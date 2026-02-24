我的頻道

紐約師生大雪後返校混亂不堪 曼達尼急令復課遭罵翻

創作者／缺氧人 劉墉：先娛樂自己 再順便娛樂世界

Trader Joe's消費者滿意度勝沃爾瑪好市多 理由呢...

編譯組／綜合報導
以加州為基地的Trader Joe's被消費者選為全美最受歡迎超市，勝過多個大牌。（美聯社）
以加州為基地的Trader Joe's被消費者選為全美最受歡迎超市，勝過多個大牌。（美聯社）

美國今日（USA Today）報導，美國消費者滿意度指數（American Consumer Satisfaction Index，簡稱ACSI）的最新調查顯示，全美最受歡迎的超級市場中，不屬大牌、卻受追捧的Trader Joe's位登榜首，而知名品牌如沃爾瑪及好市多排名都在其後。

調查中的所有超市評分從0至100。以加州為基地的Trader Joe's獲得最高分86分，以兩分之微，擊敗總部在佛羅里達州的連鎖超市Publix（84分）。兩超市在2025年曾經並駕齊驅，同列第一。

調查對超市內的多個項目表現作出評分，包括肉類和農產品的品質和新鮮度、結帳速度、商店的布局和清潔程度。

ACSI自1994年以來，一直在每年追蹤類似調查數據。今次的調查訪問了3萬1000名購物者，以找出最受歡迎的超市，調查結果的超市排名及其評分如下：

Trader Joe's – 86

Publix – 84

H-E-B – 83

Sam's Club – 82

Aldi – 81

Costco – 81

Whole Foods – 81

所有其他小型超市 – 79

ShopRite – 79

Target – 79

Ahold Delhaize – 78

Kroger – 78

Meijer – 78

Save A Lot – 78

Wegmans – 78

BJ's Wholesale Club – 77

Hy-Vee – 76

Walmart – 75

Albertsons Companies – 74

Giant Eagle – 73

評分機構ACSI亦發布了《2026年零售和消費者運輸研究報告》，顯示超市業的顧客滿意度目前呈下降趨勢，指數得分下降1%至78。

沃爾瑪（Walmart）、艾伯森公司（Albertsons Companies）和巨鷹超市（Giant Eagle）等的大品牌，其顧客滿意度都低於消費者期望，Wegman超市更錄得滿意度的最大降幅，下跌6%；相反，Save A Lot的滿意度上升4%至78，H-E-B上升1%。

調查發現，與美國其他地區的顧客相比，東北地區的顧客對超市的滿意度較低。ACSI稱，超市面對通膨和激烈競爭，營運挑戰重重。

ACSI分析了19個知名品牌超市及所有其他規模較小的超市，發現Trader Joe's的受歡迎原因是能夠持續在全美擴張的同時，又能維持顧客體驗。Trader Joe's最近宣布再開設8家新店。另一家表現進步的超市Save A Lot，滿意度上升4%至78，主要由於其營運有重大的改善。

Trader Joe's 沃爾瑪 加州

