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報稅實務篇／自己直接報或慎選會計師 還有多種免費服務

編譯廖振堯
TurboTax是常用的報稅軟體。(美聯社)
TurboTax是常用的報稅軟體。(美聯社)

報稅季到來，業內估計即使是聘請報稅員做基本報稅，普通民眾的花費也要200元以上。不過國稅局(IRS)提供詳細建議，列出各種報稅服務及應注意事項；若是必須聘請會計師的企業主，也有需要考量的事項。

國稅局指出，申報前納稅人應準備好社會安全碼、銀行帳戶和匯款路徑號碼(routing number)、稅務表格(如W-2s、1099s、1098s、數位資產交易記錄、其他收入文件等等)、俗稱「白卡」保險單的1095-A表格(Health Insurance Marketplace Statement)，以及列明減免或抵稅的國稅局信件。

W-2是雇主給雇員發的年度工資總計表，只要是雇員且有薪資收入就會收到W-2。 (...
W-2是雇主給雇員發的年度工資總計表，只要是雇員且有薪資收入就會收到W-2。 (圖／123RF)

須申報的收入包括：線上平台創建和銷售的商品、投資收益、兼職或季節性工作收入、自營業或其他商業活動、透過行動應用程式提供和支付的服務。

若非不得已，盡量避免紙本申報，報稅軟體可以幫助納稅人避開誤漏。

●「免費申報」(IRS Free File)

「免費申報」為年收8萬4000元或以下的個人或家庭，提供免費線上申報服務；若收入高於8萬4000元、願意自行報稅的人，仍可索取該服務的電子版表格(Free File Fillable Forms)。一般收入6萬7000元或以下、殘疾人士、英語能力有限、60歲及以上的納稅人，也可透過「志願者所得稅援助」(VITA)和老人稅務諮詢(TCE)獲得一對一納稅申報援助。

●「直接申報」(Direct File)

此外，國稅局還有「直接申報」(Direct File)計畫，去年在十幾州試點，今年將擴展到25州。雖然該計畫受到馬斯克強烈批評、甚至曾發文稱「應刪除該服務的技術支援部門」，不過網站顯示仍在運作中。該計畫旨在幫助納稅人盡可能獲得最高退稅額，且會引導納稅人逐步完成申報，今年預估有3000萬人有資格使用該服務，可上Direct File網站查詢是否符合資格。

●另三種協助報稅的免費服務：

1.樂齡會(American Association of Retired Persons，AARP)的Tax-Aide

1968年啟動的Tax-Aide被譽為美國最大的免費報稅服務項目，對象超過8000萬納稅人。2024年由近2萬8000名志工幫助近170萬名納稅人報稅，志工均經過國稅局認證、了解最新稅法，可幫助低收入納稅人找到可能錯過的扣稅或抵免額。志工在全國超過3600個地點接受預約，各州圖書館、商場、銀行和社區中心都能找到，且不必加入樂齡會會員。

2.H&R Block線上免費版

大型稅務規畫公司H&R Block雖不再參與「免費申報」計畫，但仍提供自己的免費服務，據其官網稱，55%的納稅人有資格享受線上免費版服務。

3.TurboTax

該報稅軟體為稅務相對簡單的納稅人提供免費的報稅服務，大約有37%的納稅人符合使用資格。

●找會計師報稅

若必須聘請會計師，則須注意以下幾點。

1.首先是了解註冊會計師(Certified Public Accountant，CPA)與一般會計師不同，前者具國家執照、每兩年更新資格，服務更有保障。

2.接著是具體說明所需的服務，無論是彙編(compile)、評述(review)、查核(audit)，費用差異很大，其中查核最為昂貴；許多小型企業只需要一名會計師即可。

3.要找到最適合的人選，最好的辦法便是多多打聽，由於會計師將處理最私密的財務資訊，可從親友夥伴推薦著手；或是可聯繫賓州、新澤西州、德拉瓦州的CPA協會，他們了解該州的事務所並可予以推薦。

4.並非所有會計師都精於稅務，最好找尋有相關經驗的人，若了解客戶所在的產業更是完美。

5.最後也可貨比三家，提前詢問費用及部分建議，以判斷最佳選擇。

找到適合的註冊會計師(CPA)，他們具國家執照、每兩年更新資格，服務更有保障。 ...
找到適合的註冊會計師(CPA)，他們具國家執照、每兩年更新資格，服務更有保障。 (圖／123RF)

報稅 國稅局 新澤西州

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