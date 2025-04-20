育才心得／她用7年遍嘗社團「磨練讓我更完整」

從辯論隊、田徑隊、電影俱樂部到各種志願團體，既有寶貴的體驗，也有收穫的喜悅。（崔罕娜提供）

從很小的時候起，課外活動和學生社團就被我視為「人生簡歷」上的重要一環。它們最初只是為了豐富大學申請的籌碼，後來也逐漸成為我充實自我、積累經驗、探索世界的方式。

在中學和高中的七年時間裡，我幾乎嘗試了所有能嘗試加入的社團，辯論隊、田徑隊、電影俱樂部以及各種志願團體，不一而足。如今回望，那些經歷與嘗試固然寶貴，但我也想分享一個不那麼常被強調的真相：你不必每個都參加，也不會因此落後於人。

沒有頭銜 反獲深刻成長

曾經，我加入過一些參與門檻低、任務輕鬆的社團，只需幾次出席就能獲得「部長」、「幹事」之類的頭銜；比如女權主義社、氣候變化社、電影社等等。坦白說，這些經歷談不上有多大影響，它們帶給我友誼與歡笑，但對履歷或個人成長實質助益有限；換句話說，我可以不參加這些社團，卻不會感覺失去重要的個人成長和社交機會。

然而，正是在那些沒有職務、沒有頭銜的志願型社團中，我獲得了最深刻、最持久的成長。例如我參與的「Best Buddies」專案，與有智力和發育障礙的同齡人互動，輔導他們作業，聆聽他們的苦惱，幫助他們一起面對和解決學校和生活中的難題。在那裡，我不再是「學生會主席」或「雜誌主編」，而只是一個朋友、一個願意陪伴和傾聽的人。這段經歷讓我第一次真正理解「陪伴」的意義——不是出於義務，不是為了成果，而是源自人和人之間最質樸的連結。

我們一起笑、一起鬧，在彼此艱難的日子裡互相支撐。這份友誼沒有結束於高中畢業，也沒有消散在時間的洪流中，即使現在身處大學，我仍然和當年認識的夥伴們保持聯繫。他們陪我走過低谷、為我慶祝成功，也提醒我：真誠與共情，遠比頭銜與履歷更有力量。

認真對待 學習社會技能

12年級下學期，「最後的狂歡」如期而至，朋友們逐漸退出社團，把時間投入派對、旅行與聚會，我也參與其中，但始終沒有放棄每周的「Best Buddies」活動。那一段段平凡的時光，成了我最真實、最堅定的精神錨點，它們讓我在被成績、申請結果與未來焦慮包圍的時刻，仍能看見一個更溫暖、更完整的自己。

當然，也有一些社團經歷確實塑造了我的專業素養與領導力。比如在校刊諷刺雜誌擔任主編，以及連續六年擔任年級學生會聯合主席，這些職務在外人看來或許不具太高含金量——畢竟是小規模學校，競爭不算激烈——但正因為我選擇認真對待，它們反而成為了我最早的「社會練習場」。

從策畫舞會、組織義賣，到協調畢業晚會、管理預算、與校方溝通，我逐步掌握了團隊合作、資源調度、專案管理等一系列技能，而這些技能在走向社會後，非常難能可貴。

有一次，在畢業舞會後突發的疫情 處理中，我們還需要迅速作出決策、安撫情緒、重建信任。這些並非什麼宏大事件，但它們逼迫我成長，讓我學會在不同群體之間轉換視角、切換語言。面對同一問題，我需要同時向學生傳達透明度，向教師表達責任心，向行政說明現實性。

有無適應能力 決定收穫

我開始明白，一個真正負責任的學生代表，不是為某個圈子發聲，而是盡可能代表多數聲音。這需要共情，也需要自我克制。

回望這些年的社團旅程，我發現真正決定你能從中獲得多少的，不是職位高低或時間長短，而是你是否具備適應力。你是否願意在熟人圈裡拉別人一把？是否能放下個人偏好，從更高的角度看待問題？是否能在衝突中堅持底線、在妥協中保有初心？