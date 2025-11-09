我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這些州優待退休族 社安金、401(k)等收入免税

佛州汽車衝入酒吧 4死11傷 22歲司機被逮

城鎮傳真／走進納瓦荷 美麗與哀愁

白荷
聽新聞
test
0:00 /0:00
前方的巨岩聳立好似擋住了平坦的公路。(作者提供)
前方的巨岩聳立好似擋住了平坦的公路。(作者提供)

11月是美洲原住民傳統月。除了慶祝和維持美洲原住民和阿拉斯加原住民的文化及傳統外，還要確保他們豐富的歷史故事，並重視原住民的貢獻。本期周刊特別推出這篇文章與讀者分享。

一年前，我和先生展開了一次亞利桑納州的自駕之旅。出發前，我便下定決心，這趟旅行不能只是「走馬看花」，而要成為一場深入的探索。除了舉世聞名的大峽谷之外，我還有一個特別的心願，我要走進Navajo Nation(納瓦荷族保留區)，親身體會這片土地與原住民的真實面貌。

長久以來，我們對美洲原住民的印象，多半來自西部電影。銀幕上那些充滿槍火與爭鬥的畫面，總是以白人的視角敘事，留下許多片面甚至失真的刻板印象。我深知其中的偏差，因此更渴望親自去尋找答案。

有人戲言：「在美國，只有黑熊和原住民才是真正的在地人，其餘的都是外來者。」這句話雖帶調侃，卻道出歷史的荒謬；外來者先後抵達，卻爭奪土地、驅逐原住民，衝突與悲劇也因此而生。

羚羊峽谷的美景。(作者提供)
羚羊峽谷的美景。(作者提供)

巨石嶙峋 彷如異星

離開大峽谷後，我們一路向北，沿著U.S.89公路進入納瓦荷國，目的地是佩吉(Page)市的羚羊峽谷，計畫停留兩夜。這段約134哩的車程，風景壯麗得令人屏息。沿途巨石嶙峋，或黑或紅，或橘紅或灰白，層層堆疊，彷彿是天地間的畫布。車窗外，忽然如巨型蘑菇般的岩柱赫然聳立，彷彿進入另一個星球。那種震撼，完全超越我們所熟悉的地貌，好似步入外星人的世界，帶著陌生又神祕的氣息。真不敢相信，在這地球上竟有如此特異的景觀，真不是我這枝秃筆所能形容的。只有親臨其境，方能體會其中。

有一段路筆直地延伸向前，看似要撞上擋在前方聳立的巨岩。沒想到，就在快要撞上時，路忽然一拐，一個轉彎，貼著岩壁蜿蜒而過。大自然的鬼斧神工，此刻無聲勝有聲。

車子一路奔馳在這片遼闊的大地上，我納悶：這裡既是「納瓦荷國」，為何不見它的「國民」？公路雖然鋪設良好，沿途卻荒蕪無人，只偶爾遠遠瞥見稀疏的幾頂帳篷或簡陋的房舍，宛如流浪的吉卜賽營地。這令我心中充滿疑問，他們究竟住在哪裡？如何生活？與我想像中的保留區落差極大。我一直以為那是一個大部落，有酋長，有村民。我甚至還幻想過，退休後可以到保留區當一名義務教師。

路旁不時出現簡易棚架與破損的旗幟，上面寫著「賣手工藝品」，但多半人去攤空，旗幟隨風飄揚。突然，我注意到一塊立於公路邊的標語：「Mining causes cancer(採礦導致癌症)」。心中引起新的疑問，這又是怎麼一回事？各樣的疑雲逐漸膨脹。這些謎題，直到接下來幾天，才一點一滴被解開。

一路開進佩吉附近，公路旁的小鎮Tuba，一個加油站孤零零地矗立著。大約又開半個小時，終於抵達佩吉。街道上人群漸多，旅館餐廳與超市林立。我們入住預訂的假日旅館，櫃檯一位年輕的女職員吸引了我的注意；她佩戴著一套精緻的綠松石耳環與項鍊，我與她聊起飾品來源，又問她是哪一族的印地安人。她笑著說自己是納瓦荷族，但常被遊客誤認為中國人或日本人。我也笑著回應：「是啊，我們彼此看起來還挺像的，或許幾百年前本是一家呢。」我告訴她，我們沒有足夠的時間再去拜訪鄰近的景點馬蹄灣(Horseshoe Bend)，只安排了羚羊峽谷。她體貼地說：「那我幫您們安排角落房，從窗口就可以看到馬蹄灣了。」哇，真是意外的驚喜，額外的bonus。

