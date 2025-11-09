本周星座／雙子富創造力 雙魚迎新篇章

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★☆☆

勇氣是你這一周最需要的能量，無論是表白還是投資，都會遇上好的天時與地利，倘若你膽怯不前，則會錯過收穫愛情、金錢的最佳時機。

幸運色彩：生態綠

速配星座：天蠍座

貴人星座：摩羯座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★★☆

甜蜜的戀情會帶動你其他方面的運勢，工作上積極主動，能夠發揮領導才能。理財上遇見難題，需要徵求長者的建議。

幸運色彩：富貴紅

速配星座：金牛座

貴人星座：摩羯座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★★★

極富創造力的一周，可以做一些超乎平常的事情，讓身邊的人看到不一樣的你，生活也會因此增添新的色彩。

幸運色彩：朝霞紅

速配星座：獅子座

貴人星座：雙魚座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★☆☆☆☆

這一周你渴望瀟灑，但現實讓你不得不接受各種束縛。為了生活、家人，你必須放棄一部分自我，勉強自己去做一些心不甘情不願的事情。

幸運色彩：鉑金灰

速配星座：天蠍座

貴人星座：摩羯座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★☆☆

愛情穩定，可以與戀人嘗試一些新的約會方式。事業平穩，有機會忙裡偷閒。經濟市場資訊瞬息萬變，投資最好憑藉自身經驗。

幸運色彩：海軍藍

速配星座：雙子座

貴人星座：雙魚座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★☆☆☆

本周你喜歡壓抑情緒，但是負面情緒若不能及時得到釋放，煩惱就會像滾雪球般愈滾愈大，等到你不堪重負時將什麼都做不好。感到不適應時，應當向身邊人傾吐，給自己一個喘氣的出口。

幸運色彩：金杏橙

速配星座：雙子座

貴人星座：處女座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★☆☆

這一周整體而言是好消息多過壞消息，凡是能夠增添你成就感、自信心的事情都值得去做，你會從中找到不一樣的自己。

幸運色彩：森林綠

速配星座：獅子座

貴人星座：天蠍座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★★☆

這週運勢很給力，動手能力非常強，與人相處起來也很融洽，趁著好時機，不妨解決一些平時很棘手的事，能夠有不錯的成果。

幸運色彩：櫻桃紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：獅子座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★☆☆☆

本周你注定要走一段孤獨的旅程，找不到適合的合作夥伴，也沒有後備支援，凡事只能靠你自己來。指望別人通常靠不住，反而會浪費你的時間。

幸運色彩：鉑金灰

速配星座：金牛座

貴人星座：天蠍座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★★☆

忙碌的工作將會占據許多你去享受愛情的機會，好在能夠得到戀人的理解，讓你倍感欣慰。財運不錯，把握好機遇，較易有收穫。

幸運色彩：草根白

速配星座：牡羊座

貴人星座：獅子座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★☆☆

本周造訪你的多為好事情，過去付出的努力近期將有回報。與此同時也要警惕小屁孩入侵，面對那些調皮小孩盡量敬而遠之，以免受到傷害還無處伸冤。

幸運色彩：石板灰

速配星座：獅子座

貴人星座：天蠍座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★☆☆

這是展開新篇章的一周。只有將那些舊情人、陳舊回憶拋諸腦後，你才能做到真正的重新開始，並在新的領域、新環境中結識好運。

幸運色彩：葡萄紫

速配星座：處女座

貴人星座：射手座

