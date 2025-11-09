你知道嗎？／鹽、小蘇打 助香蕉保鮮期延長至2周

兩步驟能將香蕉的保鮮期延長至兩個星期。(圖／123RF)

許多人都有這樣的經驗：早餐想吃香蕉時，卻發現它布滿褐斑，食之太軟爛，棄之又可惜。各種可延長水果壽命的技巧中，最普遍的是認為，冷藏可讓香蕉保鮮更久。

新聞網站Irish Star報導，通常從超市買回新鮮香蕉後，若放在室溫下，就需與時間賽跑，在二至七天內吃完它；而YouTuber 崔西·蒂普斯(Tracy Tips)在她最近的影片中分享了一個簡單、直接的兩步驟方法，能將香蕉的保鮮期延長至兩個星期。

第一步，蒂普斯建議將香蕉浸泡在一碗鹽水中徹底清洗，直到表皮顏色儘可能接近淡黃色。根據她的說法，這個過程有助於去除催熟的化學物質；香蕉偶爾會被噴灑催熟劑乙烯，而乙烯也是香蕉本身會釋出的物質。

雖然蒂普斯最初討論的是清洗香蕉的果實，但她強調必須將莖部浸泡在鹽水中，因為噴灑催熟劑最集中的地方就是莖部。

她說，香蕉很快變過熟的其中一個關鍵因素是低溫，香蕉買回家時，不要急著將它們直接放進冰箱。

蒂普斯指出，香蕉對低溫十分敏感，低於華氏50度時，在植物褐變反應中扮演關鍵角色的多酚氧化酶(enzyme polyphenol oxidase)會變得非常活躍，導致香蕉皮快速氧化、出現褐斑，加速香蕉變質。

第二步，蒂普斯建議再拿一碗水，加入一湯匙小蘇打。這一步驟將更有助於清潔水果，確保任何殘留的灰塵、污垢和農藥都被清除。她說，弱鹼性的小蘇打水，有助於中和酸性物質。

最後，蒂普斯表示，用小蘇打浸泡香蕉還有另一個好處，就是可以在吃香蕉前，先將殘留的汙垢或化學物質全部去除。