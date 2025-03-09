報稅季未雨綢繆篇／你知道捐款可以抵稅嗎？70.5歲以上成效最佳

老年人捐贈減稅最主要的兩種策略是「合格慈善捐贈」(QCD)和「捐贈者建議基金」(DAF)，示意圖。(圖／123RF)

透過慈善捐款抵稅，捐款助人又利己，何樂不為？但或許有些人不知道，儘管人人都可透過捐贈減稅，捐款者年紀若是70.5歲以上，抵稅成效最佳。年逾60歲長者不妨多加留意，及早進行長期規畫。

70.5歲以上老年人可透過適當的捐款策略，減少一系列稅收、抵消羅斯個人退休帳戶(Roth IRA)轉換收入或避掉資本利得稅。其中，「合格慈善捐贈」(qualified charitable distributions，QCD)和「捐贈者建議基金」(donor-advised funds，DAF)，是最主要的兩種老年人捐贈減稅策略。

富達投資旗下的富達慈善基金會(Fidelity Charitable)研究調查發現，擁有逾百萬元可投資資產的退休或即將退休人士，只有不到四成受訪者知道這兩項作法。

現年80歲、賓州伊麗莎白鎮(Elizabethtown)退休家禽養殖戶和註冊會計師沃爾格穆特 (Paul Wolgemuth) ，同時使用QCD和DAF來獲取捐贈稅收優惠；談到許多人對這類抵稅策略一無所知，他笑稱，「我向同齡朋友提起QCD，許多人都一臉茫然。」

人人都可透過捐贈減稅，年逾60歲長者不妨多加留意，及早進行長期規畫。(圖／123RF)

合格慈善捐贈(QCD)

QCD和DAF策略作法大不同，其中，合格慈善捐贈(QCD)允許70.5歲以上的儲戶將傳統退休金 帳戶(Traditional IRA) 的稅前資金直接捐給慈善機構，這些提款無需繳納所得稅。每位 IRA持有者的2024年QCD限額為10萬5000元，2025年為10萬8000元；可累計多次單獨捐款至總額度。

QCD捐贈者可獲慈善捐款減稅優惠，同時仍享受標準扣除額。QCD還可從傳統退休金帳戶每年必須提取的「最低提款 」(required minimum distributions，RMD) 中扣除；若儲戶有4萬元RMD和7000元QCD，捐款可將應稅RMD收入減至3萬3000元。

減少應稅RMD，會降低納稅人的調整後總收入(adjusted gross income，AGI)，降低應繳的淨投資收入3.8%附加稅，或提高醫療費用扣除額。AGI較低，還可減少紅藍卡(Medicare)「收入相關每月金額調整」(income-related monthly adjustment amounts，IRMAA)附加費；形成連鎖效應。

唯一比較麻煩的是，QCD捐贈者須讓他們的IRA贊助者(sponsor)為慈善機構開支票或直接從IRA開出支票，還須確保慈善機構在年底前收到支票並兌現。

捐贈者也必須適當確認贈款，最重要的是，記得在報稅單內的應稅IRA提款中，扣除QCD。

每位IRA持有者的2024年QCD限額為10萬5000元，2025年為10萬8000元。(圖／123RF)

捐贈者建議基金(DAF)

至於捐贈者建議基金(DAF)，其實沒有年齡限制，但它對於那些已完成退休儲蓄、付完學費和房貸，希望增加慈善捐贈的老年人，格外有吸引力。

DAF的許多稅收減免，特別適用於直接捐給特定團體的捐贈者。透過DAF，捐贈者可將資金或資產捐給傘狀慈善機構專用帳戶 (亦即贊助者／sponsor)，並在當年獲得減稅。捐贈者可延後決定如何進一步捐贈；他們可以把資金拿去投資並免稅增長，然後再發給特定慈善機構；到時就不再進一步扣除了。

富達、嘉信理財(Schwab)和先鋒(Vanguard)等金融機構都是與DAF有慈善關聯的贊助者，有些社區基金會也提供DAF。

擁有DAF的捐贈者準備向特定群體捐款時，會告知贊助者。捐贈須得到贊助者批准；如果是捐贈給 501(c)(3) 非營利組織，幾乎肯定獲准。贊助者會處理文書工作，讓許多捐贈者幾分鐘內完成一年捐贈；既方便又具靈活度。

不過，對許多捐贈者來說，DAF的減稅成效不如QCD。原因之一是目前的標準扣除額過高，捐贈者須選擇接受標準扣除額、或向DAF贊助者捐款進行分項扣除。DAF扣除後，不會減少調整後總收入(AGI)等稅收。

儘管有缺點，DAF對捐贈者來說仍是好選擇，尤其是當捐贈金額達六位數以上，或持有小額IRA同時擁有增值資產的大型應稅帳戶時。因此，有些捐贈者會雙管齊下，同時使用QCD和DAF。