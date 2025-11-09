我的頻道

這些州優待退休族 社安金、401(k)等收入免税

佛州汽車衝入酒吧 4死11傷 22歲司機被逮

移民專頁／境內申請H-1B 免繳10萬簽證費

記者顏伶如
川普政府10月20日更新H-1B簽證指南，確認10萬元簽證費僅適用在美國境外、首次申請者。(路透)
川普政府10月20日更新H-1B簽證指南，確認10萬元簽證費僅適用在美國境外、首次申請者。(路透)

根據聯邦政府10月20日公布的最新指南，美國公民暨移民局(U.S. Citizenship and Immigration Services)指出，H-1B工作簽證加收10萬元申請費的規定，適用對象只有居住在美國境外的新申請人，國外員工簽證獲准後，雇主需付費，員工才能到美國。雇主並不需要為目前居住在美國的申請人繳交10萬元申請費，例如國際學生。

先前白宮公布收費新規時說，H-1B簽證加收10萬申請費適用於所有新申請人，除非申請人任職的公司行號或產業已經獲得政府特別豁免(special waiver)。

政府統計顯示，2024年當中核發的14萬1000個H-1B簽證名額裡，大約54%是發給已經住在美國、持有其他類別簽證的移民。華爾街日報10月20日分析，如果現行趨勢不變，簽證收費新規對於大約超過半數的H-1B申請人來說，並不適用。

川普總統今年9月宣布對H-1B簽證加收10萬元申請費的新規，以便讓這項簽證只用來吸引「全球最頂尖」(the best of the best)的國際人才。科技業、醫院以及大學均大量仰賴H-1B簽證計畫。

不過，新規遭到多起訴訟挑戰，包括美國商會(U.S. Chamber of Commerce)、醫療企業在內等機構紛紛向川普政府提告，指控川普越權，擅自大幅更改由國會立法通過的簽證計畫。

華爾街日報分析，川普利用發布旅遊禁令的權力，對H-1B簽證加收新費用，但是從法律角度來看，這種簽證費只適用於不在美國國土的申請人，不少移民律師因此質疑政策上路後實質效果是否真如川普政府所說的那般廣泛。

川普政府官員過去這段時間，多次強調新規將適用於明年3月參加工作簽證抽籤的所有申請人。

工作簽證 H-1B 川普

移民專頁／I-693新規上路 過期重驗勿憂

移民專頁／H-1B申請「中籤機會」 或將與薪資成正比

