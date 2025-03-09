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報稅提醒篇／會計師建議報稅應趁早 尤其是「紙本」報稅者

記者顏伶如
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納稅人務必提早報稅，特別是採紙本報稅的民眾。(圖／123RF)
納稅人務必提早報稅，特別是採紙本報稅的民眾。(圖／123RF)

受到國稅局(IRS)人員遭到大量裁撤影響，納稅人今年報稅可能遇到退稅延遲、尋求協助時等候時間拖長等狀況。今日美國報(USA Today)報導，註冊會計師(CPA)建議民眾今年最好盡早報稅。

國稅局今年遇到雙重打擊，除了人事凍結之外，數以千計員工因為川普總統的聯邦政府縮編計畫而遭裁撤。

處理時間恐多4倍

國稅局在報稅季節期間出現人力短缺，對於希望早一點拿到退稅或有問題要請教稅務人員的納稅人將造成不便。國稅局獨立機構「納稅人維護權益服務處」(National Taxpayer Advocate)指出，國稅局原本就人手不夠，而且聘不到員工，很難留住人才。

舊金山註冊會計師波恩(Richard Pon)說，由於報稅中心人力短缺，處理時間通常要六到八周的紙本報稅首當其衝，花費時間恐怕變成兩倍、三倍甚至四倍。紙本退稅支票通常需要三到四周作業時間，但耗時也將拉長。他表示，受到裁員影響，國稅局客服專線電話等候時間也將延長。

受到國稅局大量裁員影響，會計師建議民眾今年最好盡早報稅。(美聯社)
受到國稅局大量裁員影響，會計師建議民眾今年最好盡早報稅。(美聯社)

服務中心恐將關閉

波恩表示，少數幾處接受民眾當面詢問、3月到4月初每周六提供服務時段的報稅服務中心，可能遭到關閉。

與國稅局之間的通信往來、修改稅表(amended returns)通常要花四到六個月時間，但今年由於人員調往其他任務，時間可能延長一倍。

波恩指出，納稅人務必提早報稅，特別是採紙本報稅的民眾。

參院財政委員會(Senate Finance Committee)民主黨籍資深成員魏登(Ron Wyden)、參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)與另外七名財政委員會民主黨成員，2月致函川普政府指出，科技富豪馬斯克(Elon Musk)以空前手段玩弄權力，國稅局人事凍結，裁員、縮編讓問題雪上加霜，退稅將因此延遲，納稅人服務品質降低。信中指出，數百萬民眾根據報稅季節的退稅時程規畫預算，馬斯克與川普政府草率決策恐讓全國民眾陷入財務困難。

參議院財政委員會民主黨籍資深成員魏登(右)、參院民主黨領袖舒默(左)等人致函川普...
參議院財政委員會民主黨籍資深成員魏登(右)、參院民主黨領袖舒默(左)等人致函川普政府指出，國稅局人事凍結，裁員、縮編，退稅將因此延遲，納稅人服務品質降低。(路透)

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