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理財百科／銀行存5萬太多？這樣做更聰明

編譯莊瑞萌
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如果手頭上有閒置現金，專家建議先進行長期投資或清償高利率債務，比放入銀行儲蓄更能發揮現金的價值。

據MSN報導，如果目前有超過5萬元的錢閒置在銀行，那或許是時候重新檢視自己的財務規畫了。因為保留部分現金存款是明智之舉，例如準備相當於三到六個月生活開銷的緊急備用金，但過度囤積現金，實際上的代價可能是每年損失數千元。

其實許多人常把「儲蓄」與「投資」混為一談，但實際上兩者差異甚大。首先，儲蓄是為了短期目標及緊急用途，例如緊急基金、明年度假或購買新車的費用。這筆錢應該保持現金狀態，方便快速取得。投資則是為了長期目標，例如退休計畫、財富增值或孩子未來的大學教育基金，這筆錢應該進行投資，長期持有數十年而且都不能動用。兩者都很重要，但關鍵在於取得平衡。

一般建議的原則就是緊急備用金通常應該能支撐三到六個月的必要開支。如果正在為未來幾年的購屋頭期款或大型購置計畫存錢，這些資金也可以保持現金形式，但同時應該盡可能尋求高利息回報。至於要如何妥善運用多餘現金？任何超過緊急基金以外的資金，應該用於長期投資。以下是幾個推薦的方式：

1.401(K)計畫或IRA個人退休帳戶

401(K)通常由雇主提供，而IRA則可以自行開設。這兩種帳戶都提供強大的稅務優勢，讓資金成長速度遠超一般銀行帳戶。透過這些帳戶，可以投資於廣泛的指數基金或目標日期基金(target date funds)。這些基金通常管理費用低廉，而且具有高度多樣化。

2.一般證券交易帳戶

一般的證券交易帳戶雖然沒有特殊的稅務優勢，但提供更多的投資靈活性以及更容易取得資金。透過這種帳戶，可以投資股票、ETF以及短期債券等，選擇相當豐富。不過，投資總是伴隨風險，但若能耐心且理性地投資，長期下來的收益將十分可觀。

3.償還債務(優先清償高利息債務)

如果仍有信用卡或個人貸款未清餘額，使用多餘現金來清償這些債務可以帶來相當於利率的「保證收益」。假設信用卡年利率為20%，還清這筆債務，就相當於立即又沒有風險獲得20%的收益。償還利率較低的債務也同樣明智，至少比現金閒置在帳戶內毫無收益來得划算。

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