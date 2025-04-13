我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

退休生活／薪資單被扣了OASDI稅 怎麼一回事

封面故事財務篇／快退休了 脆弱族5招保資產

料理功夫／火腿白花椰菜

周靈
聽新聞
test
0:00 /0:00

這幾年華人超市都售賣一種頗受顧客歡迎的白花椰菜，華人餐館亦有鹹肉炒白花椰菜這一道美味的下飯菜。白花椰菜吸收肉的鹹香後，美味可口。我用金華火腿末並以雞汁燜煮片刻後，除了火腿的鹹香加上雞湯的鮮醇，香上加香，立刻身價大漲，廣受家人的青睞，每回上桌都立即一掃而光。

材料：白花椰菜一顆（約一磅餘），清洗乾淨，將花朵一一折斷備用、少量熟金華火腿或鹹肉末、雞湯約3盎司、油、鹽適量。

做法：1.油鍋加熱至溫油，下白花椰菜翻炒後，加入鹽拌勻，大火翻炒約 3 分鐘至去生。

2.將熟火腿末倒入鍋內翻炒白花椰菜，並注入雞湯，蓋上鍋蓋燜煮至菜花稍軟入味，但不可燜至過爛，即可盛盤上桌，立刻享用。

如有現成的熟豬肉末，可在加入雞湯前撒在菜花上，錦上添花，更增鮮味。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

華人超市 食譜 世界日報

上一則

料理功夫／懷舊紅燒牛肉湯 懷舊家鄉美味

下一則

料理功夫／一鍋搞定香甜滑嫩 家常高麗菜炒蛋

延伸閱讀

3類食物吃多罹癌風險增 雞蛋一天一顆即可

3類食物吃多罹癌風險增 雞蛋一天一顆即可
料理功夫／地瓜豆腐燕麥堡

料理功夫／地瓜豆腐燕麥堡
料理功夫／彩蔬大會師

料理功夫／彩蔬大會師
雞湯真能治感冒或只是數百年的迷思？

雞湯真能治感冒或只是數百年的迷思？

熱門新聞

雅典衛城是旅遊熱門景點，頗受熟齡旅客的喜好。(美聯社)

旅行慢遊篇／這5國 最適合銀髮族旅遊

2025-04-06 02:25
許多人還沒從前波經濟衰退(recession)中復甦，川普引發的新一波衰退將至。(路透)

大仁說財經／川普經濟衰退將至雖恐怖 還有更慘的

2025-04-06 02:06
一群美國遊客在義大利街頭與旅行節目製作人、旅行暢銷書作者瑞克·史蒂夫斯(右)合影。（取自維基共享資源／By Marlene Tebbe)

旅行啟蒙篇／瑞克史蒂夫斯談旅行的力量：去了不該去的地方

2025-04-06 02:30

旅行境內篇／橫跨+縱行 美鐵臥鋪獨旅

2025-04-06 11:58

旅行慢遊篇／淡季出遊最划算 掌握各地優惠月

2025-04-06 14:15
想降低血壓，可多吃香蕉。(圖／123RF)

養生／想降低血壓 多吃這4種水果就對了

2025-03-30 02:05

超人氣

更多 >
一出現就讓人不想放手：最讓男生最捨不得的「3星座女」

一出現就讓人不想放手：最讓男生最捨不得的「3星座女」
屋外就能看出是老美或華人的家 在地人曝風格差異

屋外就能看出是老美或華人的家 在地人曝風格差異
GPA滿分、年賺百萬創業家 18歲天才少年遭15所名校拒絕

GPA滿分、年賺百萬創業家 18歲天才少年遭15所名校拒絕
川普關稅首見對中國退讓 華府智庫示警1件事

川普關稅首見對中國退讓 華府智庫示警1件事
川普再讓步 手機電腦等電子產品豁免關稅 蘋果三星等受惠

川普再讓步 手機電腦等電子產品豁免關稅 蘋果三星等受惠