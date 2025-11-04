冷凍義大利麵爆李斯特菌 6死27染病

Trader Joe's的16盎司「卡津風味黑烤雞肉寬麵奶油餐」（左）以及Walmart的12盎司「Marketside牛肉丸番茄義大利細麵」，衛生官員呼籲民眾立即丟棄這兩件召回產品。（美國農業部）

據舊金山紀事報報導，一項全國食品安全調查顯示，由北加州食品公司「Nate's Fine Foods」生產的冷凍義大利 麵餐點引發李斯特菌（Listeria monocytogenes）感染事件，已造成全美18州至少27人染病、25人住院、6人死亡。美國疾病控制與預防中心（CDC ）上周更新的數據指出，疫情 自6月首次被發現以來仍持續擴大。

受污染的產品是由Nate's Fine Foods生產的預煮義大利麵，並在多個大型連鎖超市品牌販售，包括Trader Joe's、Walmart、Kroger與Sprouts Farmers Market。聯邦官員警告，這些產品曾在全美各地上架，部分可能仍存放於民眾的冰箱或冷凍庫中。

目前召回的產品中，最廣泛販售的包括Trader Joe's的16盎司「卡津風味黑烤雞肉寬麵奶油餐」（Cajun Style Blackened Chicken Breast Fettuccine Alfredo），以及Walmart的12盎司「Marketside牛肉丸番茄義大利細麵」（Linguine with Beef Meatballs & Marinara Sauce），有效期限標示至2025年10月10日。

美國農業部食品安全與檢驗局（FSIS）已於9月底發布公共健康警示，指出隨著檢測進行，可能會有更多產品被列入召回名單。該機構證實，抽驗的義大利麵樣本中檢出與此次疫情相同的李斯特菌株。

Nate's Fine Foods於9月29日主動召回相關產品，聲明此舉「出於高度謹慎」，並表示正全力配合聯邦與州級衛生部門的調查。公司聲明指出：「我們深知李斯特菌感染的嚴重性，特別對孕婦、新生兒、年長者及免疫系統較弱者而言風險極高。Nate's Fine Foods對造成的擔憂深感歉意，並將持續以透明態度採取一切必要措施，保障消費者的健康與信任。」

根據CDC說明，李斯特菌感染可能引起發燒、肌肉痠痛與腸胃不適，嚴重時可導致流產、腦膜炎甚至死亡。衛生官員呼籲民眾立即丟棄召回產品，並徹底清潔冰箱及存放表面，因李斯特菌能在低溫下長期存活。

消費者可至CDC、FDA與USDA食品安全檢驗局（FSIS）網站查詢最新受影響產品清單，避免食用任何可疑的預製義大利麵食品。