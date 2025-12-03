我的頻道

日經：高市「台灣有事」答辯爭議衝擊日本觀光 Tripla中客訂房減57％

「賣加工食品害人變胖」10大食品巨頭 被舊金山市府告了

海外Costco異國美食…太誘人 美國粉絲跪求引進這些商品

編譯組／綜合報導
好市多美國會員「跪求上市」珍珠奶茶。(示意圖， 取自Pexels/Võ Văn Tiến)
Allrecipes報導，在美國，許多民眾習慣在周末採買後，到Costco美食部來一份價格親民、份量實在的小點心作為犒賞。然而走出美國，你會發現Costco的美食世界其實更加多元。這家橫跨14國、全球超過900家據點的量販龍頭，在各地都推出因地制宜的特色菜單，美味程度讓不少美國消費者直呼羨慕，希望能引進本土。

首先掀起討論的是加拿大的炸雞拼盤。社群平台上有民眾分享，加拿大魁北克的Costco曾販售30隻炸雞翅、附3至4種醬料，只要20加幣；目前雖已停售，但加拿大美食部仍供應雞柳條與薯條組合，只要7.99加幣。許多網友坦言看到加拿大菜單「心生嫉妒」，不解為何美國遲遲沒有同款品項。

澳洲的越式法國麵包（Bánh mì）也深受當地顧客喜愛。位於雪梨的門市甚至不需會員即可購買，雞肉或豬肉夾餡的越式長棍只要6.99澳幣。儘管有人認為麵包略乾，但仍被大批網友評為「值得一試」。

來到加拿大必吃的肉汁起司薯條（Poutine） 也在當地Costco販售，一大盤僅5.99加幣。濃郁肉汁配上起司凝乳，被網友稱為「必吃、物超所值」。不少美國網友大喊希望限時引進。

亞洲地區則以烤肉（Bulgogi）烤捲最受注目。韓國、深圳、大阪等地的Costco都能買到這款以韓式烤牛肉為餡、外形宛如牛肉可頌的「升級版烤焗捲」，影片曝光後美國網友大呼「跪求上市」。

冰島的起司漢堡也是熱門商品，只要1100 冰島克朗（約8美元）。許多美國消費者得知後直呼不可思議，抱怨美國菜單竟沒有漢堡選項。

西班牙Costco則供應現炸可樂餅（Croquetas），日本與澳洲甚至有 澳洲牛肉派。而墨西哥門市每天現做的肉桂迷你甜甜圈更被形容為「神奇到不科學」，一盒將近2磅只售3至4美元。

台灣與澳洲門市也販售大受年輕世代喜愛的珍珠奶茶，提供芒果與芋頭兩種口味；英國則推出飽足感十足的焗烤馬鈴薯（Jacket Potatoes），僅2.99英鎊即可選兩種配料。

至於Costco的經典商品—熱狗套餐—在世界各地也衍伸出在地版本，例如墨西哥的辣椒加料款、加拿大的波蘭香腸版本，以及冰島加入炸洋蔥的創新吃法。雖然價格略有差異，但「Costco 熱狗」儼然成為全球共通的庶民美食。

橫跨14國、全球超過900家據點的量販龍頭－Costco，在各地都推出因地制宜的...
