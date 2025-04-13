帕金森日／帕友們別怕 罹帕金森病不影響壽命

帕金森氏症是唯一可以長期用藥控制20至30年的神經退化性疾病，但有效運動才是延緩疾病的關鍵。（圖／123RF）

每年4月11日是世界帕金森日， 為紀念發現帕金森病的英國醫師詹姆士‧帕金森(Dr. James Parkinson)，歐洲帕金森症協會於1996年將其生日4月11日訂為「世界帕金森日」。帕金森氏症是一種神經退化性疾病，好發於中老年人，但也有青壯年罹病的案例。本期周刊出兩篇帕金森相關文章與讀者分享。

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帕金森氏症，已經不是很稀奇的病症了。根據帕金森基金會統計，美國約有100萬人患有帕金森氏症。預計到2030 年這一數字將增加到120萬。

此外，美國每年診斷出的帕金森氏症新病人約為九萬例。

Q1：帕金森氏症到底是什麼樣的病呢？

A：其實是一種隨著年紀增加，腦神經退化的慢性病。而且依時間的推移，大腦中製造多巴胺細胞逐漸死亡，造成運動神經障礙，出現無事手抖，肌肉僵硬、動作遲緩，還經常伴隨焦慮、憂鬱、睡眠障礙等。而且到了晚期有三分之一的人會併發失智症。

Q2：怎麼知道自己有病呢？

A：最簡單的就是手指測試，仔細說來就是用大拇指和食指互相敲擊，觀察輕拍的速度、幅度和節奏是否有運動減慢的跡象。

另外還可以用帕金森氏症自我檢測十問。

1. 你的手在休息放鬆時，也有時出現顫抖的情形？

2. 走路時有一隻手臂自然彎曲，但不會隨著身體移動而擺動？

3. 身體在站立或行進時，姿勢往往會向前彎曲？

4. 走路姿勢不順，好像打結了或一隻腳拖在後面？

5. 寫字時速度變慢而且字體變小？

6. 步伐小，還常常不自覺地跌倒？

7. 時常覺得懶洋洋，做甚麼事情都沒有動力？

8. 頸部後方或是肩膀常常疼痛？

9. 盡量避免與聊不來的朋友或家人相處？

10. 嗓音調子出現改變？變得更單調、小聲或沙啞。

如果發現任何可疑的症狀，應該立刻去看醫師，確定診斷。

Q3：帕金森氏病是怎麼發展的？

A：根據帕金森氏學會的定義，這種症狀有五個階段。由輕微的單側症狀發展到嚴重的雙側、和衰弱到要有人持續照顧的程度。

第一階段(輕度)：震顫等症狀較輕，主要影響身體一側，對日常活動的影響極小。

第二階段(早期或前中期)：症狀惡化並影響身體兩側，使日常任務更加困難，但仍可獨立生活。

第三階段(中期)：平衡問題和動作遲緩變得更加明顯，跌倒也更加常見，但在幫助下仍然可以獨立生活。

第四階段(後期)：帕金森氏症的症狀很嚴重，限制了日常活動，需要有人協助行走和移動，且無法獨立生活。

第五階段(安寧/最晚期)：僵硬和受傷會使行走或站立變得極其困難或不可能，需要坐輪椅或臥床休息，並且需要全天候護理。

Q4：帕金森氏症從第三階段到第四階段需要多久的時間？

A：第一和第二階段都算做早期，到了第三階段是中期，進入第四和第五階段就屬於晚期了。每一個階段發展的時間各不相同，但大多數人幾乎是每兩年就升級一個階段。根據臨床經驗，第二階段約需五年時間。

Q5：帕金森氏症的病人能夠康復嗎？

A：目前帕金森氏症並沒有痊癒的方法，但是可以控制。許多患者的症狀因為適當的治療和照顧而明顯改善。也有患者經年患病，但症狀卻很輕微。

Q6：帕金森氏症的患者預期壽命是多少？

A：雖然帕金森氏症聽起來令人驚恐，但不會直接導致死亡。大多數患者預期壽命是正常或者是靠近正常。存活率與一般人相似，最多只短一年左右。

Q7：目前最好的治療方法是什麼？

A：首先要以藥物來控制，當藥物不再有效時，有些人可能會接受手術。當然每一位患者都要注意飲食，每天做適量的有氧運動，特別要注意平衡和伸展的物理治療等等。

Q8：藥物治療方面有哪些？

A：左旋多巴和卡比拖吧，都是最有效的藥物。這是一種天然化學物質，進入大腦會變成多巴胺。恢復運動神經的功能。左旋多巴與卡比多巴結合之後，能幫助左旋多巴到達大腦，並減輕惡心頭痛的副作用。其他藥物包括吸入、貼片和注射左旋多巴。還有答案氧化酶B，兒茶粉O甲基轉移酶。單安氧化酶B，恩他卡棚、奧匹卡棚。其他苯扎托品和苯海索另外還有金剛烷胺。

萬一藥物已經不再有效，那麼就要考慮手術，稱為深腦刺激手術

Q9：什麼是深部腦部刺激手術，危險嗎？

A：手術過程比較複雜，實際上涉及兩到三次手術，通常在不同時間進行。第一個或兩個程序是將刺激導線同時或分別插入大腦的每一側。第三個程序是將刺激器電池(即脈衝產生器)植入到上胸部皮下。

手術應該是相當安全的，目前全球已經有超過16萬人接受了深部腦部刺激 (DBS)，治療包括帕金森氏症在內的各種神經系統疾病，每年約有1萬2000例此類手術。

Q10：帕金森氏症患者的飲食建議？

A：避免富含飽和脂肪的食物、加工食品、大量蛋白質、柳橙汁、含糖的食物和飲料、酒精。要多攝取綠茶、咖啡、白水、牛奶 ，多吃草莓、藍莓和堅果等。

Q11：對帕金森氏症狀的研究和展望？

A：目前在研究領域中的有：

1. 加強幹細胞療法，希望利用健康的活細胞來取代或修復受損的腦細胞。

2. 基因療法，利用遺傳的力量重新編程細胞來保持健康。利用生長因子，支持腦細胞生長、發育和存活。

3. 免疫法治療，利用潛在的疫苗 或主動免疫藥物，訓練免疫系統攻擊帕金森氏症患者大腦中聚集的蛋白質a-突觸核蛋白的異常變本。

慶幸的是，已經很快進入臨床期，而且具有化時代效用的胚胎移植手術、微電極定位及下視丘核燒灼術等新奇的外科療法，都將很快問世。

（作者為大華府 地區執業醫師）