城市憂鬱 透過音樂宣洩

在餐廳演唱的女歌手，嗓音低沉，如泣如訴歌唱。在吉他聲如潮水盛湧時，她的雙手高揮，感情宣洩，那時我好像被一股感情力量吞噬。這時候，我頓悟到里斯本的憂鬱，是透過法朵音樂，來宣洩和昇華，使城市的生命力開展出來。

隔日，我再度走入Alfama老城，在鵝卵石鋪成的小巷間漫步。藍白瓷磚裝飾的樓房陽台上，擺放著穿著18世紀服飾的女性雕像，彷彿正默默思念遠行的愛人。導遊說，法朵正是在這樣的氛圍中孕育出來。

在葡萄牙的北部城市波爾多(Porto)，我也欣賞了一場法朵音樂的表演，感覺不同，或許不同地區對生命的態度不一樣，法朵音樂在此地就比較輕鬆。或許，法朵不僅是音樂，也是文化，更是生活方式，也就是葡萄牙人對生離死別的態度。

法朵音樂2011年已被列為非物質文化遺產，是葡萄牙的文化代表之一。法朵是靈魂的聲音，誰到了葡萄牙能逃脫它的召喚？

