封面故事／7條鐵路 暢遊南方小鎮風情

遊客們俯瞰新河峽谷。(美聯社)

就像甜茶與燒烤,火車對美國南方文化同樣具有特殊意義,鄉村歌曲中也不時吟誦孤獨的汽笛聲。在南方,搭乘火車旅行可讓人沉浸在慢活節奏中,並親睹一些搭飛機難以到達的小鎮。

旅遊與休閒(Travel+Leisure)網站報導,如今是探索南方鐵路的最佳時機。新的高速鐵路「光亮線」(Brightline)已在佛羅里達州等地營運,而經過數十年中斷,美鐵(Amtrak)即將恢復阿拉巴馬州莫比爾(Mobile)與路易斯安納州紐奧良間的路線;此外,多個高速鐵路方案也正規畫中。以下是南方地區七條最佳鐵路路線。

美鐵「紅雀號」:

俄亥俄州辛辛那提→華府

「紅雀號」(Cardinal)列車每周三天連接芝加哥和紐約,途經美國東北部;但它還沿著美國最古老的河流蜿蜒前行,經過一些可愛的小鎮。

乘坐這條路線,將經過肯塔基州北端的梅斯維爾(Maysville),該地與波本威士忌有深厚歷史淵源。紅雀號還經過西維吉尼亞州 的Prince,這裡是新河峽谷(New River Gorge)國家公園與保護區的門戶,擁有廣闊的阿帕拉契山脈風景。

在維吉尼亞州的夏律第(Charlottesville),可以找到湯瑪斯.傑佛遜總統創立的維吉尼亞大學,參觀複製的作家愛倫坡故居與Kluge-Ruhe原住民美術館。

美鐵「卡羅來納號」

北卡洛磯山城→夏洛特

美鐵兩條路線經過北卡羅來納州的皮耶德蒙特(Piedmont)三角地區。其中一條是卡羅來納號(Carolinian),起點為紐約;另一條是皮耶德蒙特號,起點為羅里(Raleigh,又譯洛麗)。兩者終點均為夏洛特(Charlotte),並每日營運,是在短時間內遊覽該州數個城市的理想方式。

首府羅里擁有眾多藝術與歷史博物館,以及多家獲詹姆斯比爾德獎提名的餐廳。格林斯伯勒(Greensboro)的國際民權中心與博物館,這裡是1960年四名非裔大學生走進Woolworth商店「僅供白人使用」午餐區坐下,引發一場數月靜坐抗議的地點。在夏洛特結束旅程,這裡是NASCAR賽車名人堂所在地。

美鐵「紐奧良號」

田納西州孟菲斯→路易斯安納州紐奧良

「紐奧良號」(City of New Orleans)路線是遊覽美國重要音樂目的地之一的最佳方式,該路線每天從芝加哥發車,沿密西西比河前行,途經與美國音樂歷史淵源深厚的鄉村小鎮,如孟菲斯(Memphis)比爾街的Home of the Blues拱門,與B.B. King's Blues Club、Tin Roof等傳奇音樂場所。

從孟菲斯出發,可以悠閒地瀏覽密西西比河三角洲鄉村風光。在密西西比州的格林伍德(Greenwood),參觀歌手小理察(Little Richard)歌曲中的磚造車站,以及藍草音樂傳奇人物羅伯.強生(Robert Johnson)的三座紀念碑。最後,在距法國區爵士俱樂部僅幾步之遙的紐奧良聯合車站結束旅程。

美鐵Silver Meteor/Palmetto號

從華府→佛州 傑克遜維爾

想遊覽經典南方城市,Silver Meteor/Palmetto號是最佳選擇,該列車從紐約市開往邁阿密。從華府聯合車站出發,數小時後,便可在維吉尼亞州的里士滿(Richmond)下車,參觀維吉尼亞美術館收藏的世界最大裝飾彩蛋,並漫步於Shockoe Bottom和Carytown等有趣的街區。

這條路線還經過南卡羅來納州的查爾斯頓(Charleston),盡管車站距市中心有一段距離,但值得前往體驗美國頂尖美食城市之一。在喬治亞州的薩凡納(Savannah),年代久遠的住宅是主要景點,包括作家芙蘭納莉.歐康納(Flannery O'Connor)和女童軍創辦人茱麗葉.高登.羅(Juliette Gordon Low)故居。在終點站傑克遜維爾(Jacksonville),可盡情享受風塵僕僕後的海灘時光。

美鐵「日落號」

從德州 博蒙特→厄爾巴索

德州一切都很大,這條路線也不例外;「日落號」(Sunset Limited)從紐奧良橫越整個美國到洛杉磯,但僅這段路程就需近一天時間。從曾因開採石油而繁榮的小鎮博蒙特(Beaumont)出發,每年春天這裡會舉辦狂歡節;留出足夠時間在休士頓品嘗美食,盡情享受燒烤與越南料理。幾小時後,將途經聖安東尼奧,可參觀阿拉莫(Alamo)戰場遺址,並在珍珠區(Pearl District)來一趟歷史與美食之旅。

但這條路線最令人讚嘆的是置身西德州廣袤沙漠與遼闊天空。雖然火車不會經過馬爾法(Marfa),但可以探索獨特的大學城阿爾派恩(Alpine),或在此租車穿越大彎曲(Big Bend)國家公園。在厄爾巴索(El Paso)下車,品嘗該州最美味的德州-墨西哥料理。

光亮線

從佛州西棕櫚灘→邁阿密

光亮線(Brightline)於2018年推出時,引起巨大轟動;該鐵路從邁阿密運行至奧蘭多(未來計畫延伸至坦帕),為佛羅里達州壅塞的公路提供了替代方案。

西棕櫚灘至邁阿密的行程約一個多小時,沿途可欣賞壯麗海岸線,以及穿過龐帕諾海灘(Pompano Beach)、羅德岱堡與好萊塢。抵達邁阿密歷史悠久的Overtown社區後,距市中心的博物館與餐廳僅有幾分鐘車程。

光亮線旅客可享免費托運行李和Wi-Fi等服務,特別受到前往參觀體育賽事或機場轉機旅客的歡迎。

SunRail

從佛州德蘭→波因西亞納

光亮線並非佛州旅客的唯一高速鐵路選擇。SunRail自2014年開始營運,與沿海岸行駛的光亮線不同,它連接了該州北部的德蘭和南部的奧蘭多都市圈。多數乘客都是通勤族或當地居民,因此車上設備簡約,全程約兩小時。