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大仁說財經／審查企業併購交易 FTC換湯不換藥

張大仁
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FTC主席莉娜汗(Lina Khan)積極採取反壟斷執法措施，曾激怒商界領袖，指責該機構扼殺創新和競爭。(路透)
FTC主席莉娜汗(Lina Khan)積極採取反壟斷執法措施，曾激怒商界領袖，指責該機構扼殺創新和競爭。(路透)

川普總統的政府幾乎撤銷了前總統拜登的所有政策。因此，當川普政府保留拜登為控制美國企業而推出的政策框架，可能會令人感到驚訝。

新任聯邦貿易委員會(FTC)主席佛格森表示，川普政府將繼續採用拜登時代的指導方針來審查企業併購交易。這些指導方針不具有法律約束力，但它們是向業者、法院和機構提供指導的重要工具，指導FTC和司法部如何審查交易是否損害競爭。

佛格森在給員工的備忘錄中表示，FTC和司法部自2023年起制訂的聯合合併指南「已生效，並將成為本機構合併審查分析的框架」。

這個併購指南是美國政府十多年來首次對併購審查方式的更新，它鼓勵更嚴格地審查併購對工人薪資和線上市場的影響。它們是拜登政府在FTC主席莉娜汗(Lina Khan)和司法部反壟斷負責人坎特(Jonathan Kanter)領導下積極採取反壟斷執法措施的一部分。拜登政府對多項重大併購案提出挑戰，包括谷歌、亞馬遜和Meta等科技公司。

莉娜汗領導下的FTC激怒了商界領袖，指責該機構扼殺創新和競爭。美國企業很高興看到她去職，並對川普領導下放鬆執法的前景垂涎三尺。有些人預測新政府將掀起一波併購浪潮。

合併指南 不受商界歡迎

盛德律師事務所反壟斷律師布魯瑟表示，「合併指南在商界極不受歡迎。它們給予政府很大的空間來提起訴訟。」「人們認為共和黨政府可能會削減這些限制。」

目前川普政府如何對待企業合作以及如何解讀2023年的合併指南，仍有待觀察。

副總統范斯(JD Vance)和其他幾位共和黨人對莉娜汗表示讚賞。FTC的佛格森除了宣布維持併購指南不變外，還任命了一位以反壟斷執法積極而聞名的副手。美國政府採取行動阻止惠普企業(Hewlett Packard Enterprise)以140億美元收購瞻博網絡(Juniper Networks)，這是第一筆受到川普反壟斷執法者挑戰的交易，也可能成為川普政府如何處理併購交易的風向標。

佛格森表示，該機構保留這些指導方針是為了「維護企業和執法機構的穩定」，「如果合併指南隨著每屆新政府的上台而發生變化，那麼這些指南對企業和法院來說就會變得毫無價值。沒有哪家企業能夠只根據他們知道距離廢除只有一次選舉的指導方針來規劃未來。」

佛格森的備忘錄鼓舞了主張加強FTC執法力度的人士。

非營利組織美國經濟自由計畫執行董事赫吉(Nidhi Hegde)表示，FTC的聲明「是反壟斷復興的一大步」，「這代表兩黨都支持這種思考合併和市場的方式。這就是重要的信號。」

但商業盟友和科技公司的支持者對這項聲明提出了批評。

科技智庫資訊科技與創新基金會的康尼格里奧發表聲明中表示，「非常不幸的是，新川普政府正在加倍推行存在嚴重缺陷的」合併指導方針，「這些指導方針明顯是在試圖恢復一項損害創新、競爭和消費者的失敗的合併政策。」

然而，僅僅因為FTC保留了合併指南並不意味著佛格森會像莉娜汗一樣積極地挑戰合併，也不意味著川普任內FTC的執法重點會相同。FTC的資源也有可能枯竭。

盛德律師事務所的布魯瑟表示：「我認為這顯示，當前的FTC希望利用2023年指南在執法方面提供的所有工具。」「FTC喜歡這個裝滿載的火藥庫。」

拜登政府對多項重大併購案提出挑戰，司法部反壟斷負責人坎特(Jonathan Ka...
拜登政府對多項重大併購案提出挑戰，司法部反壟斷負責人坎特(Jonathan Kanter)積極採取反壟斷執法措施。(美聯社)
FTC繼續嚴格監管併購行為，讓許多期待川普會鬆綁的企業失望。(路透)
FTC繼續嚴格監管併購行為，讓許多期待川普會鬆綁的企業失望。(路透)

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