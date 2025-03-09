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報稅季變化篇／直接申報 全年須住同州

編譯周芳苑
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新州居民今年申報聯邦所得稅，可直接到國稅局網站「直接申報」。(IRS官網截圖)
新州居民今年申報聯邦所得稅，可直接到國稅局網站「直接申報」。(IRS官網截圖)

新澤西等州今年啟用國稅局全新的「直接申報」(Direct File)模式。新州州長墨菲 (Phil Murphy)表示，新州超過130萬居民有資格享用這項便民服務，比其他報稅方法更簡單、便宜而且有效率。

對於報稅新手，如果全年都住在新州、2024年全部收入來自新州、打算採用相同報稅身分例如「已婚」，那麼，直接申報法可能很適合；如同一般報稅法，可選擇「聯合申報」或「單獨申報」。

「直接申報」有若干要求。例如，針對所得，2024年擁有如下至少一種類型的收入便符合基本資格，包括來自雇主的收入(附W-2 表格)、失業補償金(附表格 1099-G)、社安金福利(附表格 SSA-1099)、健康儲蓄帳戶(Health Savings Accounts)中符合資格的醫療費用分配(表格 1099-SA)、利息收入(表格 1099-INT)、阿拉斯加永久基金(Alaska Permanent Fund)股息。

假如2024年有其他類型收入如未申報的現金收入(小費或贍養費等)、或者在其他稅單上申報的其他類型收入(如零工)，則不能使用直接申報；另有其他情況不能採用，例如，年薪超過20萬元 (如有多個雇主，上限為16萬8600 元)。此外，針對儲蓄、退休金、稅收抵免(credit)也有許多規定和限制，無法一一詳述，可造訪國稅局官網 directfile.irs.gov/state 。

報稅 新州

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報稅季退稅篇／填表守「4不」 退稅才會早

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