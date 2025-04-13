料理功夫／火腿白花椰菜

這幾年華人超市 都售賣一種頗受顧客歡迎的白花椰菜，華人餐館亦有鹹肉炒白花椰菜這一道美味的下飯菜。白花椰菜吸收肉的鹹香後，美味可口。我用金華火腿末並以雞汁燜煮片刻後，除了火腿的鹹香加上雞湯的鮮醇，香上加香，立刻身價大漲，廣受家人的青睞，每回上桌都立即一掃而光。

材料：白花椰菜一顆（約一磅餘），清洗乾淨，將花朵一一折斷備用、少量熟金華火腿或鹹肉末、雞湯約3盎司、油、鹽適量。

做法：1.油鍋加熱至溫油，下白花椰菜翻炒後，加入鹽拌勻，大火翻炒約 3 分鐘至去生。

2.將熟火腿末倒入鍋內翻炒白花椰菜，並注入雞湯，蓋上鍋蓋燜煮至菜花稍軟入味，但不可燜至過爛，即可盛盤上桌，立刻享用。

如有現成的熟豬肉末，可在加入雞湯前撒在菜花上，錦上添花，更增鮮味。

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