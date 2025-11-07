目標百貨推20元平價感恩節套餐 人均不到5元

目標百貨推出感恩節套餐，人均花費不到五美元。（目標百貨提供）

隨著感恩節 到來，各大賣場紛紛推出低價感恩節套餐，目標百貨 （Target）也進入到這場價格爭奪戰中。目標百貨5日宣布，推出20美元感恩節餐組合，可滿足一家四口需求，平均每人花費不到5美元。

根據目標百貨的新聞稿，這項套餐花費不到20美元，是稅前價格，在阿拉斯加和夏威夷州沒有出售。那麼該感恩節套餐裡有什麼？

套餐包含：Good&Gather高級醃製嫩火雞（冷凍，最多10磅）；Good&Gather褐皮馬鈴薯（五磅一袋）；Ocean Spray蔓越莓醬（14盎司）；即食填料（Stove Top Stuffing Mix）（6盎司）；Heinz家庭風味烤火雞肉醬（12盎司）；Favorite Day鬆軟法式麵包；Good&Gather冷凍玉米。

目標百貨指出，民眾需要單獨購買這些食材，並在結帳時獲得折扣。其中Good&Gather火雞價格與2024年一致，每磅售價0.79美元。這是個好價，特別是美國農業部最近發布報告預計，今年冷凍火雞價格將上漲40%。

此外，目標百貨還介紹其他低價節日備餐好物，以下食品在11月16日至29日之間，一律4.99美元：

「Favorite Day」蘋果派與南瓜 派；Good & Gather全新創意料理包括：豐收南瓜餡餅（Harvest Squash Empanadas）；雞肉派餡餅（Chicken Pot Pie Empanadas）；肉桂紅糖甜薯泥（Mashed Sweet Potato with Cinnamon and Brown Sugar）；帕瑪森起司時蔬（Vegetables with Parmesan Cheese）。

除目標百貨，Aldi超市今年10月宣布今年感恩節套餐比去年價格低七美元，包括民眾可以花40美元購買21款商品。沃爾瑪（Walmart）宣布今年的感恩節套餐，人均不到四美元，例如花費39.92美元，就可以買到夠10個人吃的感恩節套餐。