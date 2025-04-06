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美國現象／錄取率1% 加大護理系最難進

編譯廖宜怡
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洛杉磯加大和爾灣加大護理系為例，每年申請人數將近6000人，只有1%能被錄取。圖為洛加大護理學院。(谷歌截圖)
洛杉磯加大和爾灣加大護理系為例，每年申請人數將近6000人，只有1%能被錄取。圖為洛加大護理學院。(谷歌截圖)

加州大學(UC，以下簡稱加大)和加州州立大學(CSU，以下簡稱州大)的電腦科學、工程和商業等學系的錄取率極低眾所周知，但它們還不是最難進的，最難進的其實是護理系。以洛杉磯加大(UCLA)和爾灣加大(UCI)護理系為例，每年申請人數將近6000人，只有1%能被錄取。

舊金山紀事報報導，由於護理工作年薪很高，通常在12萬美元左右，因此有許多學生希望入讀。但數據顯示，盡管加州各地醫院全職護士短缺超過4萬名，學生想進加大或州大護理系仍非常困難，東灣州大(Cal State East Bay)大二學生格雷羅(Magdalena Guerrero)正是其中之一。

19歲的格雷羅表示，她是一名全A學生，每天在圖書館待13個小時。上學期，格雷羅完成了護理系先修課程最後兩門課人體解剖學II和微生物學，都獲得了A的好成績。她向護理系提出了申請，等待在今年4月獲得好消息。

然而，護理系2月17日寄通知給格雷羅，表示她不符申請資格，理由是她缺少了最後兩門先修課的成績，這是因為她在成績還未出爐前就先提出了申請。

如果是東灣州大其他入學人數正在減少的科系，行政人員應該會想辦法為學生解決這個問題。但東灣州大護理系主任艾克菲爾德(Monika Eckfield)說：「護理系的入口就是這麼窄，如果我們為她破例，那我們就得為其他數百人破例。」

格雷羅的例子說明了加大和州大護理系為何是加州所有公立大學中最難進的科系。爾灣加大護理學院院長拉贊比(Mark Lazenby)說：「我們的錄取率甚至比耶魯大學還低」。去年秋季這所常春藤盟校錄取了 6.53%的申請者。

●資金問題影響錄取率

「很多年輕人想成為護士」拉贊比說。「她們希望自己的一生過得好。我們一遍又一遍地聽到這樣的話——護理可以帶來有報酬的工作和很多職業選擇。同時，這也是一項有意義的工作，可以造福社會。

根據最新數據，爾灣加大和洛杉磯加大兩校護理系2023年共有1萬1776名學生申請入讀，但一共只錄取了118名。

有報告指出，到2030年，嬰兒潮世代都將步入老年，對護理人員的需求只會激增。那麼，是什麼原因妨礙加州的大學錄取更多護理系學生呢？答案是資金。

●教育花費是工科2倍

拉贊比表示，爾灣加大工程學院每年每名學生的教育花費不到1萬美元，但護理學院每名學生的教育花費是工程學院的兩倍。

一個擠滿工程學系學生的大教室只需要一位教授，但在以病人生命為本的護理學系，每十名學生就需要一位指導老師，而且模擬醫院的各項器材都非常昂貴，動輒數十萬美元。

此外，護理系也不容易請到教師。舊金山州大護理學院院長穆索曼(Elaine Musselman)說：「與在醫院工作相比，全職任教的收入少了約一半。」與許多加州州立大學一樣，該學院也面臨招聘問題的困擾。 

舊金山州立大學護理學院明年秋季只在328名申請者中，錄取28人。相比之下，該校的整體錄取率為 84%。

●學生臨床實習課不足

護理系錄取率低還與另一個原因有關，那就是他們必須和願意讓學生在真實醫療環境中實習的醫院合作，工程、商業和電腦科學系都不會遇到這個問題。穆索曼說：「護理是非常實際的工作，不能只透過課本來學習，必須與真實的人類一起工作。」

這些臨床實習課程其實並不足夠，因為加州公私立大學共有140多個護理系，每個護理系都在競爭臨床實習機會。約15年前，醫院通常安排每周一次臨床實習，一名教師最多指導12名學生。如今，醫院每次實習只收八名學生，但每周會安排兩次實習，以確保所有學生都有機會參與。

「州政府必須決定是否投資護理教育，因為這方面的成本很高。」拉贊比說，「人的生命價值不應該與成本對立。我們不應該說『我們要以低廉的成本培養護士。』」

加大與州大錄取率最低的科系是護理系，錄取率僅1%。圖為佛萊斯諾州大護理系學生在臨...
加大與州大錄取率最低的科系是護理系，錄取率僅1%。圖為佛萊斯諾州大護理系學生在臨床實驗室的上課情形。(美聯社)

爾灣加大 加州大學 洛杉磯加大

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