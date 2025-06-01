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料理功夫／金黃酥脆雙薯盛宴

禾頁子
黃金薯塊。
黃金薯塊。

馬鈴薯的樸實與百變，讓它成為餐桌上的常客，這次為大家帶來兩道以馬鈴薯為主角的香酥料理——外酥內軟的黃金薯塊與鬆脆可口的馬鈴薯煎餅。無論是當悠閒的早餐開啟美好一天，還是陪伴晚餐的美味配菜，這兩道料理都能讓全家人胃口大開。

中型馬鈴薯4至5顆。
中型馬鈴薯4至5顆。

●黃金薯塊

材料：中型馬鈴薯4至5顆、食用油適量、鹽1茶匙、黑胡椒粉1/2茶匙、蒜粉1/2茶匙、迷迭香或百里香少許(可選)。

做法：

1.馬鈴薯洗淨，去除表面髒汙，可保留皮或削皮。

2.將切好的馬鈴薯放入電鍋內鍋，外鍋加入1杯水。

3.按下電鍋開關，蒸至跳起為止。

4.將蒸好的薯塊取出，放涼至可以手拿的溫度。

5.熱鍋中倒入足量的食用油，將薯塊輕輕放入油中，炸至表面金黃酥脆。

6.取盤子鋪上廚房紙巾，將薯塊撈出瀝油，趁熱放入料理大碗灑上鹽、黑胡椒粉及蒜粉調味，若喜歡，可撒上少許迷迭香或百里香增添香氣。

7.立即裝盤享用，可搭配蛋黃醬或番茄醬食用，風味更佳。

●香噴噴馬鈴薯煎餅

材料：

3顆中型馬鈴薯、鹽1茶匙、黑胡椒粉適量、植物油適量。

做法：

1.馬鈴薯洗淨後去皮，用刨絲器或食物處理機刨成細絲。

2.將刨好的馬鈴薯絲放入乾淨的紗布或廚房紙巾中，擠壓出多餘水分。

3.將瀝乾水分的馬鈴薯絲放入碗中，加入鹽、黑胡椒粉攪拌均勻。

4.平底鍋中放入植物油，用中火加熱。

5.取適量調味馬鈴薯絲鋪平在鍋中，壓實成薄餅狀。

6.中小火煎至底部金黃酥脆，約4至5分鐘後小心翻面，繼續煎另一面至金黃色。

7.取出放在廚房紙巾上稍微吸油，趁熱享用。

小叮嚀：

1.擠乾馬鈴薯絲的水分是成功的關鍵，水分過多會影響煎餅的酥脆度。

2.不宜做得太厚，否則容易外焦內生。

3.若要使煎餅更容易成形，可加入1顆打散的雞蛋和1湯匙麵粉攪拌均勻。

4.搭配酸奶油或蘋果醬食用別有風味。

香噴噴馬鈴薯煎餅-平底鍋中放入植物油，中火加熱。
香噴噴馬鈴薯煎餅-平底鍋中放入植物油，中火加熱。
香噴噴馬鈴薯煎餅
香噴噴馬鈴薯煎餅

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