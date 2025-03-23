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「機長忘帶護照」聯航飛上海航班 起飛後返舊金山

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封面故事／「看見世報轉型 增進族群和諧」(下)

記者鄭怡嫣
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2005年，世界書局成立20周年，邀請王鼎鈞(左起)、哈金、夏志清與讀者茶話，右為世界日報副董事長馬克任。(本報資料照／記者謝朝宗攝影)
2005年，世界書局成立20周年，邀請王鼎鈞(左起)、哈金、夏志清與讀者茶話，右為世界日報副董事長馬克任。(本報資料照／記者謝朝宗攝影)

問：亦不免俗請問您的養生之道，以及您的創作習慣，有無特殊環境。據稱，您也是個夜貓子。

王鼎鈞既然「個人利益和國家利益衝突」，養生就是自私，所以我們瞧不起延年益壽。運動？太可笑了，整天勞苦的還需要打太極拳？到了50年代，我們還認為膽固醇是一種心病，缺乏維他命是商品推銷的廣告。我那一代都在險境中生活，幸而世界日報有一大特色，天天推出C3健康版、D6橘世代、D2養生版，告訴我們怎樣吃飯、怎樣吃藥、怎樣吃菜、怎樣睡眠，我才知道過去都做錯了，魔鬼藏在細節裡，世界日報教育了我、保護了我。養生之道也是千言萬語，總而言之看世界日報。

問：您在1978年來到美國以後就與世界日報有非常多的聯繫，也有許多文章都發表在聯合報及世界日報之上，世界日報明年也將迎接50周年。您對世界日報有著什麼樣的勉勵與期許？

王鼎鈞：我從1978年來到美國，就到世界日報來報到、拜訪各位，也得到了許多的照顧，也可以說，我是先知道紐約有個世界日報，我才敢來。我也看見世界周刊的創辦，世界周刊包容量大，更配合移民的需要，指導我們在美國的生活。因為我們來美國也很需要出去學習，所以非常感謝。

我也看見世界日報的轉型，從台灣的子報變成國際性的大報。紙上涵蓋了兩岸讀者關心的內容，這一點不容易，不著痕跡，在無形之中潛移默化。一開始，我還記得有部分讀者不能接受，比如說在加州舉行的奧林匹克 (編按：1984年洛杉磯奧運)，大陸的選手李寧得了金牌，世界日報頭題報導，我們很贊成，但是有少數讀者不贊成這樣做。但是時間久了，他們也都接受了世界日報的包容量，潛移默化增進族群的和諧。

王鼎鈞(右)2005年在紐約談其回憶錄四部曲的第三部《關山奪路》，左為世界日報創...
王鼎鈞(右)2005年在紐約談其回憶錄四部曲的第三部《關山奪路》，左為世界日報創刊總編輯馬克任。(本報資料照／記者陳逸青攝)

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