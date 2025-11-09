我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這些州優待退休族 社安金、401(k)等收入免税

佛州汽車衝入酒吧 4死11傷 22歲司機被逮

你知道嗎？／鹽、小蘇打 助香蕉保鮮期延長至2周

編譯周靜芝
聽新聞
test
0:00 /0:00
兩步驟能將香蕉的保鮮期延長至兩個星期。(圖／123RF)
兩步驟能將香蕉的保鮮期延長至兩個星期。(圖／123RF)

許多人都有這樣的經驗：早餐想吃香蕉時，卻發現它布滿褐斑，食之太軟爛，棄之又可惜。各種可延長水果壽命的技巧中，最普遍的是認為，冷藏可讓香蕉保鮮更久。

新聞網站Irish Star報導，通常從超市買回新鮮香蕉後，若放在室溫下，就需與時間賽跑，在二至七天內吃完它；而YouTuber崔西·蒂普斯(Tracy Tips)在她最近的影片中分享了一個簡單、直接的兩步驟方法，能將香蕉的保鮮期延長至兩個星期。

第一步，蒂普斯建議將香蕉浸泡在一碗鹽水中徹底清洗，直到表皮顏色儘可能接近淡黃色。根據她的說法，這個過程有助於去除催熟的化學物質；香蕉偶爾會被噴灑催熟劑乙烯，而乙烯也是香蕉本身會釋出的物質。

雖然蒂普斯最初討論的是清洗香蕉的果實，但她強調必須將莖部浸泡在鹽水中，因為噴灑催熟劑最集中的地方就是莖部。

她說，香蕉很快變過熟的其中一個關鍵因素是低溫，香蕉買回家時，不要急著將它們直接放進冰箱。

蒂普斯指出，香蕉對低溫十分敏感，低於華氏50度時，在植物褐變反應中扮演關鍵角色的多酚氧化酶(enzyme polyphenol oxidase)會變得非常活躍，導致香蕉皮快速氧化、出現褐斑，加速香蕉變質。

第二步，蒂普斯建議再拿一碗水，加入一湯匙小蘇打。這一步驟將更有助於清潔水果，確保任何殘留的灰塵、污垢和農藥都被清除。她說，弱鹼性的小蘇打水，有助於中和酸性物質。

最後，蒂普斯表示，用小蘇打浸泡香蕉還有另一個好處，就是可以在吃香蕉前，先將殘留的汙垢或化學物質全部去除。

YouTuber

上一則

醫藥／6大疾病 痛起來…如刀割、像被電到

下一則

你知道嗎？／燻燒乾燥迷迭香 可增香驅蟲

延伸閱讀

啤酒沒喝完正好 5食品可用來誘捕果蠅害蟲

啤酒沒喝完正好 5食品可用來誘捕果蠅害蟲
五月天石頭回歸了 永生難忘李宗盛叮嚀金句

五月天石頭回歸了 永生難忘李宗盛叮嚀金句
打敗谷歌奈米香蕉 騰訊文生圖模型混元圖像3.0全球盲測第一

打敗谷歌奈米香蕉 騰訊文生圖模型混元圖像3.0全球盲測第一
閻妮上台又「微醺」…穿黃禮服忘情舞動 被笑發瘋的香蕉

閻妮上台又「微醺」…穿黃禮服忘情舞動 被笑發瘋的香蕉

熱門新聞

變老與抗老，是人類永遠有興趣的研究。一名女子變老的三階段示意圖。(圖／123RF)

封面故事／從治療眼疾到找回健康細胞 青春難倒轉老化能逆轉？

2025-11-02 15:39
器官老化速率各有不同，變化最大的是負責從心臟運送氧氣豐富的血液到身體其他部位的主動脈。(圖／123RF)

封面故事／斷崖式衰老 從主動脈開始

2025-11-02 14:51
俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)，2026年將有十大改變。(取自Medicare網站)

紅藍卡登記 先看2026年10變革

2025-11-02 12:49
科學研究指出，「老化」可能並不是持續穩定地發生，而是以生物學上的「階段性跳躍」或「波段」形式進行。

封面故事／老化非線性 鎖定兩波段

2025-11-02 14:30
圖為黑咖啡示意圖。（本報資料照片）

養生／晨間喝這飲料 心臟科醫師證實有助降膽固醇

2025-10-12 02:05
上海市精神衛生中心是上海唯一一所精神病學科三甲醫院，也是中國規模最大的精神衛生機構。(記者陳湘瑾／攝影)

中國現象／一盒月餅揭開上海神秘的「宛平南路600號」

2025-11-02 01:23

超人氣

更多 >
中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔

中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔
福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣
湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？

湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？
想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮

想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮
吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？

吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？