羚羊峽谷 如夢似幻

隔天中午，我們出發前往羚羊峽谷(Antelope Canyon)。據說在1931年，一位納瓦荷少女在放羊時偶然發現了這個地方，羚羊峽谷才首次被外界所知。同時期，攝影師約瑟夫・蒙許(Josef Muench)也來到此地，他的攝影作品讓峽谷聲名遠播。1997年，羚羊峽谷被劃為納瓦荷族保護園區(Navajo Tribal Park)，並對外開放。由於此地對納瓦荷族具有深遠的神靈意涵，如今遊客只能在納瓦荷導遊帶領下進入參觀。其他人不得自由進出。這也是保護當地觀光收入的一種方式。

羚羊峽谷的奇景常為人報導與讚嘆。它最奇特的是當細微的陽光從峽縫間傾洩而下，灑落在地底洞穴紅岩之上。不同角度與時段的光線隨時變換色彩，映照出不同層次、令人驚艷的各種色彩。那光影的交錯，金黃、玫瑰、紫紅、琥珀，如夢似幻。

卡麥隆商驛站。(作者提供)
卡麥隆商驛站。(作者提供)

商驛站 像文化窗口

我們的導遊是一位在此長大的白人，他告訴我們自己曾經擔任校車司機。他說，孩子們為了上學，每天天未亮，就要在公路旁等校車。他開著車長途跋涉，將那些等候的學生一一接到學校。放學後，又需花上一兩個小時，才能將他們一一送回離家最近的公路旁。這樣艱苦的環境，怎麼可能讓孩子們對學習保持熱情？難怪許多人在年輕時便選擇退學。

臨別前，導遊叮囑大家回到U.S.89公路時，記得前往有一處旅人不可錯過的休憩站Cameron Trading Post(卡麥隆商驛站)參觀，並嘗一嘗道地的納瓦荷餐。他笑著說，那裡分量多又便宜，也能給當地人帶來一些生意。

開了一個多小時，我們終於抵達。果然，卡麥隆商驛站(Cameron Trading Post)不僅是休憩站，更像一扇通往納瓦荷文化的窗口。這裡有大型禮品店、藝術畫廊，展售琳瑯滿目的原住民手工藝與藝術品，還附設旅館。而最受歡迎的，莫過於它的餐廳。

說到納瓦荷的飲食，fried bread(炸麵包)幾乎是每道料理的靈魂：不論是單吃、取代漢堡麵包，或做為taco的底，都少不了它的身影。我點了一份燉牛肉湯搭配炸麵包。當餐點端上桌時，我不禁驚訝地笑了起來，那碗牛肉湯裡的洋蔥、紅蘿蔔、馬鈴薯與牛肉塊，竟與我在家煮的燉牛肉幾乎一模一樣。熟悉的味道讓我感到一絲不可思議的親切。

餐廳裡的布置充滿了纳瓦荷的特色。(作者提供)
餐廳裡的布置充滿了纳瓦荷的特色。(作者提供)
好吃的炸麵包。(作者提供)
好吃的炸麵包。(作者提供)

炸麵包 意外驚喜

至於炸麵包，更是意外的驚喜。雖是油炸，卻不油膩；內裡鼓起氣泡，外酥內軟微甜，讓我想起童年台灣街頭的大餅。先生點的炸麵包taco分量極大，但同樣吃不完，就一起打包帶走。這一餐，正如導遊所說，真是便宜又大碗。對納瓦荷人的飲食，終於有了真切的接觸，也像是一次跨越文化的奇妙連結。

餐後，我們在禮品店流連，欣賞各式各樣的原住民藝術品。我事先和兩個女兒約定，要給每個人帶回小禮物，一人要戒指，一人要耳環。於是我挑了一枚鑲有藍綠色turquoise(綠松石)的戒指，以及一副紅銅色的teardrop earrings(淚滴吊飾耳環)。這些正是印地安人最傳統的首飾。當我握著這些代表性的工藝品時，彷彿也捧起了納瓦荷族的文化。

