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娛樂／百萬不變與千萬新高 實境真人秀獎金戰 串流輾壓傳統台

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傑夫普羅斯特主持的「我要活下去」至今已播出48季。（取材自Instagram）
傑夫普羅斯特主持的「我要活下去」至今已播出48季。（取材自Instagram）

真人實境競賽節目「我要活下去」（Survivor，又譯「倖存者」）開播至今已推出48季，收視群遍及全球，其靈感源自1997年開播的瑞典真人秀「魯賓遜探險」（Expedition Robinson），後由哥倫比亞廣播公司（CBS）改編為美國版「我要活下去」，由於節目中充滿了結盟、背叛、計謀與戲劇張力，美國版自2000年5月31日首播後大獲成功，接連帶動了英國版、澳洲版等全球數十國版本相繼問世。

「我要活下去」獎金因通膨縮水近半

美國版「我要活下去」由傑夫普羅斯特（Jeff Probst）主持，參賽者必須在偏遠的艱苦環境下生存，並透過結盟、策略與投票淘汰對手，節目考驗參賽者的身心耐力，最終由留到最後的「倖存者」贏得100萬美元獎金。

當時，CBS之所以將獎金數額定在100萬美元，是參考了1999年由競爭對手美國廣播公司（ABC）推出的益智問答節目「誰想成為百萬富翁」（Who Wants to Be a Millionaire?）的最高獎金。其後，CBS又推出王牌真人秀「驚險大挑戰」（The Amazing Race，又譯「極速前進」），參賽者兩人一組組隊，在世界各地奔波，完成各種體能與智力挑戰，爭奪同樣為100萬美元的獎金。

過去20多年來，100萬成為美國傳統電視綜藝節目獎金的天花板，以「我要活下去」來說，陸續有48位優勝者人生被改變，然而，有媒體指出，25年間通貨膨脹飆升，根據美國勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）數據，2025年的100萬美元僅相當於2000年的53萬4850美元，縮水程度將近一半。

「我要活下去」參賽者被丟到偏遠地區，必須在艱苦環境下生存。（取材自Instagr...
「我要活下去」參賽者被丟到偏遠地區，必須在艱苦環境下生存。（取材自Instagram）

今年是「我要活下去」節目開播25周年，一位節目組員私下受訪表示：「再怎麼說，100萬美元仍是一筆不小的數目，要比其他真人秀節目提供的獎金都多，」這位節目組成員說：「尤其是對於那些有幸參加我們節目的人來說，這實在是一生難得的機會。而且，錢也不是唯一的激勵，他們可以從參賽過程中獲得更多人生歷練，不少人報名參賽，其實也是衝著這一點。」

「美國偶像」從百萬驟減到12.5萬元

2020年，「我要活下去」歡慶開播20周年，邀請20位「前倖存者」舉辦「王中王」特別賽，冠軍獎金翻倍至200萬美元，最終由1973年出生的新澤西警官托尼伏拉喬（Tony Vlachos）奪冠。他三次參賽、兩度奪冠，總計贏得300萬美元。但和其他歌唱選秀、戀愛綜藝節目不同，「我要活下去」優勝者沒有演藝事業可拓展，獲勝獎金幾乎是唯一回報，即使是兩度奪冠的托尼伏拉喬，仍繼續擔任警察。

新澤西警官托尼伏拉喬在「我要活下去」兩次奪冠贏300萬美元。（取材自IMDb）
新澤西警官托尼伏拉喬在「我要活下去」兩次奪冠贏300萬美元。（取材自IMDb）

相較「我要活下去」獎金不變，多數真人秀選擇縮水，例如福斯廣播公司（Fox）2002年首播的「美國偶像」（American Idol，2018年起由ABC播出）初始獎金100萬美元，如今僅剩12.5萬美元，另12.5萬美元待首張專輯完成後支付。儘管如此，「美國偶像」優勝者常憑名氣賺取遠超百萬美元的收入。

福斯廣播公司的另一檔真人選秀節目「舞林爭霸」 （So You Think You Can Dance）也從早期的25萬美元獎金降至近期賽季的10萬美元；NBC環球旗下精彩電視台（Bravo）推出的「頂尖主廚大對決」（Top Chef），從最初獎金25萬美元，降至12.5萬美元，減幅達50%。

2002年「美國偶像」第一季海報。（取材自IMDb）
2002年「美國偶像」第一季海報。（取材自IMDb）

串流底氣足 「野獸遊戲」送出千萬

另一方面，隨著YouTubeNetflix亞馬遜的Prime等串流媒體蓬勃發展，各平台紛紛推出自製真人秀，憑藉雄厚資源遠超觀眾與廣告收入下滑的CBS、福斯等傳統電視媒體，導致真人秀獎金差距日益擴大。

2023年，Netflix推出「魷魚遊戲：真人挑戰賽」（Squid Game: The Challenge），最高獎金456萬美元，創下電視史上最高現金獎勵紀錄。不過這紀錄很快被打破，2024年底，亞馬遜的「野獸遊戲」（Beast Games）預設獎金500萬美元，今年初播出的大結局更將獎金翻倍至令人瞠目結舌的1000萬美元。

亞馬遜Prime影音上的「野獸遊戲」獎金達1000萬美元。（取材自IMDb）
亞馬遜Prime影音上的「野獸遊戲」獎金達1000萬美元。（取材自IMDb）

在決賽中，「野獸遊戲」聯合創作人兼主持人、知名YouTuber野獸先生（MrBeast）提高了賭注，允許參賽者透過擲硬幣決定是否將獎金加倍，最終一名來自灣區聖馬刁縣的參賽者亞倫（Jeffrey Randall Allen）在節目中正確猜出十個公事包中哪一個裝有1000萬美元支票，獲得了冠軍。

野獸先生曾公開吐槽傳統電視真人秀：「大獎才100萬美元？別開玩笑！」他在「野獸遊戲」節目花絮中表示，「『野獸遊戲』開場1分42秒就送出100萬美元獎金！」

（取材自澎湃新聞）

亞馬遜 YouTube Netflix

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