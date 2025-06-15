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談藝／班克西新作「燈塔」現蹤南法 上面寫了一排字

編譯潘勛
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法國南部城市馬賽街頭出現一個「燈塔」，是班克西的新壁畫。(美聯社)
法國南部城市馬賽街頭出現一個「燈塔」，是班克西的新壁畫。(美聯社)

世界知名街頭藝術家班克西(Banksy)的新壁畫，內容描寫一個燈塔，日前出現在法國南部城市馬賽(Marseille)一堵牆上，法新社(AFP)5月30日已證實新畫作的地點，居民直呼「太神奇了」、「愛了愛了」。

Yahoo!報導，班克西29日把新作品貼到社媒平台Instagram上，但不透露其地點。

畫作是一個黑色燈塔，繪製在外塗淡黃漆的灰泥牆上，再用英文寫著「I want to be what you saw in me(我想成為各位眼中瞧見的人)」，橫亙過畫作。

法新社記者指出，新壁畫地點在離市中心不遠、靠近加泰隆(Catalans)海灘一條寂靜的街上；燈塔還繪有黑影，連接到街道人行道旁的一根擋柱。

法國南部城市馬賽街頭出現一個「燈塔」，是班克西的新壁畫。(美聯社)
法國南部城市馬賽街頭出現一個「燈塔」，是班克西的新壁畫。(美聯社)

班克西的真實身分未曾公開，他數十年來走經全球，在公共地區秘密畫下壁畫，例如在倫敦、洛杉磯以及被以色列占領的西岸。

42歲木匠羅丹(Esteban Roldan)前來觀賞這幅壁畫，他表示班克西挑選馬賽這樣的城市，真叫人著迷，本地藝術、外國人及生活豐富；另位本地人福科(Virginie Foucault)表示，班克西來馬賽真是大事。

福科表示，她在附近吃午餐，本來想自己在加泰隆大概找不著，但接下來在一個她從未去過的地方，突然看到畫作，「愛了愛了」。

法國南部城市馬賽街頭出現一個「燈塔」，是班克西的新壁畫。(美聯社)
法國南部城市馬賽街頭出現一個「燈塔」，是班克西的新壁畫。(美聯社)

60歲英國老師麥卡利斯特(Susan McAllister)表示，要找一下才能發現壁畫所在地，這是好事，她很高興找到了；「叫人興奮，我很高興，他(班克西)探索在不同城市不同地點展示他或她的畫作，我猜應該是位女性。」

班克西最出名的便是犀利的壁畫，經常走獨特的版畫風格，突然畫在建築物及各類牆上。

近些年班克西一直以其社會評論及大道理，獲得當代藝術界矚目，例如移民、反對英國脫歐、譴責伊斯蘭激進派，同一時間仍然翻攪花大錢的藝品市場，自2000代初期開始，一直有頂級客戶捧著數千萬英鎊，排隊等著買他的作品。

班克西 脫歐 洛杉磯

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