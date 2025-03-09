報稅恍然大悟篇／年終獎金如何課稅 可以節稅嗎？

年終獎金所得如何課稅？有辦法節稅嗎？(圖／123RF)

年終獎金如何課稅？

Q1：我去年終領到年終獎金，請問，獎金所得如何課稅？有辦法節稅嗎？

A1：很多人收到獎金時會看到雇主預扣(withhold)相當高額的所得稅，大感驚訝。專家說，申報所得稅時會多退少補，多一些了解可免擔憂，甚至可事先規畫。

Q2：獎金所得究竟如何課稅？

A2：公司通常年底發獎金，多半會被加入薪資、小費和其他酬勞當中，而後根據當年適用的聯邦所得稅稅率，針對整個總額課稅。

以單身申報者為例，假如2024年常態薪資為一年7萬5000元、年終獎金1萬元，加總起來是8萬5000元。

所得稅計算如下：

1.前1萬1600元課稅10%，稅額等於1160元。

2.接下來的3萬5550元課稅12%，等於4266元。

3.再接下來的3萬7850元課稅22%，等於8327元。

將以上三筆所得稅額加總起來一共是1萬3753元，就是常態薪資加年終獎金的總年收應繳聯邦所得稅額。

此外，還需要繳納社會安全稅(6.2%)、醫療保險 稅(1.45%)以及居住地的州或地方所得稅。

加總起來相當可觀，不過，通常不必一次支付全部費用，雇主會從員工工資扣除一部分、繳納給國稅局 。每年報稅 提交申請表時，如果先前多付稅款，報稅後將獲得退款；如果先前少付稅款，就要補稅。

Q3：獎金預扣所得稅如何操作？

A3：雇主對年終獎金預扣稅款的方式與計算方法息息相關。

主要有「百分比法」(Percentage Method)、「合計法」(aggregate method)兩大類。

1)百分比法：

如果採用「百分比法」，雇主會依獎金和任何其他補充工資的固定百分比預扣所得稅。以下情況選用這種方法：

您在一個年內收到的補充工資少於100萬元，而且補充工資與正常態工資分開，而且雇主已從當年或前一年的常態工資預扣所得稅。當這些條件俱足時，雇主可選擇百分比法並扣留獎金和其他補充工資的22%；好比說，如果收到1萬元獎金，則會預扣2200元所得稅。

相對的，如果一年內收到的獎金和補充工資超過100萬元，國稅局(IRS)要求雇主對超過100萬元的部分預扣37%所得稅(或者採用當年最高所得稅稅率)。

一般來說，採用百分比法最容易，卻可能對員工帶來一些問題。

麻州註冊經紀人洛根(Beth Logan)說，高預扣稅率會讓適用稅率低於22%的員工報稅時，獲得大筆退稅。辛苦工作一年一下子拿到一大筆錢聽起來很棒，但從另一個角度看，表示過去一年，每個月都超額預扣稅金，等於把錢扣留在國稅局，留在手邊的錢相對少。

洛根進一步說明，如果某一員工的有效稅率高於22%，但未賺得100萬元補充工資，報稅時便欠下一大筆稅款，欠稅金額萬一超過1000元，可能衍生利息罰金。

2)紅利稅率採合計法

如果選用這種方式，雇主會預扣聯邦所得稅，獎金和常態工資合併計算，就好像同時得到這兩大類收入一樣；依國稅局提供的工作表(worksheets)和預扣稅表(withholding tables)計算預扣稅額。

一年內收到的補充工資少於100萬元、獎金與常態工資分開、而且雇主在當年或前一年預扣工資所得稅，可以選用合計法。

另一方面，假如有以下情況，雇主必須「強制」採用合計法：

雇主未從員工當年或前一年常態工資中預扣所得稅，或者，員工已得到獎金或其他類補充工資但金額與常態工資一樣、沒有差別。

合計法究竟是好是壞？

洛杉磯註冊會計師加爾斯蒂安(Levon L. Galstyan)表示，合計法通常會導致獎金預扣更多所得稅，雖然最終報稅時會多退少補，但是與採用另一種計算方法相較，在合計法之下，領到獎金當時的實拿金額通常會少一些。

Q4：稅務規畫有何訣竅？

A3：年終獎金會讓荷包飽滿一些，但可能讓所得稅率往上升到更高級別。

所幸有降低應稅收入的方法。

加爾斯蒂安建議，把獎金存入健康儲蓄帳戶或退休基金如401(k)或傳統IRA；猶他州註冊會計師和註冊財務規畫師伍德(Jeffrey Wood)則說，假如預計隔年收入會減少，不妨與雇主討論，將獎金推遲到下一年。

除了想辦法降低「應稅收入」，密切注意預扣所得稅的情況以確保所採用方式有利，也很重要。