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封面故事／美國館 門廊，慷慨的對話

周正理
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2025年「威尼斯建築雙年展」中，美國館以「門廊：慷慨的建築」為主題，將展場本身打造成一座實體門廊，宛如整個雙年展的「客廳」。(中央社)
2025年「威尼斯建築雙年展」中，美國館以「門廊：慷慨的建築」為主題，將展場本身打造成一座實體門廊，宛如整個雙年展的「客廳」。(中央社)

美國館的前院，有一個由冷杉木板搭建的分層平台，前面是一個折疊式木質天篷，正如麥基...
美國館的前院，有一個由冷杉木板搭建的分層平台，前面是一個折疊式木質天篷，正如麥基思所說，它就像「一扇新的前門」一樣吸引著遊客。(歐新社)
Porch(門廊)這個字，好一陣子在網路最容易查的是「門廊盜竊」(porch pirates)。據統計，美國人於2023年在網路訂購了220億件包裹 ，相當於每戶165件；相對的，有更多的住戶遇上「門廊盜竊」。不過最近門廊在建築界成為話題。

以「門廊」為核心

「PORCH：慷慨的建築」 (PORCH: An Architecture of Generosity)是2025年威尼斯建築雙年展的美國館主題，以門廊(Porch)為核心，將其重新想像為一種強有力的建築與社會隱喻，探討門廊作為慷慨、好客及公民參與空間的角色。在展期間，門廊同時作為表演、工作坊、朗讀及對話的場地，變成了一個舞台。

展覽強調門廊在環境、社會與文化層面的意義，作為氣候適應性結構、社交空間，以及民主開放的象徵；與本屆雙年展主題 Intelligens: Natural. Artificial. Collective（智能：自然、人工、集體）呼應。

「正如我們所探討的，門廊已延伸至公民建築、圖書館、雜貨店、公共住宅。它在各種尺度上都占有一席之地。」聯合策展人彼得‧麥基斯(Peter MacKeith)在接受紐約時報和designboom網站訪問時表示。他說：「門廊是一個民主的空間，我們希望展覽能反映這一點。」

美國館「門廊：慷慨的建築」的策展人麥基思(左)和 費伊瓊斯(Fay Jones)...
美國館「門廊：慷慨的建築」的策展人麥基思(左)和 費伊瓊斯(Fay Jones)在美國館前合影。(歐新社)

美國館本身是一座由建築師 Delano & Aldrich於1930年設計的義大利建築之父帕拉底歐(Andrea Palladio)式的圓柱建築，加上美國館的主題：門廊。展館的前院，有一個由冷杉木板搭建的分層平台，前面是一個折疊式木質天篷，正如麥基思所說，它就像「一扇新的前門」一樣吸引著遊客。

其理念如下：

1. 展覽以門廊作為美國獨特的建築類型：一個連結私人與公共生活、家庭與社區的過渡空間。

2. 門廊被呈現為「慷慨建築」的典範：一個促進相遇、對話與睦鄰的場所，兼具庇護與開放、傳統與創新。

3. 展館本身透過木柱與遮蔭平台的設計轉化，象徵性地邀請觀眾，在此停留與交流。

在外部結構下，外觀具有新古典主義的風格，其中木構件具有柔化與開放的精神，呼應門廊存在的價值。

在內部的展覽，展出約50–54個來自全美的項目，這是經過公開徵集遴選，展現門廊在美國建築與文化中的多樣性與適應性。且集合來自全美各地的建築師、設計師、藝術家與社區的貢獻，體現門廊在美國生活中的普及與多元。

建材在地永續

值得一提的是使用的材料，展館使用預製實木與威尼斯本地的泥土，這不但強調永續與在地性，也有在地的敏感與溫暖。

門廊在建築上的狹隘定義是「毗鄰建築物入口的有蓋區域，通常有單獨的屋頂，比主屋低矮」；在用途上的定義則是：多位於房屋的前面，但也可以位於側面或後面。 它們可作為室內和室外之間的過渡空間，提供放鬆或接待客人的場所。

門廊是波斯人的發明，後來傳入羅馬和伊斯蘭世界。宗教建築和世俗建築都有門廊。門廊的風格多種多樣，其中許多取決於其所在地的建築傳統。在古希臘建築中，柱廊是一個連續的門廊，周圍有一排圍繞建築物或庭院的柱子。

老式美國住宅，尤其是維多利亞時期或安妮女王風格的住宅，通常在房屋前後都有門廊。不過現在許多美國住宅都只設有象徵性的小門廊，無法做為舒適的社交用途，只是建築立面的一種風格。

在展館內部，有一張圖表解釋美國門廊的歷史。

麥基斯在接受Designboom網站訪問時說，追溯了門廊在家庭、城市和鄉土景觀中的層次歷史。「這就是門廊——它的古典傳承，」麥基思指著展館的柱子說道。「我們將柱子拉回，移除了柱頂，打開了空間。 讓門廊是一個介於室內與室外、記憶與想像之間的場所。」

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