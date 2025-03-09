報稅提醒篇／報稅洩個資? 非法移民憂遭遞解

多年來，國稅局 一直向無證移民 保證，他們的資訊是保密的，他們可以安全地提交反映其收入的所得稅申報表，而不必擔心被驅逐出境。但今年的納稅季，讓許多無證移民深感不安。

國安部已要求國稅局提供無證移民者的地址，但國稅局以違反稅務隱私法，拒絕提供這70萬人及家庭的住址、電話及電郵。但新任的國稅局代理局長梅蘭妮·克勞斯(Melanie Krause)會如何處理，尚不清楚。

無證移民每年都貢獻了高達數百萬元的稅金；國稅局則希望能確保這種情況繼續下去，因為這在國家經濟中，發揮著重要作用。根據稅務法規，移民必須在報稅 表和相關文件上，提供「納稅人識別號碼」(Taxpayer Identification Number，TIN)；這項要求對於申請租稅協定優惠和其他豁免方面，非常重要。

對無法獲得「社會安全號碼」(social security number，SSN)的人來說，「個人納稅人識別號碼」(Individual Taxpayer Identification Number，ITIN)極度重要。這九位數字，類似於SSN，可提供某些居民和非居民外國人、他們的配偶和受扶養人使用。對移民來說，ITIN是個很重要的工具，能讓他們在不擔心身分問題的情況下，履行納稅義務。

無證移民擔憂的是，報稅可能會無意中增加了他們被政府機構發現的可能性，並因此導致他們被驅逐出境。

現行法律一般禁止國稅局與其他機構共享報稅資料；這代表，當你來到國稅局的網站或申請報稅時，你的個資是受到「隱私權保護辦公室」(Office of Privacy Protection)的保護。

國稅局在官網強調這點，並重新向納稅人保證其保密承諾。不過，納稅人還是得知道，凡事皆有例外，你的某些稅務資訊還是有可能在某些特例下被分享出去，例如與國家稅務管理機構或執法機構進行非稅務刑事調查時。

這些保護措施被寫入了法律中；這意味著，除非國會決定修改法律，否則它們是不能被總統行政命令或任何行政動作推翻。這個法律架構，確保國稅局只關注納稅義務，而不是移民身分；該機構只在乎所有人都必須履行納稅義務，無論你的身分為何。

當下政治氣氛堪憂，但國稅局對保密的承諾，始終堅定不移。透過了解現有的保護措施和ITIN的作用，無證移民就可以自信安心地應對稅收制度，為經濟做出貢獻。

一位不願透露姓名的聯邦官員在討論這一敏感問題時表示，ICE可能認為IRS數據庫對於查明無證移民很有價值，因為納稅申報單上通常包含最新信息，例如當前工作地點、子女姓名和年齡以及家庭住址。