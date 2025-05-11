母親節禮物／無線肉類溫度計 幫你烤出完美牛排

Meater Plus無線肉類溫度計。(圖取自Amazon.com)

做出色香味俱全的牛排 ，其實比你想像的要容易；當然，要達到你喜歡熟度的最佳方法，就是檢查溫度，為此，你會需要合適的工具。所以，一款鮮少打折的高評價Meater Plus無線肉類溫度計，就很值得你入手一試，而且它目前正在亞馬遜 閃電優惠中。

這款高科技小東西，可以讓你知道準備食物的內部和外部溫度，不必在燒烤、烘烤和烘焙過程中，時時盯著食物的溫度。這款方便小工具的零售定價為100元，而且並不經常打折。話雖如此，這款溫度計目前提供亞馬遜閃電優惠，價格已降至80元。

這款Meater Plus與其他肉類溫度計最大的不同，就是它可以偵測烹飪中食物的內部溫度以及外部溫度，確保溫度維持在適當的程度。當然，仍有不少人喜歡用老式手指測試方法，來看看肉類是否煮熟了，但為了真的確保煮熟，使用溫度作為衡量標準是最好的選擇。

這款無線溫度計的巧妙之處，就是在於它非常省心，讓你在烹飪肉類時可以進行其他準備工作，不用隨時盯著肉。使用前，記得要先把隨附的AAA電池裝進去，然後將Meater App 與你的手機配對；將探針放入肉中後，你就能夠在App上讀取溫度，看看你在烹煮的肉類溫度，有多接近目標溫度。如果你得暫時離開，App還能隨時發送提醒，前提是得待在165呎範圍內。

另一個很酷的功能，是它可以讀取高達華氏527度的外部溫度；此外，一次充電即可使用長達24小時。討厭飯後的清理嗎？這款防水溫度計可用放到洗碗機內清洗，而背後的磁吸設計，可以在充電時貼在冰箱上，方便取用。

這款溫度計在亞馬遜上，共獲得超過3萬4000名客戶給出的五星好評。

「我買這個給我丈夫作為父親節禮物，」一位消費者分享指出，「它每次都能把肉烤得恰到好處！超級好用。最大的問題，是相信它是對的；有時候感覺肉好像並沒有烤熟，但每次烤出來都是完美的五分熟。無論是在烤架上、烤箱裡還是在鐵鍋裡，它都非常值得信賴。」