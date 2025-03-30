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理財如果篇／如果我有10萬元閒錢 分散風險 5行家真心話

編譯陳韻涵
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面對不確定的金融環境與挑戰，五位專業人士對如何運用10萬元投資各有建議。(圖／123RF)
面對不確定的金融環境與挑戰，五位專業人士對如何運用10萬元投資各有建議。(圖／123RF)

金融理財專家分析，隨著川普新政策迅速推動，尤其是關稅戰影響市場波動。

彭博新聞(Bloomberg)報導，不少人對美國的經濟、景氣和市場走向感到擔憂。眾人考量的因素包括：通膨回升影響降息的可能性、美國科技產業引領人工智慧(AI)革命的不確定性、地緣政治風險升高，以及川普總統對貿易夥伴加徵關稅如何影響美國企業和消費者。  

面對不確定的金融環境與挑戰，彭博與哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)徵詢五位專業人士，對如何運用10萬元投資有何建議。

1.AI百家爭鳴 須慎選

紐約梅隆銀行財富(BNY Wealth)首席投資長希妮德‧科爾頓‧格蘭特(Sinead Colton Grant)建議：

1.美國經濟與大盤股頗具建設性，對於採用60/40投資組合的投資人，建議將48%資金投入公募股權，20%投入私募資產，32%投入公債。

2.在股票方面，可將約38%的資金投入大盤，7%到8%投資於國際市場，其餘投資中國以外的新興市場。  

3.投資者可透過稅務管理的股票解決方案投資大盤，既享受資產增值，又能以應稅損失抵消投資組合其他部分的收益。  

4.部分人士擔心美國的科技股估值會如昔日的網路泡沫破滅，但當今產業形狀與過往迥異。過去10年，史坦普500指數的大部分獲利率擴張來自科技業，而美股「七巨頭」(Magnificent 7) 坐擁大量現金流；若只看本益比便認定科技股被高估，可能錯過更大的故事。

報導指出，2025年無疑是AI百家爭鳴的年份，市場需要看到AI應用於不同產業的實際應用。 

2.股王會換人 換位思考

Presilium私人財富(Presilium Private Wealth)執行長達維斯(Jerry Davidse)表示：

1.史坦普500指數在過去兩年來一直是表現最好的主要投資類別，但歷史告訴我們，股王不會永遠都是同一支標的。

2.現在是換位思考、擁抱多元化，並在市場尚未開發的領域尋找成長機會的時機，不妨將10萬元分配給2024年表現明顯遜於史坦普500指數，但極具潛力的資產類別。

3.美股目前的本益比相對較高，達21倍，而國際股市的本益比只有13倍，此差距締造過去20年來最大紀錄；換言之，可以聚焦國際股市的「指數股票型基金」(Exchange Traded Fund，簡稱ETF)，如歐洲市場的「先鋒富時歐洲ETF」(Vanguard FTSE Europe ETF，簡稱VGK)、新興市場的「先鋒富時新興市場指數ETF」(Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，簡稱VWO)，以及亞太市場的「先鋒富時太平洋指數ETF」(Vanguard FTSE Pacific ETF，簡稱VPL)。 

3.親美標的 保留50%大盤股

Leverty金融集團(Leverty Financial Group)創辦人拉維提(Michael Leverty)建議：

1.投資人配置親美標的，以及受益於親商、放寬管制的產業。 

2.保留50%的大盤股，因為美股比起其他國際上的已開發市場，仍屬於位居主導地位的市場，監管壓力小，基本面更強。 

3.金融、工業和能源產業的成長與穩定性佳，且可望受惠於較低的合規成本(compliance cost)、企業稅收優惠以及增加的資本投資(capital investment)。 

4.安全第一 關注房地產

麻州投資公司TwinFocus管理合夥人潘特基迪斯(John Pantekidis)的觀點：

1.鎖定安全(safety)主題，關稅及其威脅都有損美國經濟發展。 

2.不難看出經濟衰退(recession)或重大經濟放緩(slowdown)的跡象，也許不是2025年，但可能會在2026年年初發生，因為聯準會(Fed)已經準備好並願意扣下扳機，調降利率。

美國有許多產業會從因為較低的稅率受惠，房地產就是其中之一。「川普從政前便是做房地產業務起家，深諳這點。」  

3.押注降息，因而把10萬元資金投入10年期美國國債，因為鷹派通膨報告發布後，2月收益率高達4.66%。 

5.401(k)帳戶別看日常波動

Vital Knowledge創辦人與分析師克里薩富利(Adam Crisafulli)分析：

1.川普3月底頒布的新關稅政策是否會對401(k)退休帳戶造成影響，他告訴「哥倫比亞廣播公司新聞」(CBS News)理財網站「MoneyWatch」說：「401(k)必須是『自動駕駛』，別看日常波動，我認為人們不應該對他們的401(k)帳戶做出重大改變。」

2.關稅引發的劇烈股價波動可能嚇退投資人，但這是一種虧損的策略。

嘉信理財(Charles Schwab)研究發現，把握市場時機，或試圖買賣股票套利以避免損失，幾乎不可能成功，且通常虧錢或錯失機會；該策略幾乎註定失敗，因為投資人不知道何時重返市場以掌握反彈，而股市往往會反彈回升。

專家表示，對於大多數401(k)存戶而言，堅持下去且不要每天查看餘額，可能是應對波動期的最佳策略。

史坦普500指數在過去兩年來一直是表現最好的主要投資類別，但歷史告訴我們，股王不...
史坦普500指數在過去兩年來一直是表現最好的主要投資類別，但歷史告訴我們，股王不會永遠都是同一支標的。(圖／123RF)

401(k) 關稅 川普

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