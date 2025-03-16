旅遊／漫遊奈良 餵神鹿賞古蹟

奈良公園，神鹿之家。(圖為作者提供)

從大阪梅田乘阪急車大約40分鐘車程就抵達了近鐵奈良駅， 車站外的小廣場典雅別緻， 奈良是日本 歷史名城，國際文化觀光 都市。古時稱之謂「大和之國」 舊都平城宮所在地， 古蹟眾多，是擁有10個世界文化遺產之城。

日本國寶興福寺

踏上這個古都，首先感到清靜風雅的氣氛，沿著周邊的奈良公園走去不久，就看到了鹿麋在人行道上圍繞在觀光客周邊討食。遠處高聳著約50米的五重塔，興福寺的五重塔是僅次於京都東寺五重塔的日本第二高的古塔，現在作為古都奈良的象徵，受到人們喜愛， 也成為市區的最醒目地標。

興福寺-日本國寶。(圖為作者提供)

而在塔旁邊的東金堂也作為15世紀建造的古建築物，被指定為國寶。走進堂內，觀賞栩栩如生的銅製藥師如來和智慧之神文殊菩薩坐像，祈求學有所成的參拜客絡繹不絕。

在興福寺的放生池猿澤池的四周，建有柳蔭覆蓋的徒步遊覽道。沿著遊覽路漫步，可以看見池中的鯉魚和烏龜、綠茵群後的五重塔和映有五重塔優美倒影的水面等，令人心曠神怡。擁有千年以上歷史的東金堂和五重塔以及大批佛像國寶，在奈良古都中占有重要的歷史地位。

世界最大木殿堂

離興福寺不遠可看到東大寺的南大門，728年它由信奉佛教的聖武天皇所建立。東大寺是全國68所分寺的總寺院，因為建在首都平城京以東，所以被稱作東大寺。

東大寺大佛殿正面寬度57米、深50米，為世界最大的木造建築， 外觀壯嚴古樸。大佛殿內放置著高15米以上、日本最大銅鑄佛像——盧舍那佛， 大佛顯現慈目端莊，當時製鑄成這個大佛，可是一項艱難浩大的工程。

東大寺 以金堂大佛殿為中心，依南北方向從南大門、中門、金堂（大佛殿）到講堂直線排列。講堂北側的東、北、西三方向為僧房，南大門和中門之間左右有兩座七重塔，周圍有迴廊。南大門有高8米以上的雙體金剛力士像， 氣勢威武剛儀， 整個寺院顯示出奈良佛教的宏大氣勢，令人讚嘆不止。東大寺大佛殿為日本國寶，現列為世界文化遺產。

春日大社列世遺

美觀顯赫的朱紅色春日大社入口牌坊。(圖為作者提供)

依參道前行，經過奈良公園和鹿苑，看到兩旁矗立著成排石燈籠的春日大社主參道，沿途遊客熙來攘往，風景十分秀麗。在參道口立著一塊厚石碑標示：「春日大社—世界文化遺產。 」往前走，先看到美觀顯赫的朱紅色春日大社的入口牌坊，建於768年的春日大社，是天皇為民祈求風調雨順、 國泰民安的主要神社，也是日本最老的神社之一。

春日大社。(圖為作者提供)

朱紅色的建築顯得十分亮麗， 一改寺廟的深沉色調。殿內布局是要展示民間崇神的禮儀，人們常獻燈祈福，目前已保存了幾千個燈籠；有的懸掛在社內檐廊，有的掛滿在社外庭院；包括有幾百年歷史的古燈，構成了一道亮麗的風景線。

有幾百年歷史的古燈，構成了一道亮麗的風景線。(圖為作者提供)

大社至今還保存許多久遠的儀式：身穿古裝的美少女，額戴流蘇，扮成巫祝女官，為參拜者們服務。她們的委婉靜謐，日本傳統女性的含蓄之美畢露無遺，和大社內的古燈古殿相映成趣。

奈良公園絡繹不絕

在奈良市東部的奈良公園，其寬闊的草甸上，可看到有許多鹿群在嬉戲玩耍或低頭啃草，園內還有東大寺、興福寺、春日大社等奈良代表性的寺廟。公園中一年四季景色優美如畫，觀光遊客終年絡繹不絕。

對奈良神鹿的記載，從西元710年遷都奈良，當時武甕槌命（藤原氏守護神）是騎著白鹿 遷移到現今的春日大社。奈良的鹿從那個遙遠的年代起就一直存在於奈良公園，也因此被稱為神的使者。

奈良的神鹿已經歷練得很有靈性了，有些鹿一見人拿著以無糖無油的米糠和小麥粉所做的鹿仙貝，馬上點頭敬禮，餵食完畢，如果舉起雙手拍拍，就馬上轉身離開您。據說這是鹿最愛的美食，其次才是地上的草。

鹿群不停地低頭吃草， 牠們啃出來的草地綠草如茵， 如地毯般的整齊美觀。據介紹，每年還可以節省超過100億日圓，為請庭院師整理草地的費用呢。

古時稱「大和之國」的奈良有著日本代表性的寺廟，古蹟、國寶眾多，環境安祥平和，廣闊秀麗的奈良公園內還有與遊客友好相伴的神鹿，她是擁有10個世界文化遺產的人間瑰寶之城。

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