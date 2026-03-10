好市多貴婦級面霜清倉特價 有人囤10瓶

人參面霜清倉特價引來華人搶購，有人一次囤貨10多瓶。（記者邵敏／攝影）

好市多 最近幾年上架各種物美價廉的護膚品、化妝品，其中一些亞洲品牌更是深受華人消費者喜愛。南加好市多貨架上日前出現一款「人參金箔水凝霜（Ginseng Gold Silk Watery Cream）」，清倉特價引來華人搶購，有人一次囤貨十多瓶，稱這款貴婦級面霜好市多「每年只賣一次，媽媽用了皮膚非常好」。

多年使用這款產品的張太太表示，Nature Republic「人參金箔水凝霜」是韓國面霜，此前，她常拜託友人從韓國代購，洛杉磯 地區也有一些化妝品櫃檯出售，但價格比較貴。洛杉磯阿蘇薩（Azusa）好市多門店，這款面霜原價48.99美元，最近折扣價每瓶38.99美元，便宜10美元。

Nature Republic官方網站顯示，此款面霜售價80多美元，這個價格相當於在好市多可以買兩瓶。好市多賣場內，人參面霜價格牌右上角出現星號（*），代表這款產品正在清倉，售完不補。「印象中好市多每年只賣一次，每次折扣我都會囤貨多瓶，自用或送人。」張太太表示，年過七旬的母親使用這款面霜後也讚不絕口。

根據產品介紹，「人參金箔水凝霜」含有99.9%純金金箔、以及「六年根高麗人參（生長滿六年的人參）」，珍貴原材料的加持，讓面霜功能獨具一格。包裝上的臨床實驗數據指出，產品主要針對輕熟齡肌膚，95%的使用者感受到皺紋與細紋明顯改善，99%的使用者對緩解肌膚乾燥感到滿意。

韓國人參面霜折扣價每瓶38.99美元，價廉物美。（記者邵敏／攝影）

來自中國南方的Sunny，今年首次購買這款面霜，她表示，自從定居洛杉磯後，覺得氣候十分乾燥，曾嘗試多款面霜，但第二天早上皮膚還是很乾，「哪怕晚上敷很多面膜，隔天醒來皮膚還是感覺乾巴巴。」朋友推薦這款人參面霜，Sunny第一次使用就覺得很驚豔。「保濕效果非常持久，自從用了這款面霜，我很少再感覺皮膚乾燥。」Sunny趕緊去好市多回購，一次性囤貨十多瓶，「面霜有效期兩三年，我擔心以後缺貨，所以買很多，接下來兩年不用愁。」

Sunny分享面霜使用體驗，「價格便宜，包裝精美，有貴婦般享受。淡淡的清香非常好聞，還專門配小勺，避免手直接接觸瓶內面霜。」她指出，睡前可將面霜塗厚一點，直接當作「睡眠面膜」使用，隔日起床皮膚依然水潤飽滿，如作日霜用的話，可塗薄一些。不過，雖然這款面霜收獲很多好評，但也有消費者認為質地不夠清爽，應依據個人膚質決定是否選購。

越來越多的消費者，選擇在好市多購買價廉物美的美容產品。據The Daily Press、Glossy等媒體報導，好市多在美容產品銷售上採取精選商品策略，單品數量較少，多為市場暢銷品牌，並常以組合裝或大容量套裝推出，提高性價比。此外，一些品牌也通過與好市多合作推出渠道專屬套裝，借助其龐大的會員消費群體擴大銷量。