好市多退貨難易有地區差異 退這款商品員工最頭痛

編譯組／綜合報導
好市多退貨趨嚴且規定引發會員困惑。(本報檔案照)
好市多退貨趨嚴且規定引發會員困惑。(本報檔案照)

Yahoo Finance報導，提到美式賣場好市多（Costco），消費者腦中浮現的往往是超大包裝的零食、推起來像在進行心肺訓練的購物車，以及高熱量卻讓人難以抗拒的熟食區。然而，好市多最出名的特色莫過於其「極度寬鬆」的退貨政策。官網明文承諾：「我們對銷售的每一件產品皆保證滿意。」這意味著在大多數情況下，會員可以隨時、以任何理由退回任何商品並獲得全額退費。

儘管政策慷慨，卻不乏會員濫用。根據CBS電視台報導，2024年初曾有一名顧客退掉了一組買了數年的舊沙發，理由僅是「我不再喜歡它了」。針對這類鑽漏洞的行為，不少會員反映好市多近期已開始「加強管控」，以防堵濫用機制。

雖然好市多標榜隨時可退，但針對特定品項仍設有嚴格門檻。例如，電子產品（包含電視、電腦、手機、平板、智慧型手表及大型家電）必須在90天內退回。

此外，1克拉或以上的鑽石在退貨時，必須先經過真偽鑑定，無法現場退款。其他如活動門票、貴金屬、購物卡、禮物卡及特定客製化商品，則列入禁止退貨名單。輪胎與電池等消耗性產品，則依據特定保固條款處理。

在眾多品項中，酒精飲料的退貨規則最令會員頭痛。好市多表示，酒精類產品的退貨需視各州（或各國）法律而定，建議消費者詢問當地賣場。

在社群平台Reddit上，網友對此討論熱烈：德州網友分享：「我不小心買到水蜜桃口味的威士忌，回家發現後沒開封，成功在德州分店退貨。」加州網友反駁： 「在加州，酒精飲料是依法絕對禁止退回的。」

儘管部分地區法令禁止退回酒精飲料，但針對「品質問題」（如紅酒變質或烈酒損壞），好市多往往會彈性處理。一名網友指出：「法律上他們不能『收回』這瓶酒，但可以『退款』給你。這種情況下，你會拿到退費，然後自行將變質的酒倒掉。」

更有網友提出奇招：若所在分店不准退，可以開車前往法律較寬鬆的鄰近州份辦理。不過，這對多數人來說並不切實際。

若您正計畫為派對或婚禮大量採購酒水，並預期可能會有剩餘，請務必在結帳前先確認該地區的退貨規定，以免陷入退不掉、喝不完的窘境。

好市多 加州

