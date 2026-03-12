我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普鼓動伊朗人起義 BBC：伊拉克人曾誤信 付出血腥代價

AI提升效率成裁員利刃 甲骨文列5億重組金 恐炒數千人

好市多購物有著裝要求 違者或被拒

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
好市多要求顧客入店時，須穿上衣和鞋子，違者或被拒入內。（記者邵敏╱攝影）
好市多要求顧客入店時，須穿上衣和鞋子，違者或被拒入內。（記者邵敏╱攝影）

零售商好市多以其巨額折扣和批量特價商品聞名，但並非所有人都能保證進入其門店。這家大型倉儲式連鎖超市，日前明確回應顧客著裝要求的疑問，確認所有門店實施嚴格的「雙重服裝」（double clothing）規定，要求顧客入店時，必須同時穿上衣和鞋子，違者或被拒絕入內。

據太陽報（The Sun）等媒體綜合報導，此前有顧客對好市多門店著裝要求提出疑問，該店很快回應這項政策，確認消費者進入門店購物時必須遵守相關規定，穿著得體，否則工作人員有權拒絕任何不遵守規定的顧客入內。

好市多同時確認該政策適用於所有門市，這意味著顧客購物時必須穿著完整的衣服。事實上，好市多在其官網政策中，已經明確指出這項著裝要求，該公司表示，制定此規是為了給顧客和員工營造舒適得體的購物環境。著裝規定屬於好市多會員政策之一，顧客在註冊成為會員時，即表示同意遵守這些規則。

此外，好市多也提醒顧客遵守門店其他規定，包括禁止攜帶寵物入內，會員卡不得借給他人。會員可以帶自己的孩子、以及最多兩名訪客進入門店，但需對他們負責。該店政策還補充兩點，兒童不能無人看管，只有會員本人可以付款購物。 

這家零售商同時也指出，公司有權在顧客進入或離開門店時，檢查其背包、公文包或手提包等權利，並可根據具體情況拒絕任何人進入。好市多提醒，只要遵守這些規則，顧客就可以安心購物，否則可能面臨警告，甚至面臨會員資格被取消的風險。

世報陪您半世紀

好市多

上一則

感應支付不安全？「幽靈感應」盜刷案暴增

下一則

紐森AI生圖 諷國防部長坐享美食

延伸閱讀

未戴耳機看影片、聽音樂 小心被趕下飛機

未戴耳機看影片、聽音樂 小心被趕下飛機
好市多小籠包50個9元 華人：好吃不破皮 性價比高

好市多小籠包50個9元 華人：好吃不破皮 性價比高
好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」

好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」
平價折扣連鎖超市Grocery Outlet撐不住 門市紛傳歇業

平價折扣連鎖超市Grocery Outlet撐不住 門市紛傳歇業
好市多自有品牌也踩雷？會員點名「避開」這些商品

好市多自有品牌也踩雷？會員點名「避開」這些商品
也賣熱狗和披薩 Skechers加州暢貨中心內藏「山寨版」好市多美食區

也賣熱狗和披薩 Skechers加州暢貨中心內藏「山寨版」好市多美食區

熱門新聞

好市多蜜辣小籠湯包促銷，50個僅售9.39美元。（記者邵敏／攝影）

好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」

2026-03-10 20:12
韓國人參面霜折扣價每瓶38.99美元，價廉物美。（記者邵敏／攝影）

好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶

2026-03-09 22:04
洛杉磯一家養老院，長者遭受虐待、忽視，導致嚴重營養不良。（谷歌地圖）

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

2026-03-05 14:30
美國花樣滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）父親劉俊(Arthur Liu)7日在艾爾蒙地分享奧運冠軍女兒的成長之路。（本報記者／攝影）

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

2026-03-07 20:26
切特漢克斯（Chet Hanks）於2024年MYV音樂影像頒獎禮上。（美聯社）

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

2026-03-08 18:28
人參面霜清倉特價引來華人搶購，有人一次囤貨10多瓶。（記者邵敏／攝影）

好市多貴婦級面霜清倉特價 有人囤10瓶

2026-03-10 02:18

超人氣

更多 >
他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元
中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施
川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？

川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？
接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光

接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光
🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事