巴薩家族 支持手工藝

談到納瓦荷手工藝，就不得不提到巴薩(Basha)家族。這個黎巴嫩裔移民家族如今已傳至第三代，在亞利桑納州經營逾百家超市。然而，這個家族的故事不僅是一段白手起家的傳奇，更是一段跨族群的深厚情誼。

當年，他們的祖輩與納瓦荷孩子一起長大，從小就是鄰里好友。創業初期，他們常常駕駛貨車，穿越荒漠、奔波數百里，把新鮮蔬菜與日用品送進保留區，供應原住民的生活所需。同時，他們也尊重並支持族人的手工藝傳統。若當地人手頭拮据，無法以現金支付，他們也欣然接受納瓦荷婦女編織的手工藝品作為交換。這份互助與友情，真是人性中溫暖的一面。

幾天旅程後，我們回到出發地鳳凰城，又進入高度現代文明。進城的高速公路各有五條線道，加上共乘專用道，一共六條並行，車流如潮，與剛離開的荒原，形成鮮明對比，開得緊張極了。

赫德印地安博物館外貌。(作者提供)
赫德印地安博物館外貌。(作者提供)

赫德博物館 解答疑惑

這次我們要參觀的是一所專屬於印地安人的博物館——鳳凰城的赫德博物館(Heard Museum)。

參觀的過程又有幾段有趣的插曲。博物館內安排導覽講解，第一位接待我們的是湯姆先生，他專門介紹展示櫥裡的各種藝術品。一看到我們，便笑咪咪地問我們從哪裡來，原來他年輕當兵時曾經去過台灣。另一位中年白人女士負責講述印地安人的歷史，她有個中國媳婦，她的兒子在明尼蘇達大學擔任教授，中國媳婦是醫生；她掏出全家福照片向我們展示，一家人幸福洋溢。就在我們聊得熱絡之際，又有一位譚女士加入，她來自馬來西亞檳城，目前在這裡擔任義工。她非常熱情，還試著用中文與我們交談，只是講得有些吃力，因為她是唸英文學校長大的。我們五個人好像相見恨晚，有很多的話好講。

在這座博物館裡，透過三位導覽員的詳細講解，又回答我許多的問題，解開了過去幾天心中的各種疑問，終於對納瓦荷族有一個較完整的概念。

有一說，他們的祖先最早起源於亞洲東北，後來遷徙進入北美洲。納瓦荷是北美洲最大的原住民族，分布於亞利桑納、新墨西哥與猶他三州交界的「四角地區」。他們擁有美國境內最大的印地安保留地——納瓦荷國(Navajo Nation)。

鈾礦致癌的標語。(作者提供)
鈾礦致癌的標語。(作者提供)
被同化之前與之後。(作者提供)
被同化之前與之後。(作者提供)

納瓦荷歷史 追溯數千年

納瓦荷自稱為Diné，意為「人民」。他們的歷史可追溯至數千年前，最早以狩獵與採集為生。後來學習農耕技術，開始種植玉米、豆類與南瓜。隨著西班牙殖民者引進羊群與山羊，納瓦荷逐漸形成以牧養、織布與手工藝為核心的文化特色，並以銀器與毛毯聞名，奠定了獨特的生活方式與經濟體系。

然而，歐洲移民與美國政府的西進運動，徹底改變了納瓦荷族的命運。19世紀中葉，美軍將領卡爾頓(James H. Carleton)與殖民軍官基特‧卡森(Kit Carson)對納瓦荷族實施焦土政策——焚毀農田、屠殺族人、奪取牲畜。

1864年，美國軍隊更強迫9000名納瓦荷族男女老少徒步超過300哩，遷往新墨西哥的博斯克‧雷東多(Bosque Redondo)。這段悲慘歷史被稱為「長征 (The Long Walk)」，是納瓦荷人集體記憶中的「恐懼時代」。遷徙途中，無數人死於飢餓、疾病與嚴寒；抵達後，由於物資匱乏，苦難仍未結束。直到1868年簽訂條約後，倖存的族人才得以返回部分家園，但他們的土地早已被鐵路、礦業與外來移民所占據。

