養生／補充5種營養品 緩解月經偏頭痛

經期一來容易偏頭痛，藥師建議可多補充鎂、鈣、B群、魚油、薑黃這5種營養品，緩解經前症候群。（圖／123RF）

女性生理期來之前，容易有心情低落、易怒的情緒反應，以及胸部脹痛、腹痛、腹瀉、嗜睡的生理症狀。藥師李昱興表示，「偏頭痛」是女性最抱怨的困擾，主要原因是荷爾蒙濃度變化，多補充鎂、鈣、B群、魚油、薑黃這5種營養品，有助於緩解疼痛。

李昱興說，當經期來之前，荷爾蒙濃度急降，包括黃體素、雌激素以及血清素減少，讓腦部血管收縮而導致頭痛。另外，因經期前頭痛而累積焦慮及壓力，可能加劇頭痛的症狀。通常在月經來的前兩天至月經來後第三天，偏頭痛的狀況最為明顯，又稱為「月經偏頭痛」。

以台灣為例，根據頭痛學會資料顯示，女性偏頭痛患者的人數是男性的3倍，20至40歲的女性，平均每5名有1人受偏頭痛所苦。李昱興提醒，服用止痛藥能有效緩解不適，但是要適量使用，若每次一痛就吃止痛藥，長期下來可能對藥物產生依賴性。

李昱興說，「該吃止痛藥還是要吃」，不需要過度忍耐，除了藥物，建議多攝取5種保健品調節血流、放鬆肌肉。搭配多做舒緩肩頸的運動，促進腦部血液循環，遠離惱人的偏頭痛。

1、鎂：研究顯示，生理期偏頭痛與缺鎂有關，每天額外補充鎂，可舒緩神經並調節肌肉收縮、減輕經前症候群與經痛，也能改善停經後的不適。建議多吃腰果、杏仁、香蕉等。

2、鈣：適當的鈣質補充，有助於放鬆肌肉、協調神經系統、改善情緒等。富含鈣質的食物包括小魚乾、黑芝麻、牛奶 、深綠色蔬菜等。

3、維生素B群：尤其是B6，能調節血管收縮，減少子宮過度收縮所引起的經痛。有研究發現，每日補充200毫克鎂與50毫B6，連續1個月可顯著減少與焦慮相關的經前症狀。

4、魚油：富含Omega-3，能減少經期的發炎反應，並促進腦部循環。要特別注意，依食藥署建議，成人每日攝取量不超過2000毫克。