料理功夫／翻轉高麗菜

高麗菜菜飯

冬季的高麗菜特別好吃，雖然目前幾乎一年四季都能買得到，但是，還是冬季的高麗菜最帶著甜頭，正是「 食當季，吃在地」。加上高麗菜是一種「萬能蔬菜」，怎麼料理都好吃，日本 研究發現它顧腸胃，甚至日本女性流行「高麗菜減肥法」，善用它來控制血糖 、抗癌等，有多重健康好處，以下介紹幾款簡單好料裡的高麗菜食譜 。

高麗菜菜飯（素食版）

材料：

白米2杯、紫米10克（選用）、高麗菜300克、香菇4朵、胡蘿蔔適量、蔥適量、鹽適量、油適量。

做法：

香菇泡水後切絲備用，高麗菜洗淨切塊狀，胡蘿蔔去皮切絲（粗細自己決定，或用刨刀），青蔥切段，平底鍋放油，加入香菇爆香，再放入青蔥拌炒，接著胡蘿蔔炒香，最後放入高麗菜大火快炒均勻，加入適量鹽巴盛起。

白米、紫米洗淨加入約0.8杯分量的水，放入電鍋中，外鍋加入1杯水蒸，開關跳起，倒入翻炒好的配料，用飯匙攪拌，外鍋再加入0.5杯水繼續蒸熟，煮好後續悶5分鐘即可開吃。

高麗菜炒番茄

高麗菜炒番茄

材料：

高麗菜600克、番茄2顆、青蔥1條、橄欖油適量、鹽巴適量、白醋適量、清水適量。

做法：

高麗菜洗淨切塊，番茄洗淨切塊，青蔥洗淨切細，平底鍋倒入適量橄欖油，油熱加入高麗菜翻炒，接著加入番茄，大火繼續翻炒，加入些清水，再加些鹽巴，最後沿著鍋邊加入適量的白醋，持續大火炒，最後加入鹽巴即可上桌。（PS：番茄加熱後，添油加醋，可釋放七倍茄紅素）。

櫻花蝦拌炒高麗菜

櫻花蝦拌炒高麗菜

材料：

高麗菜400克、櫻花蝦50克（也可用乾蝦仁替代）、蒜頭3瓣、橄欖油適量、鹽適量、水適量。

作法：

高麗菜洗淨切塊，櫻花蝦過水泡一下濾乾備用，蒜頭去膜。平底鍋倒入適量油，加入蒜頭爆香，再倒入櫻花蝦一起翻炒，接著加入大火高麗菜翻炒，再見轉中火續炒，加些清水，再放入適量鹽巴最後翻炒，之後關火盛起。





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