自20世紀40年代到80年代，美國政府與企業在納瓦荷保留地上，大規模開採鈾礦，數千名納瓦荷礦工長期暴露於放射性環境中，卻未被告知風險。結果，許多人罹患肺癌、淋巴癌，甚至導致世代健康問題。至今，納瓦荷國境內仍有數百處未清理的廢棄礦坑，汙染土地與水源。看似平靜的荒漠，實際上暗藏著健康的隱患。

正因如此，納瓦荷族人多次發起抗議，要求政府清理汙染，並對受害者提供補償。1990年，美國通過了放射性暴露補償法案(Radiation Exposure Compensation Act)，承認曾經暴露於鈾礦或核試爆下風暴中的族人確實遭受了傷害。然而，補償範圍與資源有限，仍有許多家庭無法獲得應有的保障。

當地居民在公路旁豎立「採礦引發癌症」的標語，正是這段痛苦歷史的控訴。他們要提醒世人：這片土地上有隱藏在礦業陰影下的病痛與不公。

精美的編織。(作者提供)
精美的編織。(作者提供)
巴薩Basha家族捐贈品。(作者提供)
巴薩Basha家族捐贈品。(作者提供)

手工藝品 優美精緻

湯姆先生繼續帶領我們參觀，轉入另一個展覽館——這裡我看到一整牆的納瓦荷各式各樣的編織器具與工藝作品。其中最令人印象深刻的，是一間由Basha家族捐贈的完整籃子收藏室。湯姆先生介紹說，當年Basha家族長年深入納瓦荷族的保留區，不辭辛勞地為原住民運送蔬菜、水果與日用品，而這些籃子正是他們以物易物所獲得的珍貴收藏。

他談到，納瓦荷人如何在資源極度有限的環境中，仍能創造出如此優美而精緻的手工藝品。他們會取用水邊生長的水草，經過長時間浸泡、曝曬與剝纖處理，再以堅韌的纖維編織出結構嚴謹、線條優雅的籃編。每一件作品都蘊含著時間與勞力。

湯姆先生微笑著說：「雖然這些作品無法與中國5000年文明的藝術歷史相比，但每一個文化族群對於美的追尋，卻是人類的共同。」這一句話說得實在是太好了；文明的深淺或許有別，但美的本質卻無國界。

我們的最後一站，是博物館中舉世聞名的展區——二戰密碼傳譯員(Code Talkers)。

世界各地的遊客都對納瓦荷語感到充滿好奇，因它只有語言沒有文字。事實上，這種語言在第二次世界大戰中發揮了關鍵作用。當年，美軍徵召約400名納瓦荷青年，利用其語言的複雜性與獨特性，設計出一套無法被敵軍破解的軍事密碼。這些年輕戰士被派往前線，在最險峻的戰場上傳遞重要情報。

在太平洋硫磺島(Iwo Jiwa)激烈的對日戰役中，美軍高層甚至公開承認：「若沒有納瓦荷人，硫磺島絕不可能被攻下。」這些密碼傳譯員在整場戰爭中共傳遞上百條命令與情報，零錯誤、零延誤，展現出他們的智慧與對美國的忠誠。

然而，他們的貢獻長期未被世人知曉。直到1992年，美國政府才正式承認並表彰這些英雄的功績。納瓦荷語，也因此成為歷史上唯一一種從未被敵軍破解的軍事密碼，一直為人津津樂道，也是納瓦荷人至高的榮譽。

湯姆先生結束了他的講解，由中年女士接手帶我們到另一棟樓。這一個展區揭露了印第安兒童寄宿學校的黑暗歷史。她說每一次帶領遊客參觀這一部分的博物館，一次次的敘述這些曾經的創傷，實在非常沉重。這一部分的展覽有許多的檔案，圖片證實曾經發生過的事。

19世紀末美國政府強迫原住民兒童離家入學，以同化為白人社會的一部分。孩子們最小的僅有三、四歲，至18歲被強制送往保留地外的寄宿學校(Boarding Schools)。

印地安學校一景。(作者提供)
印地安學校一景。(作者提供)

寄宿學校 黑暗歷史

納瓦荷人極力反對這種教育，甚至藏起孩子，以防他們被帶走。一旦孩子們進入寄宿學校，生活便徹底改變，讓他們遺忘過去。課程由白人教授，採取只准說英語的教學方式，任何說母語的學生都會遭受懲罰。他們被迫接受軍事化的紀律、嚴苛的生活規範、剃髮、穿制服，改名換姓，強迫信仰，並被要求從事繁重的勞動。

