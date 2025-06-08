娛樂／迪士尼新歌舞劇 為反派平反

迪士尼最新歌舞劇「迪士尼反派：從此不再公平」海報。（取材自X平台）

迪士尼 最新歌舞劇「迪士尼反派：從此不再公平」（Disney Villains: Unfairly Ever After，暫譯）5月27日在佛羅里達州 奧蘭多的迪士尼好萊塢 影城（Hollywood Studios）首演，希望引領觀眾反思當反派角色並非存心懷抱惡意或如此奸詐時，迪士尼世界會變成什麼樣子。

調皮搗蛋還是被誤解？

「101忠狗」（One Hundred and One Dalmatians）的壞女巫庫伊拉迪維爾（Cruella de Vil）想把大麥町犬（Dalmatian）變成狗皮大衣；虎克船長（Captain Hook）意圖轟炸彼得潘（Peter Pan）；黑魔女（Maleficent）妒忌紅顏，詛咒奧蘿拉公主（Aurora）香消玉殞。迪士尼官網寫道，這些反派角色究竟是調皮搗蛋、惡意傷害(Mischievous)，還是單純只是被眾人誤解(Just Misunderstood)了呢？

美聯社報導，這正是華特迪士尼世界度假區（Walt Disney World）最新音樂劇的前提，旨在讓觀眾明白，迪士尼的反派角色並非如此奸詐狡猾。

迪士尼樂園的歌舞表演「迪士尼反派：從此不再公平」5月27日已經在迪士尼好萊塢影城演出多個場次。在這部時長約40分鐘的全新歌舞劇當中，人們公認的迪士尼電影三大壞蛋（壞女巫庫伊拉迪維爾、虎克船長和黑魔女）進入魔鏡（Magic Mirror）領域，透過滑稽、奇幻的表演方式，在觀眾面前「辯解」他們是被所有人嚴重誤解的反派角色。

「迪士尼反派：從此不再公平」創意總監倫夫洛（Mark Renfrow）在宣傳影片中表示：「我們想講一個截然不同的故事，因為這些反派角色向來受到最不公平的對待。」

探討「反派為何邪惡」更吸睛

反派角色絕對邪惡的看法，早已如鉤子（雙關虎克船長的義肢手鉤）般深植迪士尼作品評論員的心底。佛羅里達州立大學（Florida State University）的哲學和宗教研究教授墨菲（Benjamin Murphy）表示，「我認為，當反派純粹是反派的故事時，很棒；但當你看到反派角色陳述他們的邪惡時，可能很有趣且令人心滿意足。」

迪士尼憐憫反派角色早就有跡可循，或至少解釋這些壞蛋如何變得如此邪惡。

2021年電影「時尚惡女：庫伊拉」（Cruella）由艾瑪史東（Emma Stone）主演，透過1970年代英國倫敦龐克搖滾時代的背景，交代庫伊拉仇狗的原因，即庫伊拉將自身惡行歸咎於她的生母壓根不想要她，且從未接納她的存在。

「時尚惡女：庫伊拉」劇照。（取材自IMDb）

大趨勢從厭惡到同情

流行文化的演進也讓人們重新思考反派角色，例如「綠野仙蹤」（The Wonderful Wizard of Oz）劇情中的「西國魔女」（Wicked Witch of the West）在戲劇、音樂劇和電影版本，透過「魔法壞女巫」（Wicked）的視角加以重新詮釋。

墨菲表示，「魔法壞女巫」是根據1995年小說「女巫前傳」（Wicked： The Life and Times of the West）改編，而「魔法壞女巫」的電影票房叫好叫座，激發人們重新思忖流行娛樂文化中的反派真諦。

墨菲說：「這股潮流，其模式會一而再、再而三地重複，直到這股趨勢變得可以預測：抓住一個反派角色，讓他們變得令人同情。」

「魔法壞女巫」劇照。（取材自IMDb）

幾個世紀以前的童話故事改編迪士尼電影，基本上都在教訓年幼的讀者或觀眾，無論是透過「小紅帽」（Little Red Riding Hood）與「三隻小豬」（The Three Little Pigs）的故事，告誡孩子不要接近大野狼（壞人），或是透過「糖果屋」（Hansel and Gretel）及「長髮公主」（Rapunzel）的劇情，傳遞別輕易相信陌生人的寓意。

德州農工大學商學院（Texas A&M University-Commerce）的兒童文學助理教授雷貝嘉維（Rebecca Rowe）表示，迪士尼經常把邊緣化的人變成反派角色，例如老年女性、有色人種，或社會經濟地位較低的對象，而讓反派角色富有同情心的趨勢，始於1980年代末期和1990年代初期，當時兒童媒體興起且蓬勃發展。

羅維表示，人們企盼以更複雜、更少兩極化分的方式呈現反派角色，因為當時整體的文化推力強調接納（acceptance）。她說：「問題是，當每個人都努力傳達這項訊息，導致我們在某種程度上失去了邪惡的反派角色。

邪惡的反派有其價值，有些人只是做壞事，有些人有苦衷，但也不能因為有難言之隱，就否定其造成的傷害。」學者認為，兒童若是認同反派角色，是否對幼兒發展存在好處，但這牽涉廣大層面。羅維表示，年幼的孩子有可能認同並模仿反派角色而走偏；其他學者則認為，讓孩子們同情那些通常處於社會邊陲地帶的人物並非壞事。

事實上，迪士尼的反派角色往往更吸引成年人，特別是曾經被社會邊緣化的多元性別認同族群（LGBTQ+）群體。跨性別認同人士可能欣賞反派角色的浮誇、戲謔性格，而部分「迪士尼公主」現在也很樂意轉變為邪惡的「壞皇后」。

「黑魔女：沉睡魔咒」劇照。（取材自IMDb）

奧蘭多居民保羅（Erik Paul）是迪士尼粉，他過去十年來一直擁有全年度暢行迪士尼樂園無阻的通票。保羅並沒有特別喜歡反派角色，但他自認可以理解為何迪士尼想要為反派打造一場秀，並以頗具同情心的方式幫反派「洗白」。

保羅說：「我有認識朋友專程到好萊塢影城，就是要看反派相關的表演，也許這就是人們喜歡反派角色的原因，因為他們也覺得被社會誤解，他們覺得自己就像影劇作品中的反派角色。」