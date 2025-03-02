封面故事／紐約愛樂中國新年音樂會 感謝13年有她

音樂會後的慶典表彰了慈善家陳妤女士(右)，她也是首位獲此殊榮的華人。左為唐騮千。(主辦方提供)

紐約愛樂的「中國新年音樂會暨慶典晚宴」自2012年起每年舉辦，今年2月繼續在林肯中心登場；紐約愛樂樂團董事及國際顧問委員會聯合主席陳妤，此次還獲得特別表彰，她是首位獲此殊榮的華人 。

陳妤為中國新年音樂會的創建人之一，並在創立伊始便支持該活動持續進行，她致力弘揚中華文化，增進互信互通，還曾發起多項影響深遠的國際文化交流活動。

在美華人 追尋文化根源

13年前的1月，中國新年音樂會及社區慶祝活動在林肯中心舉行。巨大的金龍橫幅懸於彼時的艾弗里·費雪廳(Avery Fisher Hall，現為大衛·葛芬廳，David Geffen Hall) 外側，迎接八方來客。

台上，陳乃霓舞蹈團帶來龍舞預熱，中國指揮家余隆執棒紐約愛樂樂團，著名鋼琴家郎朗、竹笛演奏家唐俊喬擔任獨奏，呼倫貝爾兒童合唱團著民族服飾登台。

台下，美國政商等各界來賓盛裝出席，而在林肯中心所代表的國際藝術高地慶祝中華文化最重要的傳統節日，也令在地的華人倍感自豪、感慨萬分。這使得組織者開始籌畫在未來每年都舉辦這一活動，向華人社區對美國社會的貢獻致以敬意。

自首屆至今的13年來，陳妤每年都擔任盛典的共同主席，親力親為，努力讓更多人體驗中華文化。對自己的文化根源懷有深深敬意的她回憶，在金融行業工作多年後，她意識到需要通過更多具有象徵意義的活動，讓中華文化能夠被更多人了解和欣賞。

早在項目萌芽初期，她就提出希望通過舉辦音樂會慶祝春節 的想法，並與指揮家余隆一拍即合，而有了紐約愛樂樂團的大力支持，項目終於得以實現。

「我希望通過這個晚會，將傳統與現代音樂結合，讓更多人感受到中華文化的美和深度，更期待能夠成為美國主流社會的傳統一直流傳下去，」她說。

此後幾年，紐約愛樂的舞台，分別迎來了京劇演員王艷、女高音黃英、鋼琴家王羽佳、大提琴家王健、鋼琴家張昊辰、小提琴家寧峰、二胡演奏家陸軼文等享譽國際的音樂名家，演繹了李煥之、譚盾、陳其鋼、葉小綱等作曲家的作品，紐約的交響音樂廳出現了京劇表演、雲南原生態的聲音，甚至是美國作曲家致敬「乒乓外交」的實驗性音樂作品，為紐約的各族裔觀眾留下難以忘懷的春節記憶。

打破成見 牽線搭橋

作為紐約愛樂樂團中國新年盛典的共同主席和創辦人，陳妤一直致力於將其打造為一個全球化的文化慶典，拉近不同文化背景人士彼此間的距離。

陳妤分享，曾經有一位美國企業家觀眾第一次參加晚會後告訴她，通過這些表演，他第一次真正理解了中華文化中的家庭觀念和團圓的意義。這種交流不僅拉近了他與中國商業夥伴的距離，也讓他對中華文化產生了更深的興趣。

「部分中國背景的企業家，起初由於缺乏與古典音樂的接觸，往往對其敬而遠之，也有難以融入美國主流精英社會的畏懼心理。但當一場西方交響音樂會融入了體現中華文化的作品或藝術家，當慶典是為自身文化中最重要的節日而辦，氣氛便發生了轉變，華人都能找到共鳴和文化歸屬感，」她說。

陳妤從首屆起就鼓勵華人企業家共同參與，積極奉獻，支持藝術教育和美中文化交流。此後，盛典籌集的善款屢破紀錄，全部用於直接支持樂團的樂季節目以及藝術和教育活動，其中還包括用於資助紐約市華人社區公立學校的音樂教育項目。

音樂種子 開枝散葉

成長於上海的陳妤受家庭影響，從小就接觸交響樂 ，學習鋼琴，深知音樂能溝通人心。80代初到美國，她更體會到音樂藝術對社會的影響。她認為，藝術能表達情感、連接心靈。「在當今複雜的國際環境下，通過藝術能夠化解偏見，建立信任，並創造一個更包容的未來」。

陳妤是中國藝術基金會(紐約)的主席兼創始人，國際商務諮詢公司Global Alliance的創始人兼管理總監，此前曾在保誠、美林等世界頂級金融機構擔任高級職務，近年來逐步將重心轉向促進文化交流的慈善事業。

2008年5月，中國愛樂樂團和上海歌劇院合唱團在梵蒂岡保祿六世音樂大廳演奏了莫札特的「安魂曲」和中國民樂「茉莉花」，教宗本篤16世觀看了音樂會後向中國人民致意，並祝福北京奧運會成功。這一文化外交的事件，背後也有賴陳妤所領導的基金會的慷慨資助。

2010年7月，為宣傳上海世博會，中國歷史最悠久的交響樂團上海交響樂團，在紐約中央公園與美國歷史最古老的紐約愛樂樂團一起為數萬觀眾獻上精采的音樂會。