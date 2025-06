談藝／班克西新作「燈塔」現蹤南法 上面寫了一排字

法國南部城市馬賽街頭出現一個「燈塔」,是班克西的新壁畫。(美聯社)

世界知名街頭藝術家班克西 (Banksy)的新壁畫,內容描寫一個燈塔,日前出現在法國南部城市馬賽(Marseille)一堵牆上,法新社(AFP)5月30日已證實新畫作的地點,居民直呼「太神奇了」、「愛了愛了」。

Yahoo!報導,班克西29日把新作品貼到社媒平台Instagram上,但不透露其地點。

畫作是一個黑色燈塔,繪製在外塗淡黃漆的灰泥牆上,再用英文寫著「I want to be what you saw in me(我想成為各位眼中瞧見的人)」,橫亙過畫作。

法新社記者指出,新壁畫地點在離市中心不遠、靠近加泰隆(Catalans)海灘一條寂靜的街上;燈塔還繪有黑影,連接到街道人行道旁的一根擋柱。

班克西的真實身分未曾公開,他數十年來走經全球,在公共地區秘密畫下壁畫,例如在倫敦、洛杉磯 以及被以色列占領的西岸。

42歲木匠羅丹(Esteban Roldan)前來觀賞這幅壁畫,他表示班克西挑選馬賽這樣的城市,真叫人著迷,本地藝術、外國人及生活豐富;另位本地人福科(Virginie Foucault)表示,班克西來馬賽真是大事。

福科表示,她在附近吃午餐,本來想自己在加泰隆大概找不著,但接下來在一個她從未去過的地方,突然看到畫作,「愛了愛了」。

60歲英國老師麥卡利斯特(Susan McAllister)表示,要找一下才能發現壁畫所在地,這是好事,她很高興找到了;「叫人興奮,我很高興,他(班克西)探索在不同城市不同地點展示他或她的畫作,我猜應該是位女性。」

班克西最出名的便是犀利的壁畫,經常走獨特的版畫風格,突然畫在建築物及各類牆上。

近些年班克西一直以其社會評論及大道理,獲得當代藝術界矚目,例如移民、反對英國脫歐 、譴責伊斯蘭激進派,同一時間仍然翻攪花大錢的藝品市場,自2000代初期開始,一直有頂級客戶捧著數千萬英鎊,排隊等著買他的作品。