更為殘酷的是，許多寄宿學校由政府與教會合作經營，部分神職人員長期對兒童施以性侵與虐待，摧毀了孩子們的自尊與文化認同。這完全違背了基督教信仰的真諦—以犧牲的愛出發來帶領人歸向神。數十年來，這段黑暗歷史造成了深遠的代際創傷，導致家庭破碎、酗酒、自殺與暴力問題在部落中蔓延。

如今的「橘衫日(Orange Shirt Day)」正是為了追悼那些在寄宿學校中喪生的孩子，並給予倖存者發聲的機會。雖然這些學校如今大多被關閉，但許多孩子早已失去了自己的身分與歸屬——不知道自己是誰、屬於哪個部族，也無法聽懂母語。他們被遺棄在廣袤的沙漠中，迷失於無盡的孤寂與悲哀。

今日的保留地面積多達2萬7000平方哩，納瓦荷國雖幅員遼闊，風景壯麗、地貌奇絕，但對居民來說，卻未必帶來真正的生活改善。納瓦荷族資源匱乏，電力、水源、教育、醫療皆不足。這廣闊無垠的荒漠，難以耕種，也鮮少產業機會。用一句話來形容，「大而無當」，美是美，卻不能當飯吃，看似壯觀卻難以承載生計。真是令人感嘆，這樣的土地，能帶來的不是富饒，卻是貧瘠與無力感。

這幾天來的親眼所見，深切感受到納瓦荷族過去歷史的沉重與當今的困境與不平。他們承受著現代社會忽視的痛苦與邊緣化。這趟旅程我看盡了自然奇觀，希望所能帶走的不只是紀念品，還有我沉默中為他們的發聲與祝福。

頁岩、黏土岩和泥岩層的鬆軟特性，形成起伏不平的景觀。(作者提供)
頁岩、黏土岩和泥岩層的鬆軟特性，形成起伏不平的景觀。(作者提供)

原住民 移民 癌症

上一則

紅藍卡／傳統紅藍卡主要支付住院費等 這些範圍不給付

下一則

美國現象／校園禁用手機 研究：弊大於利

延伸閱讀

不是犯罪組織？法研判羅浮宮竊嫌是街頭小偷 失竊珠寶現身黑市

不是犯罪組織？法研判羅浮宮竊嫌是街頭小偷 失竊珠寶現身黑市
唱歌跳舞要糖果 萬聖夜逾千人布魯塞爾街頭狂歡

唱歌跳舞要糖果 萬聖夜逾千人布魯塞爾街頭狂歡
63歲阿湯控制欲太強？「父女戀」被甩 怒控被利用

63歲阿湯控制欲太強？「父女戀」被甩 怒控被利用
新賓醫院系統傑斐遜醫療 恐將裁員500人

新賓醫院系統傑斐遜醫療 恐將裁員500人

熱門新聞

變老與抗老，是人類永遠有興趣的研究。一名女子變老的三階段示意圖。(圖／123RF)

封面故事／從治療眼疾到找回健康細胞 青春難倒轉老化能逆轉？

2025-11-02 15:39
器官老化速率各有不同，變化最大的是負責從心臟運送氧氣豐富的血液到身體其他部位的主動脈。(圖／123RF)

封面故事／斷崖式衰老 從主動脈開始

2025-11-02 14:51
俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)，2026年將有十大改變。(取自Medicare網站)

紅藍卡登記 先看2026年10變革

2025-11-02 12:49
科學研究指出，「老化」可能並不是持續穩定地發生，而是以生物學上的「階段性跳躍」或「波段」形式進行。

封面故事／老化非線性 鎖定兩波段

2025-11-02 14:30
圖為黑咖啡示意圖。（本報資料照片）

養生／晨間喝這飲料 心臟科醫師證實有助降膽固醇

2025-10-12 02:05
上海市精神衛生中心是上海唯一一所精神病學科三甲醫院，也是中國規模最大的精神衛生機構。(記者陳湘瑾／攝影)

中國現象／一盒月餅揭開上海神秘的「宛平南路600號」

2025-11-02 01:23

超人氣

更多 >
中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔

中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔
福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣
湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？

湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？
想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮

想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮
吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？

吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？