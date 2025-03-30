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養生／扭動腳趾…5日常習慣有益心臟

編譯周靜芝
日常生活小事如扭動腳趾，都能讓心臟更健康。示意圖。(圖／123RF)
日常生活小事如扭動腳趾，都能讓心臟更健康。示意圖。(圖／123RF)

你知道嗎？日常生活中看似小事的扭動身體與開懷大笑，都能讓心臟更健康。

紐約郵報報導，自美國心臟協會(AHA)於1924年成立以來，心臟病一直是美國人的主要死因。AHA警告，由於高血壓、糖尿病與肥胖越來越普遍，未來30年內，61%成年人可能罹患某種心血管疾病。

雖然多數人知道應堅持健康飲食、避開超級加工食品與多運動，但還有一些較少為人知的方法可促進心臟健康，有些甚至頗為有趣。

醫護人力公司Soliant Health的護士史托克黛兒(Karen Stockdale)表示，心臟健康非常重要，但不只是飲食與運動，還受各種日常習慣影響，像改善呼吸便能為心血管功能帶來好處。

史托克黛兒分享了5個意想不到的日常習慣，可改善呼吸與長期心臟健康。

1.扭動腳趾：輕輕扭動腳趾。史托克黛兒建議，每小時扭動腳趾30秒，尤其是長時間坐著或旅行時，「這是促進血液循環的簡單方法」。

扭動腳趾會刺激血液流動、防止瘀積，促進血液循環，讓氧氣流遍全身，對改善肺部與心臟健康具關鍵作用。

2.練習正確姿勢：保持脊椎成一直線。史托克黛兒說，當懶洋洋或姿勢不良時，胸腔會受到壓縮，限制了肺活量與氧氣流動；久了會減少血液循環中的氧氣量，迫使心臟更加用力向全身供氧。

相反地，正確的姿勢與脊椎伸直可打開胸腔，提供肺部擴張空間，進一步改善呼吸、增加氧氣攝取量，降低心血管系統的壓力。

3.多開懷大笑：開心就能讓心臟健康？研究顯示，心理健康會對個人健康及心臟病、中風的風險會產生正面或負面影響；壓力、尤其是憤怒，會提高風險，而大笑則帶來良好效益。

笑能刺激深呼吸，增加氧氣攝取，同時降低血壓和改善血液循環。史托克黛兒指出，當大笑時，橫隔膜與腹肌會收縮，將空氣更有力地推出肺部，並促進氧氣與二氧化碳的進出。新的研究發現，「大笑療法」可改善心血管健康，並緩和心臟病症狀。

4.時常心存感恩：2012年的一項研究發現，表達感恩會讓人更快樂，生活滿足感也更高；而2003年的一項實驗顯示，對周遭人心存感恩者會展現出「更高的幸福感」。

透過降低壓力，學習感恩可間接改善肺部和心臟健康。史托克黛兒表示，長期壓力會引發皮質醇等壓力荷爾蒙的釋放，導致呼吸系統等部位發炎。可透過幾種方式練習感恩，傳統的方法是寫日記，記下幾件感謝的事情；可以是健康或所愛的人，也可以是與朋友分享的一杯咖啡或觀賞的日落。

5.嘗試噘嘴式呼吸：噘嘴式呼吸可減緩呼吸過程並延長呼氣時間，改善氣流並防止呼吸道塌陷。史托克黛兒指出，這可在面臨壓力或運動時調節氧氣攝取；要嘗試這動作，可深深吸氣，然後像吹生日蠟燭一樣慢慢呼氣。

她說，這種技巧可增加氧氣進入血液與二氧化碳排出的時間、改善肺部功能，促進更好的氧氣交換；對心臟來說，氧氣的增強可降低工作負荷，不必像往常一樣用力收縮，將含氧量豐富的血液輸送到全身。

心臟病 中風 糖尿病

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