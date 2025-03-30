移民專頁／效期剩30天 H-1B需申請加急

讀者問：

我目前在學校工作，我的OPT 實習生身分2025年3月底到期。請問，現在我該先OPT轉成H-1B 後再提交 I-485，還是先提交 I-485、I-765然後看情況用 I-765的新EAD或再轉H-1B呢？

答：

你的問題似乎與時間安排有關，因為在回答這個問題時，你的OPT大約還剩下30天的有效期限。你的任何策略都是可行的，但如果你尚未開始，除非你選擇H-1B並使用加急處理 (Premium Processing)，否則你可能會面臨工作許可的空窗期。我假設你計畫申請的H-1B是由學校提交的，並進一步假設該學校是一所高等教育機構，並且免受H-1B名額限制 (cap-exempt)。

如果不是，則你的雇主需要為你提交H-1B登記申請，而2025年的H-1B登記期間為2025年3月7日至2025年3月 24 日，然後參與抽籤。希望你能被選中。在申請H-1B時，只有在H-1B申請獲批後，你才能獲得工作許可。如果時間緊迫，學校可能需要為你提交 I-907加急處理申請，以確保你能夠無縫銜接工作。

如果不是透過免受名額限制的學校申請H-1B，那麼H-1B批准最早也要到10月才能生效。至於提交I-485調整身分 並同時申請工作許可(EAD)，目前美國公民 及移民服務局處理大多數基於I-485提交的EAD申請約需60天。但是，這一時間表在未來川普政府的政策下是否會變化，仍有待觀察。另一方面，使用加急處理 (Premium Processing) 並支付2805元費用，則可以確保H-1B申請在15個工作天內進入審理階段。