封面故事／7條鐵路 暢遊南方小鎮風情

遊客們俯瞰新河峽谷。(美聯社)

就像甜茶與燒烤，火車對美國南方文化同樣具有特殊意義，鄉村歌曲中也不時吟誦孤獨的汽笛聲。在南方，搭乘火車旅行可讓人沉浸在慢活節奏中，並親睹一些搭飛機難以到達的小鎮。

旅遊與休閒(Travel+Leisure)網站報導，如今是探索南方鐵路的最佳時機。新的高速鐵路「光亮線」(Brightline)已在佛羅里達州等地營運，而經過數十年中斷，美鐵(Amtrak)即將恢復阿拉巴馬州莫比爾(Mobile)與路易斯安納州紐奧良間的路線；此外，多個高速鐵路方案也正規畫中。以下是南方地區七條最佳鐵路路線。

美鐵「紅雀號」：

俄亥俄州辛辛那提→華府

「紅雀號」(Cardinal)列車每周三天連接芝加哥和紐約，途經美國東北部；但它還沿著美國最古老的河流蜿蜒前行，經過一些可愛的小鎮。

乘坐這條路線，將經過肯塔基州北端的梅斯維爾(Maysville)，該地與波本威士忌有深厚歷史淵源。紅雀號還經過西維吉尼亞州 的Prince，這裡是新河峽谷(New River Gorge)國家公園與保護區的門戶，擁有廣闊的阿帕拉契山脈風景。

在維吉尼亞州的夏律第(Charlottesville)，可以找到湯瑪斯．傑佛遜總統創立的維吉尼亞大學，參觀複製的作家愛倫坡故居與Kluge-Ruhe原住民美術館。

美鐵「卡羅來納號」

北卡洛磯山城→夏洛特

美鐵兩條路線經過北卡羅來納州的皮耶德蒙特(Piedmont)三角地區。其中一條是卡羅來納號(Carolinian)，起點為紐約；另一條是皮耶德蒙特號，起點為羅里(Raleigh，又譯洛麗)。兩者終點均為夏洛特(Charlotte)，並每日營運，是在短時間內遊覽該州數個城市的理想方式。

首府羅里擁有眾多藝術與歷史博物館，以及多家獲詹姆斯比爾德獎提名的餐廳。格林斯伯勒(Greensboro)的國際民權中心與博物館，這裡是1960年四名非裔大學生走進Woolworth商店「僅供白人使用」午餐區坐下，引發一場數月靜坐抗議的地點。在夏洛特結束旅程，這裡是NASCAR賽車名人堂所在地。

美鐵「紐奧良號」

田納西州孟菲斯→路易斯安納州紐奧良

「紐奧良號」(City of New Orleans)路線是遊覽美國重要音樂目的地之一的最佳方式，該路線每天從芝加哥發車，沿密西西比河前行，途經與美國音樂歷史淵源深厚的鄉村小鎮，如孟菲斯(Memphis)比爾街的Home of the Blues拱門，與B.B. King's Blues Club、Tin Roof等傳奇音樂場所。

從孟菲斯出發，可以悠閒地瀏覽密西西比河三角洲鄉村風光。在密西西比州的格林伍德(Greenwood)，參觀歌手小理察(Little Richard)歌曲中的磚造車站，以及藍草音樂傳奇人物羅伯．強生(Robert Johnson)的三座紀念碑。最後，在距法國區爵士俱樂部僅幾步之遙的紐奧良聯合車站結束旅程。

美鐵Silver Meteor/Palmetto號

從華府→佛州 傑克遜維爾

想遊覽經典南方城市，Silver Meteor/Palmetto號是最佳選擇，該列車從紐約市開往邁阿密。從華府聯合車站出發，數小時後，便可在維吉尼亞州的里士滿(Richmond)下車，參觀維吉尼亞美術館收藏的世界最大裝飾彩蛋，並漫步於Shockoe Bottom和Carytown等有趣的街區。

這條路線還經過南卡羅來納州的查爾斯頓(Charleston)，盡管車站距市中心有一段距離，但值得前往體驗美國頂尖美食城市之一。在喬治亞州的薩凡納(Savannah)，年代久遠的住宅是主要景點，包括作家芙蘭納莉．歐康納(Flannery O'Connor)和女童軍創辦人茱麗葉．高登．羅(Juliette Gordon Low)故居。在終點站傑克遜維爾(Jacksonville)，可盡情享受風塵僕僕後的海灘時光。

美鐵「日落號」

從德州 博蒙特→厄爾巴索

德州一切都很大，這條路線也不例外；「日落號」(Sunset Limited)從紐奧良橫越整個美國到洛杉磯，但僅這段路程就需近一天時間。從曾因開採石油而繁榮的小鎮博蒙特(Beaumont)出發，每年春天這裡會舉辦狂歡節；留出足夠時間在休士頓品嘗美食，盡情享受燒烤與越南料理。幾小時後，將途經聖安東尼奧，可參觀阿拉莫(Alamo)戰場遺址，並在珍珠區(Pearl District)來一趟歷史與美食之旅。

但這條路線最令人讚嘆的是置身西德州廣袤沙漠與遼闊天空。雖然火車不會經過馬爾法(Marfa)，但可以探索獨特的大學城阿爾派恩(Alpine)，或在此租車穿越大彎曲(Big Bend)國家公園。在厄爾巴索(El Paso)下車，品嘗該州最美味的德州-墨西哥料理。

光亮線

從佛州西棕櫚灘→邁阿密

光亮線(Brightline)於2018年推出時，引起巨大轟動；該鐵路從邁阿密運行至奧蘭多(未來計畫延伸至坦帕)，為佛羅里達州壅塞的公路提供了替代方案。

西棕櫚灘至邁阿密的行程約一個多小時，沿途可欣賞壯麗海岸線，以及穿過龐帕諾海灘(Pompano Beach)、羅德岱堡與好萊塢。抵達邁阿密歷史悠久的Overtown社區後，距市中心的博物館與餐廳僅有幾分鐘車程。

光亮線旅客可享免費托運行李和Wi-Fi等服務，特別受到前往參觀體育賽事或機場轉機旅客的歡迎。

SunRail

從佛州德蘭→波因西亞納

光亮線並非佛州旅客的唯一高速鐵路選擇。SunRail自2014年開始營運，與沿海岸行駛的光亮線不同，它連接了該州北部的德蘭和南部的奧蘭多都市圈。多數乘客都是通勤族或當地居民，因此車上設備簡約，全程約兩小時。