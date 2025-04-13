我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

退休生活／薪資單被扣了OASDI稅 怎麼一回事

封面故事財務篇／快退休了 脆弱族5招保資產

封面故事行業篇／汽車、建材原物料漲價 恐帶動保費飆升

編譯廖宜怡
聽新聞
test
0:00 /0:00
專家表示，川普加徵關稅將嚴重影響汽車保險市場。(美聯社)
專家表示，川普加徵關稅將嚴重影響汽車保險市場。(美聯社)

過去幾年來，加州房屋保險危機造成保費飆漲，為消費者帶來沉重的負擔。事實上，不僅僅是房屋，其他類型保險的保費也不斷上漲，包括汽車保險、個人責任險和商業保險。新聞網站「舊金山標準」(San Francisco Standard)表示，這個情況可能變得更糟。保險經紀人警告，川普最新徵收的一系列關稅可能導致各種保險費用大幅上漲，尤其是汽車保險。

汽車零件成本將增加

Heffernan Barbary保險經紀公司總裁貝西拉(erry Becerra)說：「保險市場將變得十分殘酷，所有這些新關稅都將對汽車保費產生直接影響。」他表示，保險公司以通貨膨脹和維修成本增加為理由，近幾年來不斷快速提高汽車保費。

「舊金山標準」稱，汽車保費上漲的部分原因是汽車結構變得比以前複雜。過去，如果車輛被撞，可能只需要請技師修復凹陷的車體。如今，技師不但要修復車體，還可能需要更換倒車攝影機和移動感應器使用的電子零件。在加徵進口商品關稅的情況下，非美國製造的汽車替換零件的成本將顯著增加。

貝西拉說：「如果汽車價格變貴，維修費用也會變貴，那麼，綜合保險和碰撞險的保費就會變得更貴。」

Mercury Insurance資深產品經理巴克尼斯(Adam Bakonis)同意加徵進口汽車零件關稅會提高汽車維修成本的觀點，他還補充，「社會性通膨」(social inflation)也正在協助推高保險成本。巴克尼斯指的是駕駛人習慣的改變(比過去容易分心)、律師參與度的提高、陪審團判決模式和預期或潛在的索賠金額。

房屋建材成本也提高

此外，房屋保費也可能受到關稅影響。由於保險公司低估重建成本，使加州許多房屋的投保金額不足，導致投保人必須自掏腰包彌補差額。專家表示，對進口木材和磚瓦徵收的新關稅，以及先前已經提高的鋁和鋼鐵關稅，將使房屋重建價格進一步上漲，對房屋保費產生連鎖效應。

洛杉磯Susman Insurance總裁蘇斯曼(Karl Susman)說：「當保費上漲時，每個人都會驚慌失措，但我們只能重新對我們過去和現在支付的保費做出平衡。」

蘇斯曼補充說，針對個人和企業的責任險(liability insurance，又稱umbrella insurance)保費也不斷上漲，State Farm最近才要求將加州個人責任險的保費大幅提高39%，而是今年第二次要求調漲。

保險 保費 關稅

上一則

封面故事行業篇／關稅將讓進口水果漲價？ 這裡最先知道

下一則

封面故事自救篇／酪梨價格恐再漲 加州1地區居民適合自己種

延伸閱讀

台積、蘋果等大企業承諾的近2兆元投資 恐被川普關稅重傷

台積、蘋果等大企業承諾的近2兆元投資 恐被川普關稅重傷
敢報復？川普擬再課中國50%關稅 北京揚言還會報復

敢報復？川普擬再課中國50%關稅 北京揚言還會報復
關稅重擊傳產 老牌伸仁紡織擬裁員 彰化水五金將減產

關稅重擊傳產 老牌伸仁紡織擬裁員 彰化水五金將減產
「經濟核寒冬」要來了？財經界要角紛紛反對川普祭關稅

「經濟核寒冬」要來了？財經界要角紛紛反對川普祭關稅

熱門新聞

雅典衛城是旅遊熱門景點，頗受熟齡旅客的喜好。(美聯社)

旅行慢遊篇／這5國 最適合銀髮族旅遊

2025-04-06 02:25
許多人還沒從前波經濟衰退(recession)中復甦，川普引發的新一波衰退將至。(路透)

大仁說財經／川普經濟衰退將至雖恐怖 還有更慘的

2025-04-06 02:06
一群美國遊客在義大利街頭與旅行節目製作人、旅行暢銷書作者瑞克·史蒂夫斯(右)合影。（取自維基共享資源／By Marlene Tebbe)

旅行啟蒙篇／瑞克史蒂夫斯談旅行的力量：去了不該去的地方

2025-04-06 02:30

旅行境內篇／橫跨+縱行 美鐵臥鋪獨旅

2025-04-06 11:58

旅行慢遊篇／淡季出遊最划算 掌握各地優惠月

2025-04-06 14:15
想降低血壓，可多吃香蕉。(圖／123RF)

養生／想降低血壓 多吃這4種水果就對了

2025-03-30 02:05

超人氣

更多 >
一出現就讓人不想放手：最讓男生最捨不得的「3星座女」

一出現就讓人不想放手：最讓男生最捨不得的「3星座女」
屋外就能看出是老美或華人的家 在地人曝風格差異

屋外就能看出是老美或華人的家 在地人曝風格差異
GPA滿分、年賺百萬創業家 18歲天才少年遭15所名校拒絕

GPA滿分、年賺百萬創業家 18歲天才少年遭15所名校拒絕
川普關稅首見對中國退讓 華府智庫示警1件事

川普關稅首見對中國退讓 華府智庫示警1件事
川普再讓步 手機電腦等電子產品豁免關稅 蘋果三星等受惠

川普再讓步 手機電腦等電子產品豁免關稅 蘋果三星等受惠