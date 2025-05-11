我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華商出貨月餘 Zelle入帳被撤回 損失2.5萬元

美中貿易磋商...分析稱互探底線 短期難有實質協議

母親節禮物／無線肉類溫度計 幫你烤出完美牛排

編譯尤寶琪
聽新聞
test
0:00 /0:00
Meater Plus無線肉類溫度計。(圖取自Amazon.com)
Meater Plus無線肉類溫度計。(圖取自Amazon.com)

做出色香味俱全的牛排，其實比你想像的要容易；當然，要達到你喜歡熟度的最佳方法，就是檢查溫度，為此，你會需要合適的工具。所以，一款鮮少打折的高評價Meater Plus無線肉類溫度計，就很值得你入手一試，而且它目前正在亞馬遜閃電優惠中。

這款高科技小東西，可以讓你知道準備食物的內部和外部溫度，不必在燒烤、烘烤和烘焙過程中，時時盯著食物的溫度。這款方便小工具的零售定價為100元，而且並不經常打折。話雖如此，這款溫度計目前提供亞馬遜閃電優惠，價格已降至80元。

這款Meater Plus與其他肉類溫度計最大的不同，就是它可以偵測烹飪中食物的內部溫度以及外部溫度，確保溫度維持在適當的程度。當然，仍有不少人喜歡用老式手指測試方法，來看看肉類是否煮熟了，但為了真的確保煮熟，使用溫度作為衡量標準是最好的選擇。

這款無線溫度計的巧妙之處，就是在於它非常省心，讓你在烹飪肉類時可以進行其他準備工作，不用隨時盯著肉。使用前，記得要先把隨附的AAA電池裝進去，然後將Meater App與你的手機配對；將探針放入肉中後，你就能夠在App上讀取溫度，看看你在烹煮的肉類溫度，有多接近目標溫度。如果你得暫時離開，App還能隨時發送提醒，前提是得待在165呎範圍內。

另一個很酷的功能，是它可以讀取高達華氏527度的外部溫度；此外，一次充電即可使用長達24小時。討厭飯後的清理嗎？這款防水溫度計可用放到洗碗機內清洗，而背後的磁吸設計，可以在充電時貼在冰箱上，方便取用。

這款溫度計在亞馬遜上，共獲得超過3萬4000名客戶給出的五星好評。

「我買這個給我丈夫作為父親節禮物，」一位消費者分享指出，「它每次都能把肉烤得恰到好處！超級好用。最大的問題，是相信它是對的；有時候感覺肉好像並沒有烤熟，但每次烤出來都是完美的五分熟。無論是在烤架上、烤箱裡還是在鐵鍋裡，它都非常值得信賴。」

亞馬遜 App 牛排

上一則

母親節禮物／抗疲勞廚房踏墊 讓雙腳置身天堂

下一則

母親節禮物／這5種禮物 媽媽可能不想收到

延伸閱讀

慶祝母親節 亞城台灣基督長老教會一家一菜聚餐

慶祝母親節 亞城台灣基督長老教會一家一菜聚餐
傳奇2.0音樂劇 母親節爾灣登場 花木蘭、美猴王、哪吒說故事

傳奇2.0音樂劇 母親節爾灣登場 花木蘭、美猴王、哪吒說故事
灣區僑教中心 說故事歡慶母親節

灣區僑教中心 說故事歡慶母親節
新律鋼琴母親節清倉 名琴1999元起

新律鋼琴母親節清倉 名琴1999元起

熱門新聞

「洛磯山登山者號」是全美最豪華的列車，配有全景窗戶。（美聯社）

封面故事／全美最豪華列車穿越洛基山脈 今夏新增2條路線

2025-05-04 10:20
阿薩巴斯卡瀑布是阿薩巴斯卡山谷冰川在今天的賈斯珀國家公園內後退時形成的。（作者提供）

封面故事／阿拉斯加公路 壯麗天堂：一段與大自然和歷史對話的旅程

2025-05-04 12:35
湯加斯國家森林景色。（作者提供）

封面故事／阿拉斯加郵輪初體驗 行萬里路勝讀萬卷書

2025-05-04 13:38
一路同行的旅伴們，從陌生人變成了彼此生命中重要的人。（作者提供）

封面故事／跟團安心玩阿拉斯加 旅伴成人生夥伴

2025-05-04 02:29
簡易鮮嫩豆腐乳烤鱈魚。

料理功夫／簡易鮮嫩豆腐乳烤鱈魚

2025-05-04 02:12
紐約市植物園2024年舉辦的「蘭花展：時尚花卉」現場。(美聯社)

綠手指／嬌貴蘭花這樣精心照料 可活上15年

2025-05-04 02:20

超人氣

更多 >
人緣好不是沒道理…最受歡迎的7種MBTI×星座組合

人緣好不是沒道理…最受歡迎的7種MBTI×星座組合
跳水／全紅嬋要振作了？3度丟金後被發現「刪除大量抖音影片」

跳水／全紅嬋要振作了？3度丟金後被發現「刪除大量抖音影片」
微波整顆馬鈴薯 切記「一動作」以免發生爆炸

微波整顆馬鈴薯 切記「一動作」以免發生爆炸
美中貿易談判暫時結束 明天繼續磋商

美中貿易談判暫時結束 明天繼續磋商
美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼

美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