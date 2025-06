娛樂／百萬不變與千萬新高 實境真人秀獎金戰 串流輾壓傳統台

傑夫普羅斯特主持的「我要活下去」至今已播出48季。(取材自Instagram)

真人實境競賽節目「我要活下去」(Survivor,又譯「倖存者」)開播至今已推出48季,收視群遍及全球,其靈感源自1997年開播的瑞典真人秀「魯賓遜探險」(Expedition Robinson),後由哥倫比亞廣播公司(CBS)改編為美國版「我要活下去」,由於節目中充滿了結盟、背叛、計謀與戲劇張力,美國版自2000年5月31日首播後大獲成功,接連帶動了英國版、澳洲版等全球數十國版本相繼問世。

「我要活下去」獎金因通膨縮水近半

美國版「我要活下去」由傑夫普羅斯特(Jeff Probst)主持,參賽者必須在偏遠的艱苦環境下生存,並透過結盟、策略與投票淘汰對手,節目考驗參賽者的身心耐力,最終由留到最後的「倖存者」贏得100萬美元獎金。

當時,CBS之所以將獎金數額定在100萬美元,是參考了1999年由競爭對手美國廣播公司(ABC)推出的益智問答節目「誰想成為百萬富翁」(Who Wants to Be a Millionaire?)的最高獎金。其後,CBS又推出王牌真人秀「驚險大挑戰」(The Amazing Race,又譯「極速前進」),參賽者兩人一組組隊,在世界各地奔波,完成各種體能與智力挑戰,爭奪同樣為100萬美元的獎金。

過去20多年來,100萬成為美國傳統電視綜藝節目獎金的天花板,以「我要活下去」來說,陸續有48位優勝者人生被改變,然而,有媒體指出,25年間通貨膨脹飆升,根據美國勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)數據,2025年的100萬美元僅相當於2000年的53萬4850美元,縮水程度將近一半。

「我要活下去」參賽者被丟到偏遠地區,必須在艱苦環境下生存。(取材自Instagram)

今年是「我要活下去」節目開播25周年,一位節目組員私下受訪表示:「再怎麼說,100萬美元仍是一筆不小的數目,要比其他真人秀節目提供的獎金都多,」這位節目組成員說:「尤其是對於那些有幸參加我們節目的人來說,這實在是一生難得的機會。而且,錢也不是唯一的激勵,他們可以從參賽過程中獲得更多人生歷練,不少人報名參賽,其實也是衝著這一點。」

「美國偶像」從百萬驟減到12.5萬元

2020年,「我要活下去」歡慶開播20周年,邀請20位「前倖存者」舉辦「王中王」特別賽,冠軍獎金翻倍至200萬美元,最終由1973年出生的新澤西警官托尼伏拉喬(Tony Vlachos)奪冠。他三次參賽、兩度奪冠,總計贏得300萬美元。但和其他歌唱選秀、戀愛綜藝節目不同,「我要活下去」優勝者沒有演藝事業可拓展,獲勝獎金幾乎是唯一回報,即使是兩度奪冠的托尼伏拉喬,仍繼續擔任警察。

新澤西警官托尼伏拉喬在「我要活下去」兩次奪冠贏300萬美元。(取材自IMDb)

相較「我要活下去」獎金不變,多數真人秀選擇縮水,例如福斯廣播公司(Fox)2002年首播的「美國偶像」(American Idol,2018年起由ABC播出)初始獎金100萬美元,如今僅剩12.5萬美元,另12.5萬美元待首張專輯完成後支付。儘管如此,「美國偶像」優勝者常憑名氣賺取遠超百萬美元的收入。

福斯廣播公司的另一檔真人選秀節目「舞林爭霸」 (So You Think You Can Dance)也從早期的25萬美元獎金降至近期賽季的10萬美元;NBC環球旗下精彩電視台(Bravo)推出的「頂尖主廚大對決」(Top Chef),從最初獎金25萬美元,降至12.5萬美元,減幅達50%。

2002年「美國偶像」第一季海報。(取材自IMDb)

串流底氣足 「野獸遊戲」送出千萬

另一方面,隨著YouTube 、Netflix 、亞馬遜 的Prime等串流媒體蓬勃發展,各平台紛紛推出自製真人秀,憑藉雄厚資源遠超觀眾與廣告收入下滑的CBS、福斯等傳統電視媒體,導致真人秀獎金差距日益擴大。

2023年,Netflix推出「魷魚遊戲:真人挑戰賽」(Squid Game: The Challenge),最高獎金456萬美元,創下電視史上最高現金獎勵紀錄。不過這紀錄很快被打破,2024年底,亞馬遜的「野獸遊戲」(Beast Games)預設獎金500萬美元,今年初播出的大結局更將獎金翻倍至令人瞠目結舌的1000萬美元。

亞馬遜Prime影音上的「野獸遊戲」獎金達1000萬美元。(取材自IMDb)

在決賽中,「野獸遊戲」聯合創作人兼主持人、知名YouTuber野獸先生(MrBeast)提高了賭注,允許參賽者透過擲硬幣決定是否將獎金加倍,最終一名來自灣區聖馬刁縣的參賽者亞倫(Jeffrey Randall Allen)在節目中正確猜出十個公事包中哪一個裝有1000萬美元支票,獲得了冠軍。

野獸先生曾公開吐槽傳統電視真人秀:「大獎才100萬美元?別開玩笑!」他在「野獸遊戲」節目花絮中表示,「『野獸遊戲』開場1分42秒就送出100萬美元獎金!」

(取材自澎湃新聞)